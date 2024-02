¿Obedecerá Claudia?

Todas las encuestas muestran a Claudia Sheinbaum muy arriba de su principal rival, Xóchitl Gálvez, en la campaña presidencial. ¿Pueden cambiar las cosas? Sin duda. Otras campañas han modificado de manera drástica la posición de los electores y la verdad es que, hasta ahora, ni siquiera ha empezado la campaña formal. La ventaja de Sheinbaum, sin embargo, no solo es clara, sino que no se ha modificado en los largos meses de una campaña anticipada, una contienda que empezó mucho antes de que lo permitieran los tiempos legales.

¿Cuáles son las virtudes de la candidata de Morena? La primera, por supuesto, es que es muy conocida. Su campaña realmente empezó después de las elecciones federales de 2021. El presidente López Obrador le dio todos los apoyos para que recorriera el país promoviendo su imagen. El respaldo abierto de AMLO, un presidente muy popular, la ha beneficiado también. No ha habido nunca duda de que Claudia es la sucesora deseada por López Obrador, y en un sistema tan abiertamente presidencialista como el mexicano esto pesa mucho.

Sheinbaum mostró señales de independencia en la primera mitad del sexenio. Al inicio de la pandemia, mientras el presidente menospreciaba la enfermedad y pedía a la gente no preocuparse, no usar mascarillas y darse abrazos libremente, la jefa de gobierno, científica al fin, aparecía en público con cubrebocas y recalcaba la importancia de cuidarse del coronavirus. Llegó a tener discrepancias abiertas con el entonces subsecretario de salud pública, Hugo López-Gatell, quien manejaba las políticas de salud durante la pandemia, aun por encima del secretario Jorge Alcocer.

Las cosas cambiaron después de las elecciones de 2021, en las que Morena y sus aliados perdieron la mitad de las alcaldías de la capital. Este resultado fue visto como una derrota personal de Sheinbaum, quien fue al parecer conminada por el presidente a cambiar sus desplantes de independencia. A partir de entonces empezó a seguir estrechamente la línea del presidente. En sus conferencias de prensa y declaraciones públicas repetía cada una de las posiciones que López Obrador marcaba en las mañaneras. Esa desconcertante repetición cotidiana de las palabras del presidente se mantiene hasta ahora, cuando, como candidata presidencial, quizá debería estar asumiendo posiciones propias.

Sin embargo, convertirse en una simple máquina de repetir las palabras del presidente no le ha hecho daño en las encuestas. Al contrario, le ha evitado caer en conflictos. Los políticos de oposición cuestionan al presidente, que en sus mañaneras fija agenda, pero olvidan a Sheinbaum. Esta quizá no está ganando terreno, pero no necesita más que conservar los votos que le está heredando Andrés Manuel para ganar la elección.

La gran pregunta es qué pasará si gana. Desde los tiempos de Plutarco Elías Calles México no ha tenido un “maximato”, un régimen con una persona que, detrás del trono, tome las decisiones importantes. Aquellos presidentes que escogieron a sucesores que consideraron manipulables, se dieron cuenta después que el poder no se comparte.

¿Qué pasará con Claudia cuando tome el poder? Quizá en un principio mantenga su fiel obediencia a López Obrador. Durante demasiado tiempo ha estado acostumbrada a recibir instrucciones. Pero tarde o temprano entenderá que legalmente todas las riendas del poder están en manos del presidente en funciones. La gran pregunta es si se atreverá a cambiar el curso del país o si se mantendrá fiel al legado de su mentor.