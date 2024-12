‘¡Nos ganó la ambición!’, afirman inversores tras fraude millonario

Deslumbrado porque le dijeron que al invertir cien mil pesos, recibiría tres mil 200 al mes, José Enrique jamás pensó que le estaban robando el sueño de su prosperidad, entregando su dinero a maestros de la estafa y firmando un contrato con el engaño.

Operaban en La Laguna y muchas otras partes como Chihuahua y Guadalajara, y con promesas de altos rendimientos y una aparente fórmula infalible para multiplicar el dinero, dos empresas -apostadoras--, "Yox Holding" y "Klover Sport Trading" , ejecutaron el fraude millonario, logrando captar a cientos de inversionistas seducidos por esta jugosa propuesta.

Incluso, personas que ocupaban cargos con títulos "rimbombantes" dentro de estas empresas, también fueron víctimas de este chantaje y jamás imaginaron que sólo estaban "engordando" las arcas de estos hábiles "magos especialistas en la desaparición del dinero ajeno".

Mediante encargados de sucursales en Torreón, ofrecían un jugoso retorno de hasta cuatro mil pesos por cada cien mil invertidos, una oferta muy tentadora que parecía demasiado buena para ser verdad, y lo fue durante algunos meses, pero después de manera sorpresiva e inesperada, ambas empresas, en diferentes momentos, se evaporaron y simplemente cerraron sus puertas dejando a sus clientes en la incertidumbre y sin un peso de sus ahorros.

El fraude de "Yox y Klover", no sólo se limitó al ámbito económico, sino que también explotó la confianza de comunidades enteras. Las víctimas, muchas de ellas familias de clase media y trabajadora, confiaron sus ahorros a un sistema que prometía estabilidad y éxito financiero, sin embargo, detrás de las oficinas elegantes y las cifras seductoras, se ocultaba una siniestra operación diseñada para colapsar, enmarcada con la mentira.

'Sueño de justicia', el arte de acusar sin éxito

Cuatro, de cientos de personas, afectadas en este fraude, accedieron a hablar para El Siglo de Torreón, aunque reconocieron que los abogados que los representan, cuyo despacho se encuentra en Torreón, les prohibieron tener contacto con la prensa. José Enrique, años antes de su jubilación pensó muchas veces lo que haría con el dinero que recibiría al cumplir 60 años, después de 40 de trabajo intenso.

La fecha se cumplió, pero cayó en las manos de empleados de "Yox Holding" sucursal Torreón. Aunque se le hacía muy atractivo, estaba consciente que se trataba de un engaño, sin embargo, la ambición fue más poderosa y decidió invertir cien mil pesos, "sin que mi esposa se diera cuenta", reconoce.

Por su parte, la señora Carmen dijo que tuvo conocimiento de estas personas que ofrecían contratos de Yox, y aunque se entrevistó con ellas para analizar otros asuntos, no evitó que le hicieran también el ofrecimiento.

El contrato -Yox-señora Carmen--, fue por 30 mil pesos, por los cuales recibiría mensualmente mil pesos y así fue, pero sólo durante algunos meses.

Sin embargo, fue la propia señora Carmen, la que se encargó de convencer a su hijo que invirtiera en Yox los 200 mil pesos que con mucho sacrificio y esfuerzo había ahorrado pensando en poner un negocio.

De esta manera, tendiendo la trampa perfecta para cazar ingenuos vendiendo espejismos, Yox logró el crecimiento de clientes, creando simultáneamente, una red de promotores que no le costaban un peso, pero que significaban el incremento de sus pingües e ilícitas ganancias.

"Lo mío la verdad no fue mucho dinero, porque hay afectados que vendieron propiedades para invertir hasta cinco millones de pesos"… lo que me duele es mi hijo, no tengo ni cara para verlo, aseguró la señora Carmen.

El momento que arruinó la felicidad

En noviembre del 2023 la empresa "Yox Holding", simplemente dejó de enviar los rendimientos a sus clientes, que en Torreón sumaban ya alrededor de 800, sembrando la incertidumbre y la impotencia en todos ellos. El momento por nadie deseado y que derrumbó la alegría llegó.

