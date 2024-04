Por falta de recursos desaparecen programas y festivales de la Secretaría de Cultura

Desaparecen programas y festivales de la Secretaría de Cultura al no contar con recursos por parte del Gobierno Federal, por lo que se buscan alternativas para continuar apoyando al gremio.

La secretaria de Cultura en Coahuila, Esther Quintana Salinas, dijo que se tiene un problema importante, se llaman recursos, y los que se tienen hay que optimizarlos.

“A mí me pesa que el Julio Torri ya no lo tengamos. Ya el Premio Manuel Acuña, por falta de recurso más no por falta de voluntad, esperemos que el próximo año cambie esta situación y que podamos mantener lo que había sido exitoso para la secretaria de cultura”, sostuvo.

Insistió en que la realidad es que no se tienen recursos, por lo que este sería el segundo año que no se lleva a cabo el Premio Manuel Acuña, más no por falta de voluntad.

“Sabemos el valor que tiene, sin embargo, esperamos que en un futuro pueda regresar el Manuel Acuña. Afortunadamente, hay organizaciones privadas que en un momento determinado ofrecen recursos al presentar proyectos en determinadas ramas del arte, entonces estamos trabajando en eso”, señaló.

Dijo que el próximo mes iniciarán una serie de cursos en las cinco regiones de Coahuila para capacitar a los artistas para que ellos accedan a esos programas, es decir, para que se vuelvan autosuficientes y no tengan que andar buscando padrinos, que desde ellos mismos puedan bajar esos recursos.

Advirtió que uno de los eventos que sí se llevará a cabo el próximo mes de septiembre es la Feria del Libro, el cual es un evento muy importante y se está convirtiendo en su género en lo mejor que tiene el noreste del país.