Minuto Rotario

Cada uno decidimos cuanto tiempo pasamos en el desierto. El pueblo Hebreo pasó 40 años en el desierto por su desobediencia, incredulidad y rebelión. “Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? “Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos?

Tal y como les ofrecimos en nuestra entrega anterior, narraremos ahora “La Verdadera Historia del Programa de Polio,” tomando como referencia el interesante artículo de Salvador Rizzo Tavares, Director de Rotary International 2024-2026, que nos llegó, a través de nuestro socio rotario y Ex Gobernador Distrital Javier Ruiz Rodríguez.

El proyecto Polio-Plus, fue la obra máxima del Presidente de Rotary International 19841985, Carlos Canseco González, destacado médico mexicano, originario de Tampico, Tamaulipas, que fue el primer mexicano en presidir Rotary International, (RI) expone Rizzo que: Cuando el Doctor Canseco era un niño, la Poliomelitis era una epidemia que atacaba a los niños causando muerte y desolación. Los que sobrevivían estaban condenados a pasar el resto de sus vidas sufriendo parálisis permanente.

El Doctor Canseco fue testigo de cómo dos de sus vecinos amigos se vieron afectados, esa experiencia de niño lo marcó de por vida y fue su principal motivación en su lucha contra la polio. Para cuando el Doctor Canseco llegó a la presidencia de RI, ya había desempeñado importantes puestos en los servicios de salud pública.

En 1979, se administraron vacunas antipolio en gotas, a un grupo de niños en un Centro de Salud de Guadalupe Viejo en Makati, Filipinas, que fue el preludio de lo que sería posteriormente la verdadera historia del programa. El Doctor Héctor Acuña Monteverde, en una conversación sostenida con Rizzo en el 2009 en su casa de Cuernavaca, les relató que siendo Presidente Designado el Doctor Canseco, se reunieron a inicios de 1983, en las oficinas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la cual fue Director General el Doctor Acuña de 1982 a 1983, y ahí le comentó el Doctor Canseco que quería hacer algo importante a nivel mundial en materia de salud, y después de revisar varios proyectos y llegar al de la Poliomelitis, el Doctor Canseco dijo “éste”, y el Doctor Acuña le contestó: “Carlos, ese no se puede, se necesita mucha gente y mucho dinero”, diciendo el Doctor Canseco: “La gente la tenemos en Rotary, y el dinero lo consigo.”

El principal problema eran los recursos para adquirir la vacuna y la problemática para aplicarla a gran escala. La experiencia del Doctor Canseco en el Sector Salud y su posición como presidente de RI fueron la combinación ideal para que se tuvieran las herramientas para capitalizar su sueño: Erradicar la Polio de la faz de la tierra. El Doctor Canseco diseño originalmente un programa denominado Polio 2005, que tuvo primero que ser aprobado por RI y posteriormente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo cual se logró superando serias dificultades.

Finalmente el programa se transformó en Polio Plus, de manera muy exitosa y de ahí se diseminó por todo el mundo. Se han vacunado a la fecha más de 3000 millones de niños en 122 países, y de 350 mil casos anuales, que había hace 39 años, se ha reducido a solo 54 casos este año.

La inversión que ha hecho Rotary en este programa ha rebasado los 2,100 millones de dólares. Además, la Fundación Bill y Melinda Gates, ha contribuido con el programa de distintas maneras.

En 2023, la fundación aportó 250 millones de Euros en subvenciones e inversiones a la Iniciativa Mundial de Erradicación de la Polio. La Comisión Europea, El Banco Europeo de Inversiones y la Fundación Bill y Melinda Gates, han anunciado un nuevo acuerdo de financiación para iniciativas sanitarias críticas a escala mundial, dentro de ellas, para erradicar la polio, la dotación es por el orden de los 1,100 millones de Euros.

A inicios del presente año, Rotary y La fundación Gates anunciaron que continuarán su colaboración en materia de recaudación de fondos, la cual genera alrededor de 150 millones de dólares al año para financiar las labores de erradicación de la polio.

En el marco de este acuerdo, Rotary se compromete a recaudar 50 millones de dólares al año durante los próximos tres años, y al Fundación Gates continuará aportando dos dólares por cada dólar que Rotary destine al programa Polio Plus.

El programa ha sido por demás meritorio y se estima que en pocos años se declare la erradicación definitiva de la faz de la tierra de este terrible flagelo de la humanidad, gracias a Rotary, a todos los rotarios y rotarias del mundo y al Doctor Carlos Canseco. (Basado en el artículo de Salvador Rizzo Tavares, Director de Rotary International 2024-2026.).

