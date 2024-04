Llaman a no alarmarse por vacuna anticovid de AstraZeneca

La farmacéutica AstraZeneca admitió que su vacuna contra Covid-19 puede provocar trombosis y otros efectos secundarios, sin embargo, el médico especialista en Pediatría, Hugo Alberto Tovar, pidió a la población no alarmarse, pues dicho biológico tiene una repercusión en la salud del 0.004%. Es decir, en 4 casos por cada millón de dosis aplicadas pudiera presentarse alguna reacción adversa, según autoridades mundiales de salud.

“Son casos aislados, sumamente raros, que obviamente sí requieren valorarse para saber qué tipo de población es la que tiene más riesgo de poder presentar efectos adversos, para que esas personas tengan más cuidado al momento de administrarse una vacuna. Aquí obviamente hay que entender que las vacunas que se administraron durante la pandemia por la Covid, ninguna había sido probada más que en los ensayos clínicos, porque empezaron los estudios al mismo tiempo que empezó la pandemia”, explicó.

Agregó que: “El tema de la vacuna AstraZeneca es un tema ya desde hace tres años de evolución, es un tema que desde que se empezó a administrar la vacuna se dieron algunos casos de trombosis venosa profunda, trombosis pulmonar, trombosis de la vena cava, que eran aislados.

Y prácticamente en cuanto al porcentaje o en cuanto a la casuística que se tenía para la presentación de casos eventuales de trombosis, no era muy diferente a lo que se presentaba de forma habitual, sin la vacuna, entonces realmente no fue un número que sacara mucho de balance para no justificar el aplicar la vacuna”.

VER MÁS AstraZeneca admite que su vacuna antiCovid puede provocar trombosis y efectos secundarios

Un medio británico reveló que AstraZeneca admitió en documentos judiciales que su vacuna Covid puede provocar efectos segundarios poco comunes

Recordó que en su momento, hubo autorización para uso de emergencia de la vacuna AstraZeneca para la prevención de Covid-19 y que en los ensayos clínicos que se hicieron en asociación con la Universidad de Oxford, se demostró que el biológico tenía un perfil adecuado de seguridad y eficacia, de cerca del 73%, además de un 100% de efectividad en casos graves.

“Entonces prácticamente las personas que se administraban las dos vacunas contra Covid de Oxford AstraZeneca, disminuían el riesgo al 100 por ciento de adquirir Covid grave, claro, efectos adversos de cualquier vacuna están siempre presentes, siempre.

Los efectos adversos están completamente descritos y se espera siempre que haya un número de efectos adversos que son atribuibles a la vacuna, obviamente otros efectos adversos pueden ser atribuibles al huésped, al que recibe la vacuna, por las comorbilidades como hipertensión, diabetes, artritis, a características muy específicas para responder a este tipo de vacunas”, detalló.

El doctor sostuvo que las vacunas de Oxford/AstraZeneca cumplieron con todos los requisitos y recordó que los efectos adversos que se identificaron en 2021, fueron en personas de Dinamarca. “Fueron 30 casos (de trombos) los que detonaron toda esta investigación y ellos encontraron que a pesar de que estos 30 casos se presentaron, el resto de la población que era la mayoría del personal de salud, no justificaba no administrar las vacunas, porque el riesgo beneficio en la balanza, atribuía que eran mucho más personas las que se protegían que las personas que presentaban algún efecto secundario.

No es un riesgo específico de AstraZeneca, realmente muchas otras vacunas lo han presentado y lo tienen descrito en sus notas de notificaciones”, mencionó.

Finalmente, dijo que en México desde hace tiempo ya no se está aplicando la vacuna AstraZeneca, no porque fuera mala, sino porque ya no se adaptaba a las nuevas variantes del SARS-CoV-2.

VER MÁS ¿Qué es la trombosis? Enfermedad que podría provocar la vacuna antiCovid de AstraZeneca

AstraZeneca admitió que su vacuna contra COVID-19 puede provocar efectos secundarios como la trombosis

¿QUÉ DICE LA GUÍA TÉCNICA?