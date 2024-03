TRES TEMAS PENDIENTES EN AGENDA PRESIDENCIAL

Las principales banderas que enarboló en su campaña político-electoral quien hoy es el huésped de Palacio Nacional, fueron combate a la corrupción, restauración del estado de derecho y recuperación de la seguridad pública. Ninguna de estas tres premisas ha logrado alcanzar en los cinco años y medio que tiene de ejercer el poder.

No resulta difícil en el recuento de daños producidos a esta distancia, mencionar que el gobierno morenista ha fracasado rotundamente en su propósito de liquidar la corrupción, culpando de todos los actos corruptos a los gobiernos del pasado, priístas y panistas.

Lo cierto es que el gobierno de López Obrador, no sólo no ha podido erradicar las corruptelas que fueron sello característico del priísmo hegemónico, sino que ni siquiera ha ejercido acción penal contra los exfuncionarios federales a los que él considera responsables del deterioro económico del país. A ninguno de los presuntamente responsables del delito de corrupción ha metido en la cárcel; ni siquiera denuncias formales ha habido contra ellos; al menos no han trascendido a la opinión pública.

Lo peor en este rubro es que según los distintos analistas políticos que han abordado el tema, en lo que va de este sexenio son muchos los casos de corrupción que se han dado. Loret de Mola es uno de los periodistas que más ha señalado este tipo de conductas en los que inclusive, según su punto de vista, se hallan involucrados dos hijos del presidente de la República que se han relacionado con los cárteles para hacer negocios sucios.

Aquí cabe una reflexión: ¿Con qué autoridad moral puede una persona acusar penalmente a otra, si ella está cometiendo acciones similares?

Es obvio que no es, que no ha sido prioridad ni tema urgente o preocupante en la agenda de la administración lopezobradorista, instaurar o restituir en nuestro país el estado de derecho, tan deteriorado en los regímenes anteriores. Él mismo, de manera personal y a título individual, ha declarado varias veces ante escenarios diferentes, por distintos motivos y con diversos actores políticos: "al diablo las instituciones"; "no me vengan a decir de que la ley es la ley". Con estas actitudes, el Ejecutivo demuestra su desprecio por la Ley y da la impresión de que le estorba el orden normativo, sea jurídico o ético, para ejercer su alta responsabilidad.

¿Será por eso que por costumbre o por sistema cuestiona las decisiones de la Corte y ataca a priori la actuación de jueces, magistrados y ministros, hasta el grado de promover e impulsar iniciativa de reformas constitucionales para desaparecer con una obsesión enfermiza el Poder Judicial Federal, lo cual, de darse, acabaría con el sistema de balanzas y contrapesos, de la división de poderes, que es un principio fundamental de nuestro régimen constitucional?

En cuanto al tema de la inseguridad, es evidente que los mexicanos vivimos con miedo, temerosos de ser atacados en cualquier momento, en nuestro trabajo, en la escuela, en el gimnasio, en el supermercado, en la librería, en el restaurante y hasta en el templo que ya ni los lugares considerados como sagrados escapan a las bandas del crimen organizado, y aún del desorganizado.

Estamos a merced del hampa, bandas de criminales que se disputan territorios para envenenar a niños y jóvenes que son presa fácil de estos buitres, lobos y serpientes en muchos casos cuentan con la protección de las mismas fuerzas que tienen como obligación cuidar y garantizar la seguridad de la ciudadanía. La evidencia no necesita de prueba.

Regiones y ciudades de la República que todavía hace diez años eran considerados ideales para vivir, trabajar, estudiar o pasear, hoy están convertidos en peligrosos sitios expuestos a la inseguridad, obligando a sus habitantes a salir de ahí en busca de mejores y más seguros lugares, y a los visitantes y turistas desistir de ellos para no exponerse al peligro. Parras de la Fuente, Arteaga, San Cristóbal de las Casas, Taxco, San Miguel de Allende, Jerez, Guanajuato, Cuernavaca, Zacatecas, entre otras son poblaciones que se encuentran en tales condiciones. Y esto sucedió en cinco años del gobierno morenista.

Para fortalecer su memoria, me permito señor López Obrador traer ante usted, el pensamiento de expertos en política:

1.- La ignorancia de un solo individuo en una democracia, pone en peligro la seguridad de todos.

2.- No existe en el mundo, individuo más peligroso que un ignorante con poder.

3.- Una Nación está en peligro, cuando su presidente habla todos los días y se cree la persona más importante de su país.

4.- Cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya.

5.- Entre un gobierno que hace mal las cosas y un pueblo que lo consiente hay una complicidad vergonzosa.

6.- El opresor no sería tan fuerte, si no tuviese cómplices entre los mismos oprimidos.