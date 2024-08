Es el grito que de manera espontánea brota de la garganta de millones de mexicanas y mexicanos, tristes y desilusionados, producto de ver y sentir la caótica situación que vive nuestro país.

Tiempo de miedo es el que vivimos mexicanas y mexicanos, lo cual nos llena de angustia y nos vuelve temerosos de ser asaltados en el camino de casa, al trabajo o a la escuela; miedo de ser víctimas de los delincuentes o de los mismos agentes de seguridad; de ser atacados en nuestros propios domicilios; de salir a la calle y no saber si regresaremos a casa, o pasaremos a formar parte estadística de los desaparecidos. El clima de inseguridad que sentimos hace que miremos hacia atrás y recordemos con nostalgia los tiempos en que vivíamos con tranquilidad disfrutando de los momentos de paz y de alegría que nos proporcionaba el vivir con armonía en los pequeños pueblos y en las grandes ciudades.

Añoramos ese México, idealista y romántico, el México de los programas radiofónicos como "Así es mi tierra", "Noches Tapatías"; de aquellas radionovelas que tanto gustaban a las mamás y abuelas de esa época, haciendo efectivo el círculo familiar y acercaba los corazones dispersos. "Corona de Lágrimas", "El derecho de nacer", "Carlos Lacroix", "El Ojo de Vidrio" son ejemplo de este tipo de melodramas que hacían llorar a unos y reír a otros que eran trasmitidos por las estaciones de radio a nivel nacional. La televisión no llegaba aún y ni falta que hacía; y ni pensar siquiera en el celular, facebook, instagram, twitter, whatsapp, etc; indudablemente el avance tecnológico mejoró la comunicación cibernética pero empeoró las relaciones humanas.

Vea usted: La guapa jovencita llamó por teléfono a su amiga y le dice: "oye gacha", hace mucho que no nos vemos, ¿cuándo nos encontramos? Contesta la otra, de veras güey, ¿qué te parece si nos reunimos el sábado por la tarde en el Café La Catedral y les aviso a nuestras amigas?. Así lo hacen, y en una mesa con ocho sillas se juntan Gloria, Lili, Eva, Silvia, Magali, Kenia, Lola y Margot, (porque ya no hay Cocos, ni Cucas, ni Choles, ni Jovitas, ni Chayos, ni Juanas, etc.) viejas amigas todas las mencionadas, de diferente nivel social y económico, y el cuadro que presentan es el siguiente. No platican entre ellas cada una está embelesada, abstraída de la realidad, manipulando su teléfono celular, buscando los "memes" para compartir con otras., ¡Ah, que buena comunicación tienen!

El trompo, el balero, el yo-yo, los zancos eran los juguetes de los niños de entonces; nos divertíamos con juegos colectivos como "la roña", "los encantados", "hilitos, hilitos d e oro", "las cebollitas, el caracol y el bebeleche; ¡ah que tiempos! Queremos que México sea feliz otra vez. Reír con revistas populares como "La familia Burrón", un verdadero trabajo sociológico sobre la vida de las familias urbanas de clase media y media baja. Gozar escuchando "La Zandunga" y Tehuantepec, de la zona de Oaxaca, oír el ritmo de la selva con "Las Chiapanecas"; los huapangos de la región huasteca, "El Sinaloense", el son norteño con el "Taconazo", de El Piporro, "La Bamba" de Veracruz, El Corrido de Chihuahua y otros más de las distintas regiones de nuestro México.

Volver al México de las revistas Confidencias, ¡Siempre!, Sucesos, Jueves de Excélsior, disfrutar las canciones de Agustín Lara, gozar las películas de Cantinflas, de Tin Tan, de Resortes, las de Pedro Infante y de Jorge Negrete, de los Hermanos Soler (Fernando, Andrés, Domingo y Julián), volver a vivir escuchando la voz bravía del Charro Avitia, a José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez y Cuco Sánchez y sus intérpretes Lola Beltrán, Amalia Mendoza. En fin, que México vuelva a ser feliz. Que acabe la ola de violencia, de miedo y de inseguridad.

Hoy cobre vigencia la sentida canción de Ricardo Cieratto, de tono religioso, que no le quita su valor artístico y sentimental, que contiene versos como los siguientes:

Dale fe y esperanza a mi país,

santifica Señor a México;

No permitas que esté lejos de ti,

De tu amor necesita México.

Hazle ver que el camino eres tú.

Guarda en tu corazón a México,

En el nombre precioso de Jesús

Te pedimos Señor por México

Bendice su suelo, su sol y sus mares

Sus pequeños pueblos y grandes ciudades.

Bendice a su gente a cada instante,

A su presidente y a sus gobernantes.