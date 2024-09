Minuto Rotario

‘Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. varón y hembra los creó. Luego pues, la igualdad del hombre y la mujer es una creación de Dios. cómo y con qué potestad podría el hombre modificar tal decisión’.

Continuamos sobre la segunda de las causas en las que se concentra Rotary para fortalecer las relaciones internacionales, mejorar vidas, y crear un mundo más propicio: “Prevención y Tratamiento de Enfermedades”.

Cada día, mediante millas de proyectos de servicio, los socios de Rotary y los participantes en sus programas mejoran vidas en comunidades de todo el mundo. Es una labor de hacer el bien que llevamos a cabo a nivel local e internacional.

Prótesis de Mamas

El Club Rotario de Torreón, dentro de los proyectos y acciones que realiza en la región, se encuentra uno muy importante que es el de implantación de prótesis de mamas. Cada implante tiene un costo aproximado de 3, mil 500 pesos, y a la fecha ha realizado cientos de ellos. Además, lleva a cabo pláticas constantes a grupos de mujeres, acompañadas de sus familias, acerca de prevenir el cáncer de mama. Esta idea surgió en las damas rotarias, al darse cuenta que en la región es muy alta la incidencia de cáncer de mama, sobre todo, en mujeres pertenecientes en familias de escasos recursos. Al hacer un análisis de la problemática, se descubrió, que este problema de salud no solo afecta físicamente a las mujeres, sino que repercute considerablemente en su auto estima, y en su relación, no solo con su familia, sino con su entorno social. La intención e inicio del proyecto es privilegiar la prevención, pero también intervenir con la ayuda, cuando el problema ya hizo estragos en la salud de las mujeres. Son tres las estrategias que se siguen en la atención: la auto exploración, que se debe hacer en forma autónoma y específica, capacitándoles para realizarla, incluso, se capacita a los caballeros, para coadyuvar con sus parejas. Visitar al médico cuando menos una vez al año, para revisión, y finalmente la realización de la mastografía a partir de los 40 años, pues el método de diagnóstico ideal y la única forma de cambiar las tasas de mortalidad, es diagnosticar cuando aún no existan síntomas. Coahuila es el Estado de México, con mayor incidencia de cáncer de mama. Es muy importante llevar a cabo los implantes o prótesis, ya que no solo se busca con ello la cuestión estética, sino que además cuando se tiene que cortar una o las dos mamas, el cuerpo de las mujeres adopta posturas incómodas y las prótesis ayudan a no forzar y equilibrar el cuerpo. También en forma periódica el Club Rotario de Torreón, hace entrega de despensas a grupos vulnerables de la región, contribuyendo con ello a prevenir enfermedades a causa de desnutrición y mala alimentación. Igualmente se hacen donaciones de material médico de uso constante, como guantes estériles para la exploración de pacientes que acuden a la Secretaría de Salud, en sus distintas adscripciones. Se hacen donaciones a Instituciones y fundaciones, como la Fundación Down, el asilo Samuel Silva. Entregas de sillas de ruedas. Otra de las asociaciones civiles que recibe periódicamente ayuda económica del Club Rotario de Torreón es el Centro PAMDY, -“Programa de Ayuda para un Mejor Control de la Diabetes y una Vida Plena” que se encarga de ayudar a niños con diabetes. PAMDY es un programa de ayuda a niños de escasos recursos con diabetes, ofrece orientación y los servicios necesarios para elevar la calidad de vida de los pequeños, como es, orientarlos a ellos y a sus papás sobre una alimentación correcta, manejo de glucómetro y tipo de actividades a realizar, entre otras cosas más. Con las ayudas que Rotary ha dado a esta asociación, se fortalece el servicio que presta, el área médica, equipamiento del gimnasio, el área de lectura y cada uno de los espacios que el centro ofrece. PAMDY otorga con estos recursos, glucómetros y tiras para su funcionamiento a los niños que viven en extrema pobreza. Lo último, que ha sido muy grato para el Club, ha sido recibir la visita de miembros de PAMDY, acompañados de varios de los niños que atienden, y escuchar el testimonio, de como ha funcionado y mejorado su atención, elevando su calidad de vida, con los aparatos que gracias al apoyo del Club, PAMDY pudo adquirir, Chips, que se colocan en los brazos de los niños, para poder medir los niveles de azúcar en la sangre, sin necesidad de estar picando sus deditos, con solo pasar un celular por el Chip, aparatos que son lo más reciente puesto en el mercado.

En la región hay alrededor de siete Clubes Rotarios, de los cuales iremos hablando en todas nuestras participaciones. Dentro de ellos, además del Club Rotario de Torreón, existe el Club Rotario Galena de Torreón, quien, al igual que el Club Rotario de Torreón, desarrolla en forma constante, programas y acciones de ayuda a la comunidad en esta área de prevenir y tratar las enfermedades, como las campañas de cirugías correctivas de Paladar hendido, labio leporino, sindactilia y polidactilia, las cuales ha llevado a cabo sobre todo en niñas y niños menores de cinco años de toda la comarca lagunera, tanto de Coahuila, como de Durango, para esto, se ha apoyado, y ha contado con la ayuda de un grupo de médicos de Houston, Texas. El costo promedio de una cirugía oscila entre los 30 y 40 mil pesos. Es el interés de esta columna, y sobre todo del Club Rotario de Torreón, el que la comunidad lagunera conozca, todas y cada uno de los proyectos, programas o acciones de ayuda que desarrolla, para que puedan acercarse al club y solicitar el apoyo que requieran en esos rubros.

En el plano internacional, Rotary, lleva a cabo diversos programas en esta área, como el que realiza en Filipinas, con donaciones mensuales de sacos de arroz a la cárcel de la ciudad de Burgos, fomentando la esperanza y alimentación. Así mismo, en ese país se llevan a cabo estrategias de prevención y apoyo contra el Bullying y el acoso escolar, promoviendo la amabilidad en las escuelas. En varias localidades del mundo se llevan a cabo proyectos para proporcionar agua saludable a la población, como el de Ttomi, Buloba, en la región central de Uganda, que busca dotar de agua limpia y confiable a la comunidad. El propósito de este proyecto es mejorar la salud pública y reducir las enfermedades transmitidas por el agua. El plan incluye la construcción de un pozo de manantial que abastecerá a aproximadamente 500 hogares, lo que beneficiará a unos 3 mil habitantes, mejorando su calidad de vida y apoyando la agricultura local y las pequeñas empresas al garantizar suministro constante de agua saludable.

En el siguiente número seguiremos hablando sobre las cinco causas o ejes restantes que Rotary desarrolla en el mundo, así como los que desarrolla el Club Rotario de Torreón, en nuestra comunidad. Nos leemos en la próxima colaboración. No olviden: “Servir con Alegría”.