Después de insistir y hasta amenazar a los representantes de Yox en esta ciudad y no lograr nada, más de 200 víctimas de esta falacia decidieron incluirse en la acción colectiva que encabeza un grupo de abogados de Torreón, quienes cobraron cinco mil pesos a cada estafado por representarlos e iniciar el proceso legal.

En efecto, se formaron sólo dos grupos -100 y 140-, pues muchos afectados terminaron por reconocer que les había ganado la avaricia y que las posibilidades de recuperar su dinero eran prácticamente nulas.

La querella, tras ser rechazada por la autoridad local, se presentó en enero 2023, en las oficinas de Yox en Guadalajara donde estaba la matriz de esta empresa y la exigencia es la devolución de las cantidades de dinero depositadas a la cuenta de Yox. A casi un año de presentada la denuncia y ahora, con los responsables desaparecidos, los afectados buscan justicia resistiéndose a aceptar la cada vez más tenue posibilidad de recuperar su dinero e intentando reconstruir sus vidas.

Klover… ladrón de sueños y de prosperidad

Arturo había invertido 200 mil pesos en Yox, cantidad que pudo reunir durante mucho tiempo trabajando como conserje de una institución educativa. Estaba por cumplir su sueño de conocer Europa y a su regreso del viejo continente, iniciar un negocio de venta de ropa... ya tenía todo planeado.

Cuando acudió con unos consultores para conocer datos de sus Afores, éstos lo invitaron a invertir en Yox y durante seis meses estuvo recibiendo los rendimientos prometidos, pero se enteró -por los mismos consultores-, que había otra empresa, Klover, que daba intereses más elevados… 4 mil por cada cien mil.

En esa virtud transfirió cien mil a Klover donde aceptó dejar su dinero por un plazo de un año, y dejó cien mil en Yox, al final su deseo de amasar dinero de esta forma fue severamente castigado, pues ambas empresas dejaron de operar, viendo frustrado sus sueños de conocer la torre Eiffel y vender ropa en negocio propio.

Ni a los de casa respetaron

El 11 de julio 2024, Javier recibió una llamada procedente de un número de Chihuahua: "soy la subgerente de Klover, estamos retrasados en los pagos porque inexplicablemente nos congelaron las cuentas, pero no se preocupe, nuestros abogados ya andan viento el tema".

El lunes 15 de julio, Javier recibió un mensaje por WhatsApp, del mismo número telefónico: "Hola buen día, anoche nos enviaron un mensaje de Klover -No. 6144771972, para decirnos que vamos a trabajar desde casa".

Javier: ¿Qué dirección tiene Klover?, se me hace que ya valió, así como ocurrió en Yox.

Periférico de La Juventud Plaza Carrizales, frente a Paseo Central. "Ojalá y no sea cierto, el viernes pasado llegaron unos clientes muy enojados y hasta golpes se echaron", decía el mensaje.

31 de julio: "ya no sé qué decirle, a nosotros la verdad ya no nos han dicho nada y no salen de lo mismo... Yeremy Pacheco, el director general de Klover, no sabemos dónde está, las oficinas ya están cerradas".

La comunicación de Javier con la subgerente fue más constante en las siguientes semanas, a tal grado que la funcionaria reconoció que también ella había sido engañada y lo más delicado, es que convenció a su esposo y a otros familiares a invertir en Klover.

22 de agosto: "Yo ya metí demanda, tanto de cliente como laboral, y sólo en lo laboral hubo la primera cita, pero no se presentaron".

Javier se comunicó al número telefónico de Klover 6144771972, "el número que marcó ha cambiado o se encuentra temporalmente suspendido", contestó una grabación.

El Siglo de Torreón tuvo conocimiento que ante la Fiscalía de Chihuahua, un grupo de 80 afectados -en acción colectiva-, presentaron denuncia, aunque también se supo que el 80 por ciento de las víctimas terminó por reconocer que fueron vencidos por el irresistible poder de la avaricia y los maestros de la estafa.

Carlos Lazo, director general de Yox y Yeremi Pacheco director general de Klover, se volvieron "ojo de hormiga", las denuncias en contra de ambas empresas -en Guadalajara y Chihuahua--, están en proceso con una frágil esperanza y sueño de justicia.