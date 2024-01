"La verdadera fortaleza proviene de reconocer laslimitaciones"

Mahatma Gandhi

La palabra orgullo es engañosa. ¡Es un orgulloso!,alude a la arrogancia, a la vanidad. En el otro extremo, sentir orgullo de alguien, un antepasado o un descendiente, de una institución, llena el alma.Es un motivo de vida.

Circulan las imágenes de ciudadanos fúricos por estar varados a la mitad de la selva. "Ya llevamos más de cuatro horas, es un servicio que pagamos, no nos lo regalaron, ¿por qué nos engañan?" Pasajeros del Tren Maya reclamaban al representante de la empresa. No hubo respuesta convincente. Detrás de ese servicio están las FFAA. Hace poco miraba yo una flamante sucursal del Banco del Bienestar, como siempre vacía. Enfrente de la lujosa entrada, una carpa de… bebidas.En Acapulco los vehículos militares dieron transportación popular. Suena bien, salvo que los transportistas suspendieron sus servicios, con los costos inherentes, por la inseguridad, por las extorsiones. La incapacidad gubernamental -de los tres órdenes- para recuperar el control, es patética. Los militares no deberían estar trasladando personas, sino combatiendo al narco. Ya es motivo de burla, después de algún enfrentamiento sangriento, la Guardia Nacional aparece en el sitio, se pasea por allí unos días y después… desaparece. "Necesito remodelar mi baño y ampliar un closet. ¿Algún general del Ejército que me recomienden?" La sarcástica provocación invadió las redes. Una doctora del INERcontrajo Covid, cuando las FFAA trasladaron al personal de esa Institución a ser vacunado en el Colegio Militar. ¡Soldados vacunando a doctores! Las historias son infinitas.

El artículo 129 de nuestra Constitución es clarísimo: "En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". Hoy las FFAA tienen asignadas alrededor de 250funciones de civiles.Para la gran mayoría no tienen ninguna capacitación especial. En ellas son débiles y, al no reconocerlo, se exponen al fracaso, al ridículo. Esa militarización ha sido severamente criticada por la deformación y riesgo que implica. Un queridísimo amigo, retoma una imagen popular. Sacar a las FFAA de sus funciones es muy fácil, como apretar una pasta de dientes. El problema es regresarlas. Pero hay otro ángulo.

He tenido la espléndida oportunidad de tratar con militares. De hecho, como recién egresado de la carrera, impartí una serie de charlas en las diferentes escuelas de la Secretaría. Siempre he admirado el orgullo profundo con el que se expresan de su Institución. Tuve una larga y buena amistad con un Coronel, originario de Sonora, Alfredo Valdés. Solíamos comer de vez en vez. Murió de Covid. Recuerdo sus relatos, su experiencia al ser destacado en la Sierra de Guerrero y la necesidad de asignar actividades a los soldados en los larguísimos días. La salud mental de "los muchachos", era su preocupación central. El básquetbol fue la alternativa: barato, sencillo y competitivo. El se destrozó la columna por estar brincoteando.

Con el paso del tiempo, y después de haber mirado de lejos la andanada de golpes de estado en Centro y Suramérica, comprendí el carácter excepcional de nuestras FFAA. Pueblo armado, carácter popular, no elitistas como en el Cono Sur, importante fuente de movilidad social, de preparación profesional y un estricto apego a la Constitución. Desde la Patagonia hasta el Suchiate,su carácter pacífico e institucional, es una excepción. Por supuesto ha habido capítulos terribles, como el 68 o la "guerra sucia". Ahora es distinto. Un ejemplo, el Tren Maya y las empresas "fantasma" que lo rodean, ha beneficiado a algunos. Pero en muchos de ellos hay molestia profunda. Del 2007 a la fecha han perdido 11 puntos de confianza ciudadana (Latinobarómetro 2023). Proyectemos.

Nunca antes, las FFAA han estado expuestas a perder su mayor patrimonio: sentirse orgullosos de pertenecer a ellas.