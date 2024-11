Minuto Rotario

"Es simple. Es cuestión de Voluntad, de decisión propia, de libre albedrío. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia".Con el presente artículo cerraremos la última de las causas en las que Rotary International se concentra para fortalecer las relaciones internacionales, mejorar vidas, y crear un mundo más propicio: "Protección del Medio Ambiente". Pero antes, queremos destacar la fructífera visita a nuestro Club Rotario de Torreón, de nuestro Gobernador del Distrito 4110, Sergio Tejeda Navarrete, Distrito que abarca, además de nuestro Estado, a los Estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Nuestro Gobernador visitó los proyectos que, gracias a las aportaciones de nuestro club y las subvenciones globales, son una realidad en nuestra comarca lagunera, como el proyecto contra el cáncer que desarrollamos conjuntamente con el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como los proyectos que implementamos apoyando a la Asociación "Mujeres Salvando Mujeres". Al asistir a nuestra reunión-asamblea del pasado miércoles, el Gobernador Rotario felicitó a nuestro club, señalándolo como vanguardia en dichos proyectos y destacando las fortalezas de nuestro club, pero sobre todo, la sinergia tan importante que llevamos a cabo con la sociedad lagunera. Por otra parte, los días viernes ocho y sábado nueve de noviembre, se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, Durango, el Seminario Integral de las Coordinaciones de Instrucción Rotaria, en el que se impartieron conferencias sobre capacitación y actualización al rotarismo. El evento estuvo presidido por nuestro Gobernador Sergio Tejeda Navarrete, y contó con la presencia de la Alcaldesa de esa ciudad, Doña Leticia Herrera Ale. Participaron ponentes de gran experiencia como: nuestro mismo gobernador, Sergio Tejeda Navarrete; Kikis López de Arbesu; Gladys Maldonado; Felipe Meza; Violeta Jácquez; Sonia Uribe; Mario A. Ponzio; Xóchitl Arbesu Lago; Vicente Arbesu García; César Vázquez; Gerardo López González; Guillermo Medina; Erick Rocha; Alejandro Valles; Osvaldo Chacón. Los temas fueron: Análisis del Distrito; La Grandeza de la Fundación Rotaria en el mundo, en la Zona y en el Distrito; Metas por cumplir. Contribuciones del mundo; Subvenciones Globales, su planificación y Subvenciones Distritales; Metas, Recaudación y Normas para el FDD; Polio Plus; Situación actual de membresía y metas; La importancia de la diversidad en tu club. Ven te invito; Diseña tu propia experiencia; Impacto de la imagen pública, y Uso de la marca de Rotary, Marketing Digital; Qué es el Consejo de Legislación, protocolo, nuestra esencia; Subvenciones de Impacto, Diseño de una subvención global exitosa; Taller de llenado de una subvención global; Fondos de la Fundación Rotaria; Cómo podemos aportar; Reconocimiento a Donantes; Polio; Como certificarse ante la Fundación Rotaria; El Círculo Paul Harris y el Fondo de Dotación; Rotaract y la Fundación Rotaria; Informes de la Subvenciones, preguntas y respuestas sobre la Fundación Rotaria; Familiarízate con el Centro de Formación; Plan de Acción; Cómo liderar comités eficaces; 9 pasos para crear un nuevo club; Valores fundamentales de Rotary; Liderazgo para atraer nuevos socios; Desarrollo de mentoría en el club; Trivia, juegos y dinámicas; Brand Center; publicaciones efectivas en redes, página web; Recursos para imagen pública; Los jóvenes y su rol en imagen pública; Campañas especiales; Amplifica el mensaje de tu club; Protocolo Rotario, y Relaciones Públicas. Como podrá constatar la sociedad lagunera, para los Rotarios es importantísimo, capacitarse y actualizarse, haciendo más eficaces nuestros proyectos y acciones y por lo tanto de mayor beneficio social. Ahora sí, concluyamos la última de las aportaciones relacionadas con el cambio climático, uno de los seis ejes de Rotary. Para Rotary el Cambio Climático se ha convertido en un eje de importancia fundamental, ya que puede destruir los medios de vida de millones de personas y crear presiones migratorias mucho mayores de las que vemos hoy en día. Muchos de nuestros becarios se han especializado en este tema, uno de ellos Francesco Menonna, que se graduó de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, en Washington, D.C. en el año 2014 y que ahora trabaja como analista senior de energía y energías renovables en Fitch Solutions en Nueva York, afirma que el reto más grande al que se enfrenta como profesional que trabaja en la lucha para combatir el cambio climático, es la falta de urgencia que muchas personas sienten en relación al cambio climático, ya que a menudo están alejados de sus efectos más negativos. La esperanza es que hay una apasionante tendencia hacia la innovación y los avances técnicos en el campo de la energía limpia, especialmente en el almacenamiento de la electricidad y en cómo hacer que nuestros sistemas eléctricos sean más eficientes e inteligentes, lo que está propiciando avances en la electrificación del transporte, que será clave para reducir el impacto de los automóviles en el cambio climático. La difusión de la energía limpia y la movilidad eléctrica se va a acelerar en las próximas décadas. Esto nos da esperanza en el futuro, dice Menonna. Los rotarios estamos preocupados por nuestro planeta. Y pretendemos que la sociedad se involucre y tome conciencia de lo que significa el cambio climático. Queremos que nuestro mundo sea un lugar mejor, pero no solo se trata de las seis áreas específicas de interés. Es más amplio que eso. Debemos mirar al mundo como un todo y ver cómo podemos mejorarlo. Si estamos perdiendo países por el aumento del nivel del mar, si las tormentas son cada vez más fuertes y están afectando el abastecimiento de agua o destruyendo los medios de subsistencia, esto significa que habrá más personas en desventaja. Así que nuestra preocupación por el medio ambiente nos lleva a nuestra principal misión y debemos darle la importancia que merece. Como organización humanitaria tenemos la obligación de hablar sobre el tema. Hay muchas respuestas positivas. Alrededor del 95 por ciento de las personas con las que Rotary conversa en el mundo sobre el tema, dicen que ya era hora de que Rotary hablara sobre el medio ambiente. Dicen que ya era hora que los Fiduciarios de la Fundación Rotaria decidieran apoyarnos a entender como el medio ambiente encaja en las seis áreas de interés. La gente ha estado esperando esto por mucho tiempo. Plantamos árboles, pero en realidad, debemos ir más a fondo. Por último, iniciaremos la exposición del interesante artículo de Salvador Rizzo Tavares, Director de Rotary International 2024-2026, que nos llegó, a través de nuestro socio rotario y Ex Gobernador Distrital Javier Ruiz Rodríguez, sobre: "La Verdadera Historia del Programa de Polio." Obra máxima del Presidente de Rotary International Carlos Canseco González, destacado médico mexicano, originario de Tampico, Tamaulipas, quien vivió en Monterrey, Nuevo León. Apasionante historia que estamos seguros será de gran interés para todos los lectores y que, por razones de espacio en esta ocasión, pero además por la enorme importancia y trascendencia, no solo en México, sino en el mundo, consideramos que vale la pena dedicar un número completo al tema de la Polio y al artículo en mención. No olviden: "Servir con Alegría".