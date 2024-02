Narrativa negra por un lagunero

No soy lector de novela negra, de narrativa de crímenes, de detectives simpaticones, de investigadores amateurs, de cuicos increíbles, de azules incomprendidos, de reporteros convertidos en agentes, de genízaros en ascenso, etcétera. No es la literatura que busco. Sin embargo he leído novelas y cuentos de mucho tonelaje literario escritos por mis amigos Jaime Muñoz y Vicente Alfonso. Como fiel del humanismo tradicional, prefiero la narrativa dedicada a indagar en el espíritu, el alma, la psicología, la vida de personajes cuya cotidianidad es ajena a la intriga policiaca y otras seducciones delincuenciales.

Pero la narrativa del crimen es ahora como lo fue la narrativa de caballerías, tan basta y arrolladora que hizo a Cervantes escribir el Quijote en el tardío intento de abatir el gusto por ella. Del potente desarrollo de la literatura del gusto delincuencial y persecutorio me enteré gracias a un libro que se dedica a indagar sobre sus vísceras. Es Norte negro. Catorce miradas a una narrativa criminal mexicana, del escritor lagunero Gerardo García Muñoz.

Gerardo García nació en Torreón en 1959. Es autor de varios libros, entre ellos El enigma y la conspiración: del cuarto cerrado al laberinto neopoliciaco. Prologó LatiNoir: muerte con pasaporte, ha colaborado en publicaciones diversas y en Revista de literatura criminal hispana. Es profesor en una universidad estadunidense y lo ha sido en casas de estudios superiores en México. Su principal línea de interés (informa la solapa de su libro publicado por la UANL y la UIA-Torrreón) es la literatura criminal y detectivesca en español.

En palabras del propio autor, “Norte negro propone la lectura crítica de un corpus literario enfocado en la narración de actividades criminales sucedidas en un espacio específico, las entidades federativas que comparten frontera con los Estados Unidos.” Coahuila, así, es parte del territorio de interés literario del autor.

Más adelante enumera (lo que es muy bueno para quienes nos mantenemos más bien distanciados de la literatura de actividades criminales), las categorías que se encuentran en ella: “Norte negro engloba obras inscritas en diversas denominaciones genéricas: narconarrativas, neopoliciaco, novela negra, postpoliciaco.”

De la Laguna, Gerardo García incluye a los autores Jaime Muñoz Vargas y Vicente Alfonso. De éste escribe: “El capítulo ‘Enigmas y magia en dos novelas de Vicente Alfonso’ explora las estructuras espacio/temporales con las que están construidas dos novelas del escritor torreonense Vicente Alfonso (Torreón, 1977).” Por supuesto proporciona más señas de identidad.

Acerca de nuestro otro autor, Gerardo García dice: “‘Leyenda Morgan: El cuento policiaco de Jaime Muñoz Vargas’ analiza el libro Leyenda Morgan (cinco casos de sensacional policiaco) (2008) del narrador Jaime Muñoz Vargas (Gómez Palacio, 1964). Los cinco cuentos tienen por escenario la ciudad de Torreón”.

Norte negro, en gran proporción producto de la investigación académica, incluye notas al texto (a los textos), una copiosa y sustancial bibliografía que puede ayudar mucho a los interesados en la narrativa negra. También la filmografía de dos obras. Al final se encuentra lo que el autor llama “Nota bibliográfica” en la que Gerardo García advierte que su libro contiene capítulos que aparecieron en publicaciones académicas que nombra y que algunas partes fueron presentadas en congresos académicos que también apunta.