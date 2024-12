Minuto Rotario

No hay lugar en donde podamos

escondernos de Él. Ha estado con

nosotros, antes de nacer, y estará

con nosotros al morir y aún después.

"A dónde me iré de tu Espíritu?

Y a dónde huiré de tu presencia?

Si subiere a los cielos, allí estás tú;

Y si en el Seol hiciere mi estrado,

he aquí, allí tu estás."

Varias noticias destacan en el mundo del rotarismo de esta semana. La primera de ellas, es la designación como presidente de nuestro club, para el período 2026-2027, de nuestro amigo rotario Rodolfo Alcalá, con quien el consenso ha sido unánime, por considerar que mejor decisión no se pudo haber tomado. Don Rodolfo tiene una probada capacidad, y Gran Calidad Moral, ha formado una gran familia rotaria, con su distinguida esposa y dama rotaria Magaly, que se han distinguido por su vocación de servicio a la comunidad. Felicidades Ing. Rodolfo Alcalá.

La segunda felicitación es para nuestro compañero y amigo rotario Rogelio Murra, Director de Papelera del Norte de la Laguna, ya que está cumpliendo 85 de años de vida de su negocio, que ha estado en la vida de los Laguneros durante todo ese tiempo. Enhorabuena Rogelio.

Igualmente, felicidades al Lic. Mario Rodrigo Calderón Martínez, compañero rotario, quien el pasado miércoles 27 de noviembre impartió en el Expocenter de la Feria la interesante conferencia "LOS FIDEICOMISOS", ventajas y beneficios. Fungió como Director del Programa nuestro amigo rotario Jesús Salas.

El pasado 22 de noviembre se llevó a cabo la campaña anual de vacunación, por parte del Club Rotario Juárez Conecta, perteneciente al Distrito 4110. Por otra parte, del 30 de enero al 01 de febrero del 2025, se llevará a cabo en la Paz, Baja California Sur, nuestro evento anual de RIMEX, las inscripciones se están llevando a cabo con considerables descuentos para todos aquellos que deseen asistir. Importantísima labor están llevando a cabo los Clubes Unidos de la Región Sureste de Coahuila, a través del Redondeo en las tiendas Merco, donde ha destacado la gestión de nuestro amigo rotario Andrés Osuna, entregando 200 sillas de ruedas en dos eventos en Saltillo y Ramos Arizpe. Muy contentos todo el rotarismo en el Distrito 4110 ya que en Creel, Chihuahua, ha quedado integrado el Club Rotario número 86, felicidades a David Baeza. El Club Rotario Guerrero, de Chihuahua, está invitando a los ciudadanos a que se sumen a la gran iniciativa de regalar una sonrisa esta navidad, apadrinando una familia con una cooperación de $170.00 a la cuenta de Banamex 5204 1656 3546 8899, para llevarles comida esta navidad. La comunidad rotaria del Distrito 4110, que comprende los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, ya empezó la promoción para llevar a cabo su LXVII Convención Distrital, que se llevará a cabo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días del 21 al 24 de mayo de 2025, donde, como cada año, se desarrollarán páneles y conferencias de trascendencia internacional y sobre todo, donde el rotarismo convive como hermanos rotarios que somos. Dejando experiencias inolvidables para todos los asistentes. Se invita a todos los compañeros rotarios a inscribirse oportunamente aprovechando los significativos descuentos por inscripción oportuna.

Ahora vamos a la Cápsula 23, de nuestro amigo y Ex Gobernador Rotario Ángel Morales: Con el tema de la participación de los rotarios en la formación de las Naciones Unidas.- "Entre la gente y las naciones no hay diferencias fundamentales. No hay persona ni nación que sea totalmente buena ni totalmente mala. El gran motivo de discordia son siempre los malentendidos." THE ROTARIAN, julio de 1944.- Palabras de nuestro fundador Paul Harris.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una institución mundial fundada en 1945 con el objetivo de promover la paz, la seguridad internacional y el desarrollo sostenible.

Aunque su creación se asocia principalmente con gobiernos y líderes políticos, Rotary International desempeñó un rol destacado en la formación de la ONU y sus principios fundamentales. Rotary International: un baluarte del entendimiento mundial, fundado en 1905, es una organización que fomenta el servicio comunitario, la comprensión intercultural y la paz mundial. Antes de la creación de la ONU, los rotarios ya estaban promoviendo valores de cooperación internacional y dialogo pacifico, valores que coincidían con los ideales que posteriormente se materializarían en la ONU.

Durante el período entre las dos guerras mundiales (1918-1939), Rotary organizó múltiples conferencias y foros en los que se discutieron temas globales, como la paz, la educación y el entendimiento mutuo entre naciones. En ese contexto, los rotarios se convirtieron en defensores de la colaboración internacional como respuesta a los desafíos mundiales. Estas ideas influyeron en el concepto de una organización mundial dedicada a estos propósitos. En 1945, mientras la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, se celebró la Conferencia de San Francisco para la formación de la ONU. Esta reunión congregó a delegados de 50 naciones, pero también contó con la presencia activa de Rotary y otras organizaciones no gubernamentales, que participaron como observadoras y consultoras. Siendo Rotary una de las más influyentes en este proceso.

Los rotarios enviaron un equipo de 49 representantes de 20 países, quienes aportaron ideas y contribuyeron al debate sobre los principios fundacionales de la ONU. Entre los rotarios destacados estaba Arch Klumph, fundador de la Fundación Rotaria y otros miembros que trabajaron directamente con delegados gubernamentales para garantizar que los principios de paz y cooperación internacional fueran incluidos en la Carta de las Naciones Unidas.

El impacto de Rotary en la formación de las Naciones Unidas es evidente no solo en los valores que ambas organizaciones comparten, sino también en su relación continua. Desde su creación, Rotary ha colaborado estrechamente con la ONU en iniciativas globales como la Erradicación de la Polio, los programas de alfabetización y los esfuerzos para mitigar el cambio climático. Cada año, Rotary celebra el "Día de Rotary en la ONU", un evento que destaca el papel de los clubes rotarios en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Subrayando el compromiso rotario de trabajar hacia un mundo más pacífico y equitativo.

Por último la participación de Rotary International en la formación de las Naciones Unidas es un testimonio del poder de la sociedad civil para influir en asuntos mundiales. Al promover valores de paz, comprensión y cooperación, los rotarios ayudamos a sentar las bases de una institución que ha desempeñado un papel crucial en la configuración del mundo moderno.

Que les parece... ¿verdad que es un orgullo ser ROTARIO?.

No olviden: "Servir con Alegría"