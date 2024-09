Minuto Rotario

HUMILDAD Y AMOR,

ES LO QUE LA HUMANIDAD NECESITAMOS PARA HACER DE ESTE MUNDO,

UN MUNDO MEJOR: DE PAZ, DE CONCORDIA, DE RESPETO,

DE HONESTIDAD Y DE AMOR.

“SI SE HUMILLARE MI PUEBLO,

Y ORAREN Y BUSCAREN MI ROSTRO,

Y SE CONVIRTIEREN DE SUS MALOS CAMINOS;

ENTONCES YO OIRÉ DESDE LOS CIELOS,

Y PERDONARÉ SUS PECADOS,

Y SANARÉ SU TIERRA.”

El día de hoy, les platicaremos lo que Rotary lleva acabo dentro de la última de las causas en las que se concentra para fortalecer las relaciones internacionales, mejorar vidas, y crear un mundo más propicio: “Protección del Medio Ambiente”.

Como lo hacen en todas las causas, los Socios de Rotary abordan los temas ambientales proponiendo proyectos, empleando sus conexiones para cambiar políticas y planificando para el futuro. Rotary se compromete e identifica plenamente con los problemas ambientales. Apoya y lleva a cabo, proyectos y actividades que fortalezcan la conservación y protección de los recursos naturales, fomenten la sostenibilidad ecológica y promuevan la armonía entre las comunidades y el medio ambiente. Motivamos a las comunidades empoderándolas para que puedan acceder a recursos y subvenciones, orientándolos para que adopten soluciones locales e innoven en el sentido de esforzarse por atender las causas y reducir los efectos del cambio climático y la degradación del medio ambiente.

Los rotarios entendemos que el mundo entero es nuestro hogar y nuestro patio trasero. Cambio Climático: Los Rotarios somos gente de acción. Coloquialmente decimos: Muéstranos el problema y nosotros buscamos las soluciones.Es cierto, que un problema mundial como el cambio climático puede ser desalentador hasta para el más inventivo de los hombres. No obstante, podemos ver los efectos del cambio climático en las comunidades por las que nos interesamos y no hemos esperado para actuar.

El Ex Presidente de Rotary International Barry Rassin, dijo que nuestro medio ambiente es el objetivo fundamental. El ochenta por ciento de las Bahamas se encuentra a menos de un metro y medio sobre el nivel del mar. Esto significa que, si el nivel de los océanos se elevara al ritmo proyectado por los científicos, la casa que pertenece a Rassin, que se encuentra en la cima de una colina de la isla Nueva Providencia, algún día podría ser reclasificada como propiedad ubicada frente al mar. “Lo veo enmi propio país: el cambio climático es casi un asunto personal.”, nos dice. “Mi país va a desaparecer si no hacemos nada”. Qué están haciendo los Rotarios en este momento: Los Rotarios ya estamos luchando contra el cambio climático, como personas activas que somos. Hemos procedido a descomponer ese pequeño problema en partes pequeñas, hemos descubierto que hay muchas cosas que podemos hacer, y que de hecho ya se están haciendo, con la ayuda de la Fundación Rotaria. Una coalición de investigadores y científicos liderada por el ambientalista y escritor Paul Hauken, modeló matemáticamente el impacto climático y económico de las posibles soluciones para determinar cuáles producirán los mejores resultados para las personas y el planeta La lista compilada en un libro de 2017 titulado “Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming” (Reducción: el plan más complejo jamás propuesto para revertir el calentamiento global”), incluía algunas posibilidades sorprendentes, como educar a las niñas, promover la planificación familiar y ayudar a los agricultores. Resulta que todas ellas se alinean con las áreas de interés de Rotary.

Los investigadores de Drawdown clasificaron las soluciones del 1 al 80 en función de su potencial para evitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Analicemos esas clasificaciones junto con los proyectos de subvenciones globales para ver como los rotarios ya están ayudando a combatir el cambio climático.

Planificación familiar: En los países de bajos ingresos, escriben los autores de Drawdown, 214 millones de mujeres que desean tener más control sobre sus embarazos carecen de acceso a métodos anticonceptivos, lo que provoca unos 74 millones de embarazos no deseados cada año. Ofrecer a las mujeres la atención sanitaria que desean y necesitan también benefician al planeta, ya que reduce el crecimiento demográfico y las emisiones de gases de efecto invernadero. Las mujeres embarazadas que dieron entrevistas a rotarios en Addis Abeba, Etiopía, dijeron que la planificación familiar era su principal prioridad, un sentimiento compartido por sus familias y médicos. Esto llevó a los clubes de rotarios de Finot, Etiopía, y Darmstadt, Alemania, a desarrollar un proyecto de subvención mundial que capacitó a parteras y matronas calificadas en tres centros de salud para brindar asesoramiento en planificación familiar. El personal médico también brindó asesoramiento en el hogar a 1500 mujeres y organizó un taller de planificación familiar de un día para 90 mujeres que recibían atención obstétrica.

Educación a las niñas: Una mujer sin escolaridad tiene cuatro o cinco hijos más que una mujer con 12 años de escolaridad, lo que significa que educar a las niñas tendrá un enorme impacto en el crecimiento de la población. Si bien las regiones del mundo con mayor población suelen ser las que tienen las emisiones de carbono per cápita más bajas, la reducción de las tasas de fertilidad seguirá teniendo enormes beneficios, no solo para el planeta sino también para reducir la pobreza intergeneracional. Y como señalan los autores de Drawdown, un estudio concluyó que la educación de las niñas es el factor más importante para reducir la vulnerabilidad a los desastres naturales, que ocurren con mayor frecuencia con los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático. En Bosnia y Herzegovina, alrededor del 90 por ciento de las mujeres gitanas son analfabetas y menos del 15 por ciento de sus hijos van a la escuela, lo que los hace vulnerables a la trata de personas, entre otras cosas.

Los clubes rotarios de Mostar (Bosnia y Herzegovina) y Denver (Estados Unidos) se asociaron con una organización local sin fines de lucro en un proyecto de subvención global que asesoró a 80 familias con niñas en situación de riesgo. 20 Estudiantes de la Universidad de Bosnia se ofrecieron como mentores y 15 niñas gitanas se matricularon en la escuela como parte de esa labor.

Los organizadores estiman que por lo menos 1000 padres, maestros y niñas de 20 comunidades aprendieron sobre la importancia de la igualdad entre los géneros en la educación mediante materiales impresos y talleres.

En nuestra próxima colaboración seguiremos hablando de esta causa tan apasionante de Rotary: “Protección del Medio Ambiente”, con al finalidad de que nuestro amable lector pueda valorar las múltiples acciones y proyectos que Rotary desarrolla en el mundo y se motive a intentar implementarlas, con la ayuda de Rotary en sus comunidades.

Nos leemos en la próxima colaboración. No olviden: “Servir con Alegría”.