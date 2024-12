Minuto Rotario

El que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Simple, por eso, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. “Dios mostró su amor hacia nosotros al enviara su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él.”

Trascendente alianza que viene a fortalecer importantemente a nuestro Club Rotario de Torreón, que preside Francisco López y el Instituto Excélsior que dirige Darío de la Garza Flores, al abotonar y tomar la protesta a 50 jóvenes que pasan a formar parte de Rotaract/Interact, para llevar a cabo proyectos en favor de nuestra comunidad.

El pasado día 3 de diciembre, fue en Rotary el día mundial para donar o día mundial de la generosidad, ésta es una campaña anual que lleva a cabo la Fundación Rotary. Es realmente impresionante lo que Rotary logra hacer con lo recaudado a través de esta campaña, en la que maneja lo donado con suma responsabilidad: Ayuda a mejorar la vida de las personas, generando un gran impacto en las comunidades. La oportunidad sigue abierta, ya que puedes hacerlo hoy mismo o durante todo el mes de diciembre a la siguiente liga: https://my.rotary.org/es/donate. Ejercita tu generosidad y fortalece tu capacidad de solidarizarte a través de Rotary, en donde tendrás la seguridad de que tus donaciones tendrán el mejor efecto de beneficio social.

Felicidades a todos los rotarios pertenecientes a nuestro Distrito 4110, y en especial a nuestro Ex Gobernador Oscar Gutiérrez (2023-2024) y a su equipo, ya que nuestro Distrito ha recibido de The Rotary Foundation, el reconocimiento como uno de los pocos distritos en el mundo y uno de los dos en la Zona 25ª, “Por la Excelencia en la Presentación de Informes de Subvenciones”, este reconocimiento indica la seriedad y responsabilidad conque nuestro distrito elabora los proyectos para obtener subvenciones globales, que al final, se reflejan en acciones de beneficio para nuestras regiones, en donde en la Laguna tenemos ejemplos muy claros e importantes, de los cuales informamos en cada columna semanal.

Nuestro Gobernador actual Sergio Tejeda, al darnos a conocer este reconocimiento, con la honestidad que le caracteriza, ha hecho la exhortación a todos los rotarios de nuestro Distrito 4110, para esforzarnos a seguir trabajando para consolidarnos como el primer lugar en la Zona 25ª y uno de los primeros en el mundo. Estamos seguros que bajo su conducción y liderazgo será posible.

Gran iniciativa de nuestro Director de Rotary International Salvador Rizzo, que con la aprobación y compromiso de nuestro Gobernador Sergio Tejeda, y con la representación de nuestro Distrito de los Gobernadores Electo y Nominada, Martín Aranda y Marina González, respectivamente, así como Sergio Cabello Director del Comité de Servicio Internacional, se ha firmado, en la ciudad de Houston, Texas, este pasado viernes 6 de diciembre, el Convenio Inter-Country Comittee México-Usa, es decir, Comités Interpaís, en donde participan 7 Distritos de México, dentro de ellos el nuestro 4110 y 7 Distritos de Estados Unidos. Es de destacar la importancia y beneplácito para nuestro distrito, que este proyecto será dirigido por nuestro compañero rotario Felipe Meza.

El Convenio tiene como objetivo Promover la paz y el entendimiento internacional, al mismo tiempo que se mejora la concienciación, se involucran las diversidades y se unen las comunidades. Los Comités Interpaíses son relaciones entre dos o más distritos de dos o más países que colaboran para incrementar el compañerismo y la comprensión intercultural, fomentar el fortalecimiento de los lazos entre los socios, clubes y distritos de distintos países y establecer redes de contactos transfronterizos.

Con esta iniciativa, se podrán planificar y guiar nuestras acciones a 3 años y se dará un impulso excepcional a nuestros proyectos y subvenciones globales, repercutiendo ello de manera directa y significativa en beneficio de nuestro entorno social. Continúan los preparativos e inscripciones para la Convención Distrital LXVII del Distrito 4110, que comprende los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, que se llevará a cabo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días del 21 al 24 de mayo de 2025, donde se desarrollan eventos importantísimos tanto nacionales como internacionales, pero sobre todo, lo más valioso son las experiencias de confraternidad que nos dejan imborrables para el resto de nuestras vidas. Anunciado está para esta ocasión el torneo distrital de dominó “JESUSO”.

