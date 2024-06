Multas a quien nade en presas; la única forma de salvar la vida

A pesar de la prohibición de ingresar a nadar, grupos de amigos y familias completas siguen acudiendo a la Presas Palo Blanco, en el municipio de Ramos Arizpe, con la intención de ingresar a nadar.

Convivios con triste final

En algunos casos lo hacen incluso bajo los efectos del alcohol, tal y como ocurrió el 11 de septiembre del 2023, donde Julio César de 53 años de edad ingresó a dicha presa en estado de ebriedad.

Fue dos horas de iniciar su búsqueda cuando los cuerpos de auxilio encontraron sin vida al hombre entra las ramas ubicadas en la profundidad.

Sin duda uno de los desenlaces más tristes, se registró el domingo 09 de junio de este 2024, enlutando a una familia luego de que fallecieran ahogados tres de sus integrantes.

En el lugar se desarrollaba una fiesta infantil, cuando algunos de sus integrantes decidieron ingresar a la presa a nadar.

Mientras que el cuerpo sin vida de Guadalupe de 31 años de edad se logró localizar el mismo día, fue hasta el lunes cuando se hizo lo propio con los cuerpos de Omar de 40 años, y de Jazmín Guadalupe de 16.

Asimismo, el mismo domingo se logró rescatar a una menor de 15 años de edad, la cual fue trasladada al Hospital Ixtlero, en el mismo Ramos Arizpe, ya que presentaba estado de shock, hipoxia severa e hipotermia.

El peligro de las presas

Bajo este contexto, el subsecretario de Protección Civil en Coahuila, Francisco Martínez Ávalos, recordó que tras la tragedia a principios de Junio, la Unidad Municipal de Protección Civil tiene limitado el acceso a la Presa Palo Blanco.

“Coahuila tiene más de 150 cuerpos de agua chicos, medianos y grandes, que son estanques en ejidos y presas como lo es Palo Blanco, el Tulillo, Don Martín, Venustiano Carranza entre otras. Ninguna presa está autorizada para la natación por lo peligroso que es ya que en estas crece vegetación en el interior de los cuerpos de agua se forma una capa muy profunda de lodo, y al momento que una persona pudiera llegar a reposar en ese punto se hunde y ya no puede nadar, por eso está prohibido”, puntualizó.

Añadió que los letreros que pudieran estar en estas presas, algunos están vigentes, otros grafiteados, sin embargo, hay gente que se espera a que se vayan algunas corporaciones con vigilancia para poderse meter; otros además de la convivencia, se meten en estado de ebriedad por lo que también han perdido la vida.

“No se permite la natación en ninguna presa de Coahuila, cada municipio tiene reglamentos y puede en un momento dado si encuentra a gente nadando, arrestarla y ponerle una sanción administrativa para que eviten poner en riesgo su vida”, precisó.

Multa a quien ingrese a nadar a las presas

Vigilancia en presas. (ISABEL AMPUDIA)

A fin de evitar más muertes por ingresar a nadar a las presas, una costosa multa podría ser una solución.

En ese sentido, la diputada local, Edna Ileana Dávalos Elizondo, manifestó que habría que revisarlo, específicamente en la Presa Palo Blanco es todo un tema, principalmente por quien se hace responsable del mantenimiento, de la vigilancia, de la limpieza de la presa.

“Es algo que hemos solicitado los ciudadanos que vivimos y disfrutamos de las áreas recreativas en Ramos Arizpe, sin duda la Presa Palo Blanco es un área que se puede aprovechar para poder pasar un momento en familia, un momento agradable, más aún así necesita haber vigilancia como en muchas de las presas que existen en el estado de Coahuila”, comentó.

Dijo que está presa se utiliza para la pesca, hay quienes acuden a hacer pesca deportiva, e incluso hay quienes se han encargado de sembrar peces, de mantenerlos, de acudir, y son asociaciones civiles.

“Lo que sí creo que es importante es que las entidades públicas revisen que se encuentre ahí las medidas necesarias o en caso de que alguien lo requiera, que existan salvavidas, una patrulla, una ambulancia, que se cuente con las medidas necesarias en caso de que se necesite. Por supuesto que hay que vigilar que quienes entren a una presa lo hagan con chalecos salvavidas, con la seguridad correspondiente, ver si la medida conlleva a una multa o sanción dependiendo el caso”, precisó.

No obstante, subrayó que también la seguridad depende de cada uno de los visitantes en caso de querer ingresar y exponer su propia vida, pero también las autoridades deben de estar al pendiente, poner señalamientos, vigilancia y con esto cuidar y salvaguardar la vida de la gente.

“El invitar amigos, a la familia, a nadar a las presas, puede poner en riesgo la vida de todos aquellos que están involucrados, entonces hay que revisarlo, hay que revisar que tan factible puede ser, pero no se descarta que el día de mañana se tengan que poner sanciones donde ya exista un reglamento y ya esté prohibido que se nade en esa zona, y quienes no cumplan con ello, pues no veo porque no se les tenga que poner una sanción para con esto ser el ejemplo ante toda la ciudadanía”, destacó.

Aunado a lo anterior, afirmó que es lamentable que hoy se esté tocando un tema que ya se había tocado, que ya se había hablado, pero ante esta tragedia, las autoridades se deben poner las pilas en el caso.

“Se pueden tomar medidas, poner reglamento, quienes se introduzca a la presa será sancionado, quienes vayan a utilizarla para pesca tienen que contar con equipo de seguridad, todo eso yo creo que se puede regular, hay que tomar el tema, y yo creo que alguien tiene que poner orden ahí, sabemos que la autoridad municipal siempre a estado muy al pendiente, por lo que se espera que la nueva administración municipal ponga atención en el tema para tratar de solucionar y para que dejemos de escuchar ese tipo de noticias”, recalcó.