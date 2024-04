"Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. He llegado al Senado de la República y con una mente muy abierta me dispuse a escuchar los argumentos que aquí se han planteado por más de... seis horas. Y he escuchado bien Citlalli, y sabes que te quiero. He estado muy atenta y no he escuchado una sola argumentación que me de vista de que si militarizamos al país las cosas van a cambiar, porque, perdón México desde 2019 en que aprobamos la Guardia Nacional no hizo un trabajo de capacitación, de inversión en las policías estatales y municipales.

Sacó a los soldados y a los marinos a las calles, el país está militarizado, de que estamos hablando? Lo que debiéramos estar discutiendo esta tarde es que la estrategia de seguridad no es la adecuada; y aquí parece que estamos escuchando el pasado, la culpa, el enojo, fueron ustedes, no fuimos nosotros, todos y todas somos mexicanos y lo que nos fa faltado es valentía para reconocer que no se están haciendo las cosas bien; que tuvo que venir el titular de gobernación al Senado de la República a ver su grupo parlamentario para poner orden y para que todos votaran como lo hicieron en la elección de la presidencia.

Entonces a que venimos, a argumentar, quiero escuchar una sola razón que me diga que las cosas van a cambiar, ya no quiero escuchar quejas, estoy cansada, estamos hartos los mexicanos y las mexicanas de buscar a nuestros hijos desaparecidos, estamos hartas de no regresar a nuestras casas vivas y ustedes dicen que aquí no está pasando nada, y militarizar al país, por favor! Cuando somos las mujeres las más afectadas, cuando estoy esperando que venga a esta tribuna Marichuy y va a decir nos va a afectar, porque desafortunadamente las detenciones a las mujeres del ejército no son las correctas y muchas se quejan de violaciones sexuales.

Entonces, a que venimos a este Senado de la República, es la pregunta clave de esta tarde, a ver quien se luce más, a ver quien habla más bonito o a ver cómo podemos coadyuvar para que este México efectivamente cambie su realidad. Yo vengo a decirles que si me dan una sola razón, del grupo Morena, del PT o del Verde para militarizar el país y entregar a Sedena la seguridad pública, voto a favor.

Díganme que va cambiar, no me hablen de estadísticas, no me hablen del pasado, háblenme del presente y del futuro para nuestros hijos, porque aquí vivimos. Somos mexicanas y mexicanos y no tenemos a donde ir; así aman a su país, ámenlo con el corazón, llamen a los ciudadanos, háblenles a las cámaras y díganles estoy parada aquí para que tu me ayudes a trasmitir que las cosas que dicen éstos son mentiras porque esa es la herencia que nos dejaron.

Estoy enojada, estoy frustrada, pero sobre todo estoy molesta porque yo creí en el discurso esperanzador de 2018; porque yo era parte de esa cuarta transformación, yo fui a pedir el voto de esperanza, yo soy senadora por ese voto de esperanza. Yo no gané por lo que era, soy senadora por el voto esperanzador".

Circula en redes sociales esta valiente pieza oratoria pronunciada por Rocío Adriana Abreu Artiñano, senadora por el Estado de Campeche del Partido Morena; Panorama le da difusión para orientar el criterio de la población ante la próxima jornada electoral y por cuyo contenido prácticamente representó la renuncia de la Senadora a su grupo parlamentario, lo que da oportunidad de citar aquella expresión coloquial: "Cómo estará el infierno que hasta los diablos salen huyendo de él".

Qué bueno sería que como lo hizo ella hubiera otras y otros que se atrevieran a reconocer y a denunciar la deplorable situación que vive México por las equivocadas y dañinas políticas públicas implementadas por el gobierno federal, que permitieran el voto razonado y que siendo un voto filoso y certero dé en el blanco... Despierten y vean objetivamente la triste realidad que vive México y actúen en consecuencia.