'Pateó la puerta de mi casa'; mamá de Paola Suárez habla sobre la agresión a su hija

Luego de que este miércoles se dio a conocer por medio de un en vivo que realizó la exparticipante de "La Casa de los Famosos" Wendy Guevara que su amiga Paola Suárez se encontraba hospitalizada debido a una golpiza que le propinó presuntamente su novio Jesús "N", quien horas antes le había propuesto matrimonio, la señora Montse Suárez, quien dice ser la mamá de "Paolita", reveló en su canal de YouTube cómo fue que se enteró que su hija había sido violentada.

"Yo no sabía nada, hasta que terminé mi en vivo me habló Vanessita "Labios 4K" y me dijo: 'Hola, Señora, ¿cómo está?', a lo que yo le respondí que bien. Entonces me empezó a decir que ella había hecho un live y que le mandaron mensajes preguntando que cómo estaba Paolita, pero que a ella si le habían dicho que estaba golpeada mi Pao", expresó.

También, agregó que cuando la influencer Vanessa le dio la noticia, no lo podía creer, por lo que se comunicó con otra de sus hijas quien trabaja con la creadora de contenidos.

Por su parte la señora, entre lágrimas, mencionó que la amiga de Wendy Guevara no merecía ser tratada de esa manera, ya que destacó que es una persona "dadivosa" con mucha gente.

Montse Suárez dijo que antes de que su hija fuera hospitalizada por los golpes que le dio Jesús "N, "La Patas", como también se le conoce, ya había tenido anteriormente una discusión fuerte con su exprometido, y que incluso ya habían terminado su relación.

"Para antes de la Navidad yo había comentado que íbamos a convivir en familia y no pasó nada de eso porque se enojaron y tuvieron problemas, algo así. No llegaron a mucho, pero yo también me molesté porque fue a mi casa a patearme la puerta y es algo que no quería dar a conocer", puntualizó.

Así mismo, la mamá de "La Perdida" aclaró que no aprobaba la relación que tenía su hija con su presunto agresor, y aunque ya había manifestado su descontento con su relación, respetó las decisiones de la influencer.

"Yo no me meto en la vida de mi Pao. No me meto en la vida de mis hijos, con quién están. El día de la Navidad, chicos, yo hice un en vivo y Paolita llegó con este chico, con Jesús, y a la vez mi reacción pues sí fue molesta. Yo sí me molesté mucho, chicos", agregó.

Por último, aclaró que no le quedó más que "tragarse" su coraje y recibir a Jesús en su casa a pesar de su descontento.