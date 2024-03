SI NO CREEMOS EN LA RESURRECCIÓN, PERDIDOS SOMOS.

Si la Resurrección no fue, la muerte es, y así quedamos condenados a la nada.

Sin la Resurrección todo es nada, y puede ser el mal, y el odio puede ser, y no hay diferencia entre mal y bien, odio y amor, mentira o verdad, y todo es lo mismo y da lo mismo todo.

Lo que nos hace ser hombres es eso que en unos se presenta con claridad de luminosa fe y en otros como apenas vaguísima intuición: la idea de que no todo acaba con la muerte. Más aún: la convicción de que no hay muerte. No sabemos, no podemos saber, qué vida hay después de ésta. Tampoco el feto, vivo en el vientre de la madre, podía conocer la otra forma de vida que viviría luego de nacer. Así nosotros: ignoramos la forma de vida que viviremos luego de morir. Pero algo somos, y con todas las fuerzas que da el ser rechazamos la sola idea de la muerte total, de la nada, de la definitiva y absoluta desaparición.

Hoy, día de la Resurrección, celebremos también la esperanza de nuestra propia, eterna resurrección.

DOMINGO DE PASCUA

Hoy es domingo 31 de marzo y en esta fecha se conmemora el Domingo de Resurrección o de Pascua, que significa el paso de la muerte a la vida y es en este día en que recordamos a nuestro señor Jesucristo que resucitó; hoy concluye la semana mayor, que dentro de la fe cristiana el domingo de pascua o de resurrección es el día más importante en el calendario religioso, porque es el día en que se simboliza la resurrección de Jesucristo;

Esta semana santa que hoy termina, viví días de gran nostalgia al recordar tiempos de mi niñez en familia, cuando estos días se vivían con gran fe recordando la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo, cuando las familias de antaño en la semana mayor se vivían en duelo, especialmente el viernes santo, eran días de verdadero luto en que nuestros padres y abuelos nos enseñaron a respetar con fe estas fechas.

A propósito con el día de hoy, bueno sería que cada uno de nosotros hagamos un alto en el camino y nos renovemos para que renazca ese maravilloso ser que llevamos dentro, recordemos cuando éramos niños, no teníamos miedo, éramos totalmente libres y decididos, seguros de sí mismos con gran vitalidad, energía, y gran sed por aprender, y por sobresalir siempre dispuestos y aceptando retos en los juegos, en este día de resurrección quiero invitar a mis amables lectores para que juntos permitamos que renazca como Jesucristo ese hermoso ser que todos somos y que demos paso a una nueva vida donde no haya tristeza, odio, rencor ni frustración por aquello que no pudo ser, y que solo viva en nuestro ser el amor, la alegría, la paz, el perdón, la prosperidad y que tengamos fe en que este es un bello lugar para vivir y que se cumpla el propósito que Dios tiene para bien en nuestra vida porque somos ejemplo y esperanza para muchos, urge un cambio de actitud, una renovación total, que nos lleve a la satisfacción plena y a la felicidad, porque somos agentes de cambio con la posibilidad de transformar vidas y transformarlas para bien… no basta con sobrevivir ni vivir con limitaciones, sino hacerlo en grande y para ello debemos ser grandiosos y es que tantas cosas buenas tenemos por las que con la gracia de Dios hoy estamos en este mundo, solo que debamos rectificar el camino para renacer como Jesucristo y resurgir a la vida con nuevos bríos en nuestro ser.

Cambiando de tema, tengamos presente que mañana iniciaremos el cuarto mes del calendario y me refiero al mes de abril, recordemos también que recientemente iniciamos con esplendor esta hermosa y primera estación del año que es la primavera, la más colorida, la más alegre y en la que hemos dejado atrás el frío invierno para gozar de las flores, los pájaros, las abejas, las mariposas, el candente sol y el cielo azul, el agua que corre por nuestro río y donde vemos con alegría como se han transformado el campo y los jardines de verdor... Bienvenida Pascua, sinónimo de vida, alegría, esperanza, fe y renovación, un espacio te damos en nuestro corazón para transformarnos como la primavera en ser alegre y colorida.

Tengamos también presente que en la región lagunera que comprende parte de los estados de Coahuila y Durango corre el agua por el río Nazas y así también por los canales y acequias que conducen el agua hacia las parcelas en esto que es el ciclo agrícola primavera-verano, lo cual nos invita a disfrutar del campo y sus bellezas por lo cual exhorto a mis queridos lectores a tomar grandes precauciones al salir al campo, ya que aún hay muchas personas de vacaciones, por lo cual es conveniente tomar prudencia en lo siguiente:

• No bañarse en río, canales y acequias.

• No encender fogatas.

• No tirar basura.

• No sacar de su hábitat a los animales ni plantas del lugar.

Si respetamos lo anterior, estaremos protegiendo nuestra vida, evitamos incendios forestales y se evitan problemas por basura, si cumplimos lo anterior, todos viviremos en paz y en armonía, respetando la naturaleza en toda la extensión de la palabra.

Y como siempre al finalizar, una bella reflexión ilustre para meditar

"Que la alegría de la resurrección nos levante de la soledad, la debilidad y la desesperación a la fuerza, la belleza y la felicidad".

Floyd Williams Tomkins. Sacerdote Episcopal Estadounidense, (1899-1932).

Felices pascuas para todos.

"Comunicar es servir".