HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El universo es como un rompecabezas.

Copérnico puso una pieza.

Newton otra.

Darwin una más.

Einstein una cuarta.

Stephen Hawking la siguiente.

Y comentó el Señor:

-Ya nada más les faltan 900 mil billones de millones de piezas.

SEMANA SANTA

Dentro de la fe cristiana, hoy celebramos el Domingo de Ramos y da inicio la Semana Santa o Semana Mayor, la cual culmina con el Domingo de Resurrección. La Semana Santa es el final de lo que es la Cuaresma, un periodo de 40 días reservado a la preparación de la Pascua o Resurrección de Jesús.

Amigo lector, seguramente usted al igual que yo alguna vez nos hemos preguntado ¿por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año?... pues bien, hablar de este interesante tema es vasto y apasionante; sin embargo hoy trataré algunas de las principales bases que dan respuesta a esta interrogante como un aporte cultural de esta columna.

La Semana Santa es un fenómeno astronómico que tiene relación con los calendarios solar y lunar. El calendario que rige la práctica de la totalidad del mundo es el calendario solar, como Jesucristo era judío existen acontecimientos que están influenciados por el calendario judío, que es un calendario lunar que por naturaleza dura aproximadamente 28 días, se basa en el periodo que pasa entre dos fases iguales de este cuerpo celeste, como la luna llena o la menguante; y en épocas ancestrales era el método más efectivo para medir diversos eventos de la naturaleza. Se sabe que el día que Jesucristo realizó la Última Cena con sus discípulos, que fue en Jueves Santo, era noche de luna llena, ya que estaban celebrando la pascua judía, una festividad que por tradición se realizaba en luna llena para conmemorar que cuando el pueblo judío salió de Egipto, este astro los alumbró y no necesitaron linternas que pudieran ponerlos en evidencia ante el enemigo que era el faraón. La Iglesia Católica instauró que la Semana Santa se celebraría justo después del primer plenilunio (luna llena) de primavera boreal del hemisferio norte. Todo el calendario cristiano tiene su origen en la Resurrección de Jesús. Este interesante tema se tratará solo de manera muy generalizada, dado lo vasto que es; sin embargo quiero agregar lo importante a esta fecha que es hoy, Domingo de Ramos y que el próximo domingo será el Domingo de Resurrección. Esta semana mayor me llena de nostalgia al recordar tiempos de mi niñez en familia, cuando estos días se vivían con gran fe, recordando la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo, cuando las familias de antaño en la semana mayor se vivían en duelo, especialmente el viernes santo, eran días de verdadero luto en que nuestros padres y abuelos cubrían con una manta los espejos pues no eran días de vanidad y no se escuchaba música ni tampoco veíamos televisión; a las familias nos llevaban nuestros padres a visitar 7 templos que simbolizan las 7 caídas de Jesucristo camino al calvario, los adultos se vestían con ropa oscura, en cuanto a la música ésta no se escuchaba hasta que se abría la gloria, en Sábado de Gloria precisamente, antes de iniciar el Domingo de Resurrección; estas son parte de nuestras vivencias y que formaban parte de una tradición que casi ha desaparecido, porque un eslabón falló en transmitirlas y otras más en las nuevas generaciones, quizá en estas fallas nos encontremos usted, amigo lector y yo.

Para el pueblo de México, vivir la semana es una de las más profundas tradiciones que tiene nuestro país, deleitémonos con nuestra exquisita comida mexicana como los nopalitos, pipián, chuales, garbanzos, lentejas, habas, las torrejas, capirotada y otras delicias que hacen única nuestra cocina, razón por la cual México está reconocido por su gastronomía como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, que es parte de las Naciones Unidas enfocada a la educación, la ciencia y la cultura.

Vivamos nuestras tradiciones, aquí en la Comarca Lagunera las vivimos ya muy arraigadas como el Viacrucis en el Cristo de las Noas, y la Procesión del Silencio, que tiene pocos años de realizarse en el municipio de Viesca, Coahuila; mientras que en todo el país y el mundo entero la Semana Santa da vida en las colonias, en los pequeños poblados y en las grandes ciudades; yo le invito a usted amable lector que en estos días de asueto vivamos estas tradiciones religiosas con fe y recordando que la Semana Santa es una fecha de recogimiento, arrepentimiento y oración, en el que sintamos el amor, vida y salvación que Cristo nos vino a dar.

CICLO AGRÍCOLA PRIMAVERA VERANO 2023-2024 EN LA REGIÓN LAGUNERA DE COAHUILA Y DURANGO

El pasado 15 de marzo dio inicio el ciclo agrícola primavera verano en la región lagunera, lo cual trae un gran beneficio al campo, ya que se autorizó la extracción de 800 millones de metros cúbicos para el riego de presiembra, que serán destinados principalmente a cultivos como el algodón, forrajes, hortalizas, frutales y otros cultivos perennes, este riego habrá de durar 23 días y el agua que corre por el río Nazas, así como canales y acequias que conducen este preciado líquido que corresponden a los 17 módulos de riego, esta bendita agua cambia el paisaje de nuestro campo lagunero, pues es lo que da vida y los productores y el campo se alegra, porque regarán los cultivos que serán el sustento para todos.

Bienvenida el agua de nuestro río Nazas y bienvenido el ciclo agrícola primavera verano, sinónimo de bonanza campirana.

Y como siempre al finalizar, una bella reflexión ilustre para meditar:

"Sé el cambio que quieres ver en el mundo".

Mahatma Gandhi (1869- 1948).

"Comunicar es servir".