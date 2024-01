¿Merecen reelegirse diputados y senadores?

¿Alguno le parece memorable? No lo creo. ¿Cambiarían? ¿Serían más productivos? ¿Habrá mejores reformas? No, no lo creo, pero seguirán mamando del presupuesto

¿De verdad queremos que se reelijan los legisladores que tenemos?

El próximo 2 de junio tendremos la posibilidad de votar para que sigan en su puesto o para echarlos.

Según un reporte de la Cámara de Diputados, 471 de los 500 externaron su deseo de reelegirse en el cargo. Así lo expresaron mediante un aviso de intención ante la Presidencia de la Cámara de Diputados y la Secretaría General.

¡Y cómo no!

Según las cifras dadas a conocer por la presidenta de la Cámara de Diputados, la priísta Marcela Guerra, los diputados federales, en el más reciente periodo de sesiones, de septiembre a diciembre pasados, trabajaron 186 horas en el pleno. ¡186 horas! Es decir, poco más de una semana, si tomamos en cuenta que en 7 días hay 168 horas.

En el último día del periodo de sesiones que concluyó el 13 de diciembre, dijo que celebraron 41 sesiones; en la que se aprobaron también 98 proyectos de decreto, de los que uno se refiere a nuevas leyes y otro a reformas constitucionales. Asimismo, 96 de reformas a diversos ordenamientos y decretos, y se turnaron a comisiones legislativas 84 minutas con proyectos de ley o decreto que fueron remitidas por la Cámara de Senadores.

Wowww… ¿Y por eso debemos votar nuevamente por ellos?

De los 471 diputados que buscan la reelección, 433 son titulares y 38 suplentes.

De los 500 diputados actuales de la 65 Legislatura 144 fueron reelectos en 2021, y 119 de ellos buscarán por segunda ocasión la reelección.

De los 200 diputados de Morena, 179 esperan la reelección.

Su coordinador parlamentario, Ignacio Mier, no se reelegirá, sino irá al Senado de la República como premio de consolación luego de perder la encuesta para ser candidato a gobernador de Puebla. La vicecoordinadora Aleida Alavez tampoco será reelecta, ya que buscará la candidatura a la alcaldía de Iztapalapa.

En el PAN todos sus 112 diputados recibieron a orden de mandar su carta de intención para reelegirse en los comicios del 2 de junio próximo. La diputada Karen Michel González, podría buscar la senaduría por su estado, Guanajuato.

En el PRI, los 71 diputados también buscan reelegirse.

Se ha mencionado que su líder parlamentario, Rubén Moreira, se quedaría en la Cámara de Diputados, mientras que el también diputado y presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, buscaría el Senado. Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, se registró en Hidalgo como candidata al Senado, y la diputada Cynthia López Castro, también al Senado, pero por la Ciudad de México.

En la bancada del Partido Verde 37 de 40 diputados buscarán la reelección. Su coordinador parlamentario, Carlos Puente buscará mantenerse en el cargo. El diputado verde Javier López Casarín, simpatizante de Marcelo Ebrard, irá por la alcaldía Álvaro Obregón.

Del Partido del Trabajo, la totalidad de los 33 legisladores también buscan la reelección, aunque se menciona que el diputado Benjamín Robles podría ir para el Senado.

17 de los 29 diputados de Movimiento Ciudadano se inscribieron para ser reelectos. Su coordinador, Jorge Álvarez Máynez dejará el cargo ya que es su precandidato presidencial. Y quien ya lo dejó es el diputado Salomón Chertorivski, quien buscará el Gobierno de la CDMX.

13 de los 15 diputados del PRD también buscan reelegirse, mientras su coordinador Luis Espinoza Cházaro y el diputado Miguel Torres, buscarán inscribirse para el Senado de la República.

¿Alguno le parece memorable? No lo creo.

¿Cambiarían? ¿Serían más productivos? ¿Habrá mejores reformas? No, no lo creo, pero seguirán mamando del presupuesto.

(La próxima semana, le platico del Senado)

