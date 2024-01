Paola Suárez es golpeada tras recibir propuesta de matrimonio

Luego de celebrar junto con sus seguidores en redes sociales la propuesta de matrimonio que le hizo su novio, Paola Suárez “La Patas”, integrante de Las Perdidas, se encuentra hospitalizada tras recibir una fuerte golpiza.

De acuerdo a lo dicho por su amiga, Wendy Guevara, fue su pareja sentimental quien le dejó el rostro desfigurado, el cuál mostró a través de un video en vivo que realizó en su canal de YouTube, donde además se observa la presencia de la ganadora de La Casa de los Famosos México, ayudándole a limpiar las lágrimas de su ojo derecho, pues el otro lo tenía completamente cerrado a consecuencia de los golpes.

En la grabación, Paola y sus amigas discuten sobre si moverla a otro hospital para ser atendida, mientras Suárez indica que “no tiene tanto dinero” para solventar el gasto, pero acordaron pagar “entre todas”.

“Tiene un hematoma en el ojo, necesita que se le desinflame para que vean si no se lo dañó (...) Paola se peleó con su novio. Su novio la golpeó, pero no quisimos decir nada por respeto a ella. Paola no puede ahora hablar mucho porque tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, necesita una cirugía en la naríz. Nos la queremos llevar a otra clínica para que esté más tranquila (...) tiene su tobillo todo hinchado, pero no quiere irse”, dijo Guevara.

Wendy, también reveló que desde las siete de la mañana de este miércoles, Paola acudió al hospital general, donde esperaría aún la presencia del Ministerio Público para denunciar la agresión de su pareja, con quien se había comprometido la noche anterior.

Cabe señalar que, es poco lo que se sabe sobre Jesús de 19 años de edad, novio de Paola, ya que la celebridad de redes sociales siempre ha mantenido muy privada su relación.