Una expresión típicamente mexicana que se usa para significar que un asunto, un evento, un acontecimiento cualquiera se ha puesto emocionante, que ha subido de tono, de intensidad, que se ha complicado, etc. Estamos ante un panorama que nos muestra una situación caótica que pone al país a un paso de la ingobernabilidad.

Los poderes confrontados; la titular del Poder Ejecutivo declarando olímpicamente ante los medios que no dará cumplimiento a la orden dictada por la Jueza de Distrito de Coatzacoalcos, Veracruz en el sentido de eliminar la Publicación del Decreto que contiene la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación.

"No estamos en desacato, porque no hemos sido notificados de la resolución de la Jueza mencionada; en el momento que recibamos la notificación de eliminar el Decreto se tomarán dos medidas: una, que la Consejería Jurídica de la Federación interponga una denuncia en el Consejo de la Judicatura Federal contra la Jueza; otra, Preguntar al Congreso de la Unión si es posible que la juzgadora solicite dicha acción", declaró Claudia."

La Presidenta en plena acción litigiosa; los poderes de la Unión actuando en un litigio. Una jueza dándole órdenes a la Presidenta; ésta acudiendo al Congreso para justificar su actuación y los dos poderes poniéndose de acuerdo para avasallar al Judicial; la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, depositaria del Poder Judicial, señalando que las autoridades, los gobernantes y los ciudadanos deben cumplir las leyes, pues con ello se preserva el respeto a la democracia, al estado de derecho y a la división de poderes, que son elementos básicos para tener un estado constitucional; dijo la Ministra Presidenta. Ante este lamentable panorama, connotados constitucionalistas advirtieron la posibilidad de encontrarnos al borde de una crisis constitucional, en caso de que el Poder Ejecutivo no acate las resoluciones del Poder Judicial como la suspensión para eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial, agregando que son consecuencia de una mala reforma al no tenerse de manera previa las leyes secundarias o transitorias. Con el respeto que merecen los intelectuales del Derecho, nos atrevemos a cuestionar sus afirmaciones, porque no es verdad que estemos en el borde de una crisis constitucional; lo cierto- y real es que ya estamos en una crisis constitucional que pone en peligro el estado de Derecho y sus instituciones, que amenaza al mismo sistema político.

Más allá de lo bueno o malo que puedan resultar estas reformas, la verdad es que algo les salió mal a los operadores políticos del expresidente, que fue el autor de las iniciativas; algo no salió conforme a lo planeado que tiene empantanado el proceso que amenaza terminar en una soga: habrá ahorcados políticamente.

Un error de Monreal, una metida de "choclo" de Delgado, un descuido de Noroña darán motivo para que las cosas se ventilen y salga a la luz el responsable o responsables de no haber seguido las instrucciones del que manda y por eso las cosas están como están.

Desde que se anunció que la reforma constitucional incluía la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular, en Panorama advertimos que no era conveniente dicha medida porque se corría el riesgo de poner la justicia al servicio de la política; de que serían partidos políticos los que fijaran la agenda de aplicación y administración de justicia, y así fue; hoy los medios dan cuenta de que al interior de Morena, el partido oficial, los diferentes liderazgos libran una batalla por integrar los comités de evaluación, que será el órgano que defina las candidaturas a los diferentes cargos del Poder Judicial Federal, para que finalmente los designe o apruebe AMLO.

Por eso se dice que "la cosa se puso buena". El país se encuentra políticamente convulsionado- el Ejecutivo y el Legislativo queriendo aplastar al Judicial. El pueblo confundido y desorientado y una Corte de Justicia teniendo que defenderse como pueda, pues si no se defiende a sí misma, como defenderá a los ciudadanos? Y entonces podremos decir como la canción; "Si a tu madre no respetas, qué me puedo yo esperar?".

