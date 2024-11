INCONGRUENCIA

Es muy complicado gobernar usando doble lenguaje en el que haya contradicción. Existe incongruencia cuando hay contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. El gobierno de la República que preside Claudia Sheinbaum que se autoproclamó celoso defensor de la austeridad y "paladín" de la lucha contra la corrupción, ha incurrido en serias y complicadas situaciones que le merecen el calificativo de gobierno incongruente.

Noticias impactantes y escandalosas, tanto por lo que se refiere al hecho, como por los personajes implicados, permiten medir la calidad moral de quienes están en el gobierno de la 4T; Claudia, por cierto, no halla la fórmula para sacudirse el "mesianato" de AMLO.

La noticia es clara y contundente. "La comisionada tuvo la peor evaluación en el comité. Reeligen a Piedra Ibarra en CNDH. Con mayoría calificada, el bloque oficialista avaló la continuidad de la ombudsperson". Continúa la nota: "Morena y sus aliados en el Senado, desestimaron el proceso de elección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al imponer la reelección de Rosario Ibarra Piedra, a pesar de que fue la peor evaluada entre quince aspirantes y del rechazo de la mayoría de los senadores afines a la Cuarta Transformación".

Es incongruente el gobierno morenista al anunciar demagógicamente que impedirá los actos ilegales y que su gestión estará siempre ajustada al estado de derecho y en la práctica vemos que se conduce contrariamente a lo que dijo, en un tema tan sensible como es la protección, defensa y salvaguarda de la esfera jurídica básica de la persona.

Ha dicho y reiterado que tiene controlado el precio de las gasolinas y que no habrá "gasolinazos" como los había en los regímenes anteriores; sin embargo, vemos que la "premium" y la "magna" incrementan un centavo cada día su precio, afectando seriamente la economía de las familias mexicanas.

Un elocuente e inspirador ejemplo de austeridad en el que se halla inmerso Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, por haberse trasladado al Congreso en helicóptero, lo que le significó un regaño por parte de la presidenta la que dijo que todos en el movimiento deben ser ejemplo de austeridad.

Esta incongruencia de Monreal que pronto se viralizó en redes sociales obligó al legislador morenista a ofrecer una disculpa con el descaro de afirmar: "intentaré que no se repitan este tipo de situaciones que, aunque de buena fe y utilizadas sólo en casos de emergencia o excepcionales, pueden ocasionar alguna afectación a nuestro movimiento".

El traslado del coordinador morenista y otros legisladores del mismo partido motivó la crítica de políticos de oposición, como la de la senadora Claudia Anaya, quien declaró: "el caso Monreal no es aislado porque recientemente se ha visto a legisladores de Morena en Lamborghini, Cybertruck y hasta helicóptero. Viven muy lejos de la austeridad que pregonan, no son los primeros escándalos de excesos, pero siempre se defienden con la narrativa de que fue una decisión personal y, según ellos, no representa al movimiento".

La más reciente incongruencia que se conoce es la de la propia presidenta Sheinbaum: en su participación del G20 criticó que el mundo apoye más la producción de armas que al medio ambiente, mientras su gobierno planea recortarle recursos al presupuesto del sector. Dijo. "Hay que proteger al medio ambiente y hay que disminuir el gasto militar", pero resulta que aquí en el país, se está discutiendo en el Presupuesto de Egresos para 2025 un recorte para la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que bajaría de setenta mil 245 millones de pesos este año a 44 mil 370 millones el próximo. Incongruencia, con doble lenguaje.

Es inevitable advertir que a 50 días de iniciado su gestión presidencial, la señora Sheinbaum ha incurrido en una serie de incongruencias y mentiras que desprestigian su gobierno. Quiere deslindarse del expresidente pero termina imitándolo, en una mala imitación del caudillo. Ojalá se componga.