Es verdad que el estudio analítico y profundo que Careaga hace de la clase media está perfilado con familias de la Ciudad de México, pero nada impide que la caracterización hecha por el sociólogo y ensayista mexicano pueda aplicarse a familias de otras entidades geográficas y, desde luego, de la Comarca Lagunera. Hecha esta pertinente observación, es posible la radiografía sociológica de familias de Gómez Palacio, de Torreón, de Lerdo, de Saltillo, de Durango. . .

En la terminología marxista no existe el concepto clase media, pues para el autor de El Capital la sociedad se divide en dos clases: burguesía y proletariado.; sólo hay dos grupos, decía Carlos Marx: los poseedores, dueños de los factores de la producción -burgueses- y los desposeídos que carecen d e ellos -proletarios-; no hay un término intermedio.

Gabriel Careaga Medina nació en junio de 1941 en la Ciudad de México y murió ahí mismo en enero de 2004. Este autor sostiene que sí es posible identificar un tercer elemento social, ubicado entren ricos y pobres. Su obra cumbre se titula "Mitos y Fantasías de la clase media en México"; en él aborda el análisis de este segmento, desde varias perspectivas: raíces históricas, estructura familiar; erotismo y represión; el mundo de la mujer; débiles y poderosos; ocio y enajenación; jóvenes radicales y fantasía política.

Es recomendable la lectura de este libro porque es un ensayo completo de los "clasemedieros", con cuya apreciación se podrá o no estar de acuerdo, pues es un tema que genera polémica o controversia de cualquier manera, pero permite adentrarnos en el conocimiento de los rasgos característicos de esta clase social a la que pertenecemos la mayoría de los mexicanos, aunque muchos lo nieguen y "renieguen" de ella.

En los ocho capítulos de que consta el Ensayo, Careaga analiza de manera crítica y muy clara la aparición de este fenómeno, en una sociedad poco desarrollada que aún no logra ubicarse en un contexto específico. El sociólogo y maestro de la UNAM se caracterizó siempre por brindar un análisis corrosivo de la realidad mexicana, sobre su aparente ironía, subyace insoslayable una realidad basada en sus propios mitos y fantasías. Para él, la clase media está conformada "por los burócratas, empleados, profesionistas, los estudiantes, los gerentes de banco, los pequeños comerciantes, los técnicos, las secretarias, los intelectuales, en fin, hombres y mujeres que propician una ligazón entre burgueses y proletarios" y agrega: se mueven en un mundo de mistificación. De ilusiones, de sueños desaforados, de frustraciones constantes, de un sentimentalismo creciente; su mundo es ideológico, es decir, está mistificado".

En el tema de las raíces históricas, afirma que "desde la época de la Colonia, los criollos representan esta clase, sufriendo el trauma de querer ser y no poder ser, como un factor que permea su vida". Al abordar la estructura familiar como ejercicio para comprender el comportamiento de esta clase dentro del proceso social e histórico de México, enfoca casos de familias en particular: los Fernández, los Álvarez, los Sarmiento, los Ramírez, los Salmerón, etc., grupos familiares que se pueden encontrar en cualquier lugar.

Profundiza, con ánimo crítico en el tema sexual, erotismo y represión, destacando que éstas son de las expresiones más complicadas de explicar; y al respecto señala: "Desde la Colonia, la clase media tiene una serie de creencias e ideas erráticas sobre sexo y erotismo, resultado de siglos de imposición de la religión católica que ha dado una visión del mundo puritana, maniquea y sobre todo de culpa".

El capítulo- más interesante desde la perspectiva de este Panorama, es el que se refiere a Débiles y Poderosos. Según el ensayista, los "arribistas" son expresión del desarrollo capitalista de la sociedad mexicana que ha beneficiado al grupo que es la parte ejecutiva, comercial, técnica que sirve a la burguesía en el poder. Se sienten muy cerca de la burguesía, tratando de imitarla... en medio de fiestas, comiendo desaforadamente, comprando irracionalmente, y teniendo sólo una aspiración en la vida: hacer dinero.

r­[email protected]