Minuto Rotario

Llegamos al fin de año y el inicio de otro. Veremos manifiesta la misericordia de Dios, al darnos otra oportunidad, regalándonos otro año más de vida, para ser mejores y agradarlo con nuestro testimonio. Amarle en Espíritu y en Verdad, con nuestra Fe firme y una vida llena de frutos. “El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más, y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante”.

El Club Rotario de Torreón hace llegar a toda la Sociedad y a la comunidad rotaria, un abrazo fraterno por este año que culmina, deseando que se hayan cumplido todos los deseos de sus corazones y ruega a Dios, con humildad y nuestro corazón dispuesto, para que este próximo 2025, esté lleno de paz y felicidad, que traiga a nuestras vidas, concordia, y sobre todo que reflejemos el amor de Jesucristo en todo nuestro andar, y que al culminar el próximo año, podamos afirmar, gracias Señor, por haberme dado otra oportunidad, que no desaproveché, ya que le di un cuidado especial y lo aboné con mucho fertilizante, el fertilizante de tu amor.

Y precisamente con ese mismo espíritu, nuestro club sigue cerrando el año, ahora sí que, como si se fuera a acabar, así es que el viernes 20, fuimos invitados a compartir los alimentos con miembros de la Asociación Espíritu que Danza, de pequeños en situación vulnerable, asociación a la que anualmente, y este año no fue la excepción, entregamos un donativo derivado de las actividades de la feria.

Igualmente, el domingo 22, estas dos actividades no alcanzamos a reflejarlas en nuestro número anterior, acudimos a la Asociación No Me Rindo, A.C. de pequeños con enfermedades catastróficas, e hicimos entrega de múltiples regalos. Con solo ver la carita de felicidad de los niños, salimos fortalecidos para redoblar esfuerzos el año que entra.

En estas dos actividades destaca la participación dentro de otros de nuestro socio rotario Alejandro Tafoya, y sobre todo el Club de Damas Rotarianas.

El lunes 23, en actividad coordinada por nuestro socio rotario Jorge Caballero, y con nuestros jóvenes Rotaract del Instituto Excélsior, llevamos a cabo la posada con más de 150 niños, compartiéndoles bolos, pastel, banderillas, gelatinas y bebidas.

No podía cerrar el año, sin la gran Posada Anual en el Asilo de Ancianos Samuel Silva, que el mismo lunes 23 llevamos a cabo en actividad coordinada por nuestro socio rotario Margarito Nava, con la tradicional pastorela, cena y baile navideños.

Felicitamos a nuestros socios rotarios Luz Elena y Sergio Navarro, en su 52 aniversario matrimonial, fortaleciendo y manteniendo vigentes los valores de la familia y el matrimonio. Hacemos votos y oramos a Dios por la pronta recuperación de nuestro querido socio rotario Jorge Caballero, quien ha sido un fuerte promotor de las actividades del club, sobre todo con los jóvenes.

Por otra parte, estamos felices en nuestro Club, porque después de un tiempo, nuestro expresidente Rogerio Manjarrez, fue dado de alta esta semana y ya está en casita recuperándose, Rogerio, damos gracias a Dios por tu total recuperación, que el año que entra esté lleno de salud.

Dentro de las actividades que se llevarán a cabo en nuestro Distrito Rotario, el 4110, destaca el PELS 2025, que se realizará en Ciudad Juárez los días 14 y 15 de marzo, y en la que hasta el 15 de enero las inscripciones serán con un costo preferencial.

Esta actividad es muy importante para el mundo rotario, ya que nos reunimos para convivir y recibir capacitación sobre los principios, fundamentos, valores, actividades, proyectos y subvenciones rotarias, así mismo, esta actividad nos prepara para nuestra Convención Distrital 4110, que es la número LXVII, a llevarse a cabo en los días del 21 al 24 del mes de mayo del 2025 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, cuyos preparativos siguen realizándose con entusiasmo, y que como ya sabemos comprende los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, donde se desarrollan eventos importantísimos, tanto nacionales como internacionales, pero sobre todo, lo más valioso son las experiencias de confraternidad que nos dejan imborrables para el resto de nuestras vidas.

