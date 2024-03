Parkinson: más que un temblor

Por su característico temblor, el Parkinson es la enfermedad neurológica en trastornos de movimiento más conocida, aunque es mucho más que eso.

David Bernal, médico neurólogo que atiende e el Hospital Andalucía, Hospital Ángeles y el Sanatorio San José de Gómez Palacio, menciona que por esa razón es común ver adultos mayores que, al presentar un temblor, comienza a preocuparse, sin realmente saber qué es lo que tienen.

¿Qué es?

El Parkinson es una enfermedad que aparece cuando un neurotransmisor llamado dopamina se agota. Esta sustancia se encuentra en el mesencéfalo y en los núcleos de la base del cerebro. Cuando se agota, comienzan a aparecer varios síntomas, entre los que puede estar el temblor conocido como cuenta monedas, aunque un temblor no necesariamente es Parkinson.

"No todos los Parkinson tiemblan. Hay una serie de síntomas, porque es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, incapacitante y te predispone para padecer otras cosas, como por ejemplo demencia”.

El temblor inicia en cuenta monedas. Suele suceder en una mano, que si no se trata puede progresar a la otra extremidad o en todo el cuerpo. Pero hay otros criterios que se deben cumplir para tener un diagnóstico certero: falta o lentitud de movimientos, caminar más despacio, rigidez del sistema músculo esquelético, inexpresabilidad facial, inestabilidad postural o las caídas, que tardan en llegar por lo general.

Además, por la falta de dopamina presentan otros síntomas, como estreñimiento y depresión.

No todo es Parkinson

El parkinsonismo parece la enfermedad de Parkinson, pero no lo es. El especialista lo explica de la siguiente manera.

“El parkinsonismo más comúnmente encontrado es el farmacológico. Es decir, pacientes que toman muchos medicamentos. Alguno le está causando que empiece a temblar, se empiece a poner rígido o inestable. En este caso se quita el medicamento y muchas de las veces se quitan los síntomas, pero algunas veces el paciente acude y no se investiga adecuadamente y se trata de una enfermedad Parkinson cuando en realidad no es”.

Existe además el temblor fisiológico, que no tiene una repercusión, por lo que debe ser distinguido. Se debe asociar a los otros síntomas o a conocer antecedentes familiares. Para eso se debe acudir al neurólogo, y entre más temprano se haga, mejor funcionará el tratamiento.

Tratamientos

Una manera de tratar a los pacientes con Parkinson es mediante la dopamina exógena llamada levodopa y carbidopa. Sin embargo, los especialistas tienen un procedimiento para ayudar lo mejor posible al paciente:

“Los neurólogos tenemos criterios para el inicio de ese tratamiento o para el inicio de otros tratamientos que no incluyan de inmediato la adición de la levodopa, sino que estimulen al cerebro para que forme dopamina, que estimule ciertas áreas para que se pueda corregir el trastorno. Y eso nos retrasa el uso de la levodopa, porque tiene efectos secundarios a largo plazo, sobre todo cardiovasculares, de hipertensión, problemas del corazón, etcétera. Por eso se debe vigilar para que no cause problemas”.

Todo el tratamiento dependerá de las particularidades del paciente y de la enfermedad, como síntomas y su tiempo de inicio.

También existen casos en que los pacientes pueden ser candidatos a una cirugía. El tratamiento quirúrgico se hace por estereotaxia, en la que se implanta un chip en un área del cerebro, que lo estimula y permita que desaparezcan muchos de los síntomas.

Para cualquier tipo de tratamiento, se debe llevar un control del paciente, con medidas de higiene, dietéticas y de control de comorbilidades, por lo que la atención que se recibe debe ser integral.

¿Por qué prestar atención?

De no atenderse, además de progresar, el Parkinson va a lograr que el paciente tenga alteraciones en su voz o incluso le impedirá tragar, o comenzará con alteraciones mentales como delirio, pérdida de memoria o alteración del sueño. Esto le impedirá tener calidad de vida.