ACTIVIDADES DE NUESTRO CLUB ROTARIO DE TORREÓN

El pasado sábado 16 de Noviembre, llevamos a cabo la “Tercera Jornada de Entrega de Prótesis de Mama”, evento que estuvo presidido por nuestro Presidente Francisco López y su esposa, Yolanda Meza, presidenta del Club de Damas Rotarianas de Torreón. Esta actividad se lleva a cabo en sinergia con nuestro club hermano Club Rotario Juárez Frontera, presidido por su Presidenta Nayeli Arriaga.

Las beneficiadas en esta ocasión fueron 106 mujeres de la Asociación “Mujeres Salvando Mujeres”, que preside Yazmín del Rayo Ríos Ortiz. Estuvo presente nuestro compañero Rotario Margarito Nava Martínez Responsable del Proyecto. Fue realmente conmovedor y motivante el escuchar a las tres mujeres que hablaron a nombre de las 106, Bertha Alicia Hernández, Norma Sánchez y Angélica González, quienes coincidieron en agradecer primeramente a Dios, por su misericordia, luego a mujeres salvando mujeres y a los clubes rotarios, destacando como estas agrupaciones les pintan el amor y el cariño, la esperanza, como llegan derrotadas, y ahí encuentran consuelo y apoyo, dijo que son muchas mujeres las que atraviesan por esta situación, que no lo pueden evitar pero si prevenir, y que todo esto tiene el propósito de ver la vida con amor. El día de ayer domingo 17 se llevó a cabo la cuarta jornada de “Prostatate”, en el Colegio Excelsior, con gran éxito, donde nuestro compañero Rotario Darío de la Garza fue el anfitrión.

A partir de este número, esta columna se enriquecerá con la aportación de nuestro compañero y amigo Rotario Angel Morales, Ex Gobernador Rotario del Distrito 4110, y una gran persona, a quien felicitamos por su aniversario 60, en ese feliz matrimonio con nuestra amiga Dama Rotariana Elisa. No cabe duda que Angel y Elisa han formado una gran familia sustentada en los valores cristianos y rotarios más importantes. Y Precisamente su Cápsula de hoy, nos habla de eso.

LOS VALORES

Una buena filosofía de vida es mejor que todas las riquezas y sirve en todo momento, en la prosperidad y en la adversidad. Aunque parezca extraño, no fueron los pobres de las grandes ciudades quienes se quitaron la vida al producirse la gran depresión de la década de 1930 sino personas pudientes.

Muchas de ellas eran ricas, pero carecían de una filosofía de la vida en la cual pudiesen hallar sustento moral. Palabras de nuestro fundador Paul Harris. My Road to Rotary. Paul Harris promovió valores morales que sirvieron de cimiento a Rotary, estos valores están profundamente vinculados con su visión de construir un mundo más justo, pacífico y ético.

Y esos valores los podemos describir así:

1. Servicio desinteresado Paul nos indicó que el servicio a los demás es una responsabilidad moral fundamental. Y está bien claro en nuestro lema: “Dar de sí, antes de pensar en sí” El servicio desinteresado no solo beneficia a quienes lo reciben, sino también transforma a quienes lo ofrecen, fortaleciendo el carácter y la empatía.

2. Integridad y honestidad. La integridad personal y profesional era central para Paul. Siempre pidió y actuó con honestidad en todos los aspectos de la vida. Esto inspiró la creación de la Prueba Cuádruple, que guía las decisiones éticas de todos los rotarios, con las siguientes preguntas:

1. ¿Es la verdad?

2. ¿Es equitativo para todos los interesados?

3. ¿Creará buena voluntad y mejores amistades?

4. ¿Será beneficioso para todos los interesados?.

3. Amistad y camaradería.Paul veía la amistad como un valor moral que fortalece la cooperación y el entendimiento. Fundó Rotary como un espacio donde los empresarios y profesionistas pudieran formar lazos de confianza y colaboración. La amistad no solo es una herramienta para resolver problemas locales, sino también para construir puentes entre culturas y comunidades.

4. Equidad y justicia La equidad y la justicia son esenciales en las relaciones humanas y Paul defendió siempre el trato justo y respetuosos hacia todas las personas. Este valor se refleja en el compromiso de Rotary con la inclusión y la diversidad.

5. Paz y entendimiento mundial Paul le dio mucha importancia a la promoción de la paz y el entendimiento global. Este valor subraya el poder de la colaboración internacional para resolver conflictos y superar divisiones.

Y tú, estás de acuerdo con estos valores que nos ha inculcado Paul? No olviden “Servir con Alegría”.