Como ya lo venimos anunciando, del 30 de enero al 01 de febrero del 2025, se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la Paz, Baja California Sur, el evento anual de RIMEX que organiza el Distrito 4130 México Norte, las inscripciones se están llevando a cabo con considerables descuentos para todos aquellos que deseen asistir.

El Club Rotario Juárez Conecta está llevando a cabo el proyecto de “Donación Altruista de Sangre” de gran beneficio, exhortamos a todos los rotarios de esa región a sumarse a ese gran proyecto. La familia rotaria se solidariza a nuestros compañeros: Juan Francisco Bueno, socio del Club Rotario Gómez Palacio, El Vergel por el fallecimiento de su hermano Aldo Bueno; a nuestro compañero socio del Club Rotario Fresnillo Plateros, Ángel Aguirre Campos, por el deceso de su hijito Gabriel Aguirre. A la familia de nuestro compañero rotario Jorge Alberto Ruiz Martínez, ex socio Rotario Avance, miembro de Rotaract Avance y representante Distrital Rotaract.

Ahora vamos a la Cápsula 24, de nuestro amigo y Ex Gobernador Rotario Ángel Morales: Con el tema de: “LOS ROTARIOS SOMOS GENTE DE BIEN SER Y DE BIEN HACER”. Es posible que en la guerra hayan sido arrasados los árboles de amistad que he plantado en Alemania, Estonia, Finlandia, Noruega, China y Japón, pero su radiante imagen y su finalidad seguirán siempre vivas en nuestra memoria. My Road to Rotary. La participación de Rotary en la pacificación de la Guerra del Chaco, conflicto entre Bolivia y Paraguay por el control del Chaco Boreal, (19321935), se hizo a través de los clubes rotarios de la región, quienes jugaron un papel relevante en la promoción de la paz y el alivio humanitario. Contexto de la Guerra del Chaco: La Guerra del Chaco fue una de las guerras más devastadoras de América del Sur en el siglo XX, dejando decenas de miles de muertos y causando un gran impacto en las economías y sociedades de Bolivia y Paraguay. Rotary, como organización humanitaria y de servicio se había establecido en América Latina en la década de 1920, asumiendo un papel activo en la promoción de soluciones pacíficas y el alivio de las consecuencias humanitarias. Promoción de la Paz y la Diplomacia: Durante esta Guerra, los clubes rotarios de Bolivia, Paraguay y otros países sudamericanos, como Argentina, participaron en esfuerzos por fomentar el diálogo y la reconciliación entre las partes. A través de sus miembros, que incluían líderes empresariales, académicos y profesionales destacados, promovieron foros de discusión y reuniones donde se destacaba la importancia de encontrar soluciones pacíficas al conflicto.

Sobre todo, Rotary trabajó para mantener abiertos los canales de comunicación entre las comunidades afectadas y apoyó iniciativas que buscaban aliviar las tensiones en momentos tan graves. Además, en conferencias y reuniones rotarias internacionales, se discutieron los orígenes del conflicto y la necesidad de una resolución negociada. Ayuda Humanitaria: En medio del conflicto, Rotary movilizó a sus clubes locales y regionales para proporcionar asistencia humanitaria a las víctimas de la guerra. Esto incluyó apoyo a refugiados y heridos, tanto en Bolivia como en Paraguay, donde las condiciones sanitarias y de abastecimiento eran extremadamente precarias. Los clubes rotarios trabajaron para recaudar fondos, suministrar alimentos y medicamentos y coordinar esfuerzos con otras organizaciones humanitarias. Además, tras el fin de la guerra en 1935, Rotary contribuyó a los esfuerzos de reconstrucción, ayudando a las comunidades afectadas. Los clubes de países vecinos, como Argentina, también participaron con apoyo logístico y financiero. Legado de Rotary en la Guerra del Chaco: La participación de Rotary durante y después de la Guerra del Chaco se puede observar en su continuo compromiso con la construcción de la paz y el fortalecimiento de las comunidades en toda América Latina.

Y ya desde entonces Rotary, ha venido sentando las bases para intervenir en la promoción de la paz, en todo el mundo, utilizando su red global de clubes y su enfoque basado en el servicio desinteresado. Otra razón más para sentirnos orgullosos de ser Rotarios.

No olviden: “Servir con Alegría”.