Gran entusiasmo ha originado el torneo distrital de dominó “JESUSO”. Como recordarán, estuvimos solicitando su generosidad para que El Club Rotario Guerrero, de Chihuahua, llevara a cabo la actividad de regalar una sonrisa esta navidad, apadrinando una familia con una cooperación de $170.00 para llevarles comida esta pasada navidad. Pues gracias a su gran generosidad, se entregaron, nada menos que 600 cenas navideñas a personas de las localidades de: La Junta, Tomochi, Basúchil, Santo Tomás, San Rafael, Calera, Jaguey, Asilo de Guerrero y Albergue de Borjas, en el estado de Chihuahua. Felicidades al Club rotario de Guerrero Chihuahua y al coordinador de este evento nuestro amigo rotario Joel Orozco.

Vamos ahora a la Cápsula Rotaria número 27, de nuestro amigo y Ex Gobernador Rotario, Ángel Morales, con el tema de:

ROTARY EN EL 2025.“Jamás debemos permitir que nos convirtamos en un núcleo reducido y sumamente exclusivo de dos o tres mil socios.” Mensaje ante la convención de RI de 1918 Kansas City, Misuri, EUA. Al día de hoy somos más de 1,400,000 rotarios en 46,000 clubes en todo el mundo (diciembre de 2024). Qué gusto da el ver que Rotary sigue adelante, fuerte y lleno de entusiasmo, trabajando para promover la paz, combatir enfermedades, mejorar la educación, proporcionar acceso a agua potable, llevar alegría a las comunidades pobres, así que podemos decir que Rotary tiene un futuro prometedor para este año 2025. Y... ¿qué vemos en nuestra bola de cristal?

Erradicación de la poliomielitis: solo quedan dos países con esta enfermedad, Pakistán y Afganistán y Rotary continuará con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades para combatirla. Y es muy posible que en 2025 la poliomielitis esté completamente erradicada o muy cerca de ello.

Proyectos sostenibles: Rotary se enfocará más a iniciativas relacionadas con el cambio climático, como programas de reforestación, uso de energías renovables y sobre todo la sostenibilidad ambiental.

Reuniones híbridas: Con el aprendizaje obtenido en la pasada pandemia del COVID, Rotary ampliará el uso de tecnologías digitales para conectar a sus miembros, facilitando reuniones presenciales y virtuales que fomenten la participación de más rotarios.

Plataformas de colaboración mundial: Al mismo tiempo se desarrollarán herramientas avanzadas para conectar clubes y facilitar proyectos internacionales.

Ampliación de la membresía: Rotary trabajará en ser más inclusivo, atrayendo a personas más jóvenes, mujeres y miembros de comunidades diversas. Diversidad cultural: los clubes seguirán adaptándose para reflejar las culturas y necesidades locales.

Colaboración con otras organizaciones: Rotary seguirá trabajando en alianza con ONG’s, gobiernos y el sector privado para enfrentar problemas mundiales como la educación, la pobreza y el acceso a los servicios básicos.

Participación en las comunidades locales: Esos importantes proyectos seguirán siendo el pilar fundamental, pues tienen impacto directo en la resolución de los graves problemas de nuestras comunidades.

Capacitación de líderes jóvenes: Rotary intensificará programas como RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) y becas para formar la próxima generación de líderes jóvenes.

Mentoría: Los miembros experimentados serán recursos clave para el desarrollo de los nuevos rotarios.

El futuro de Rotary en 2025 dependerá de su capacidad para renovarse, innovar y adaptarse a un mundo en constante cambio y deberá también mantener su compromiso con los valores fundamentales de servicio y liderazgo.

Si así lo hace, Rotary seguirá siendo una fuerza poderosa para “Hacer el Bien en el Mundo” FELIZ AÑO NUEVO. No olviden: “Servir con Alegría”.