Paola Suárez de 'Las Perdidas' anuncia demanda contra su prometido

Luego de que Paola Suárez, integrante de "Las Perdidas" y amiga de Wendy Guevara, apareciera golpeada, presuntamente ocasionado por su prometido, la influencer anunció que ya lo demandó.

Por medio de un live en Instagram, pero compartido en la plataforma X por la usuaria @SalaisLilia, la influencer dio a conocer la presencia del ministerio público en el hospital y aseguró que ya tomó acciones legales.

"Ya puse mi demanda y a ver que pasa más tarde", comentó.

En la grabación, se aprecia a Paola con el rostro hinchado, lo que ha ocasionado que la influencer se sienta cansada. "Yo creo que me voy a dormir un rato, porque sí me siento bien mal".

¿Qué le pasó a Paola Suárez, integrante de "Las Perdidas", internada en el hospital?

Wendy Guevara, amiga de la influencer, indicó en una transmisión en YouTube que fue violentada por su novio y requiere de una cirugía.

De acuerdo con Wendy Guevara, Paolita tiene un hematoma en el ojo, por lo que es necesario que se desinflame para que los médicos evalúen si no presenta algún daño, además de que se le desvió el tabique nasal.

Además, acusó al novio de Paola Suárez de haber golpeado a su amiga, aunque dijo que no querían decir nada hasta que ella lo denunciara, pese a que fue violentada desde las 7 de la mañana. "Su novio la golpeó, yo la verdad no había querido decir nada... ni Evelyn, ni nadie, ya sabíamos. No habíamos querido decir nada, por respeto a ella, hasta que ella lo dijera".

Prometido de Paola Suárez revela amenazas en su contra

Por su parte, José de Jesús Castro, prometido de Paola Suárez, respondió a las acusaciones en su contra, asegurando que él no golpeó a la influencer, por lo que interpondrá una "demanda en contra de ella".

"Los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó... al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue dónde se pegó en la cara porque yo con otra cosa no le pegué", explicó.

También aseguró que no la aventó del balcón, pues cuando eso pasó él ya estaba afuera de su casa. "Y de lo que dicen que yo la aventé del balcón, no es cierto porque yo ya estaba afuera y cuando yo ya estaba afuera, como vive en una privada, venía el guardia y el guardia vio cuando se aventó".

Finalmente, Jesús afirmó que teme por su seguridad y la de su familia debido a que la integrante de "Las Perdidas" presuntamente lo amenazó de muerte. "Temo por mi seguridad y la de mi familia... ella me amenazó porque tiene el suficiente dinero como para mandarme a matar", declaró.