Literatura en el municipio

Más de una docena de libros de literatura publicó la administración municipal mediante el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) durante el año que pasó. Los practicantes del oficio de Cervantes y Sor Juana estarán de plácemes, yo entre ellos ya que en el paquete bibliográfico (kit, dirían algunos) salió uno mío.

Siento la necesidad de publicar esto que es un texto de agradecimiento, aunque habrá voces discordantes opinando que no es necesario en tanto los costos son sufragados con las aportaciones ciudadanas al erario. Y es cierto, esa tarea de cultivo y cosecha de bibliografía literaria fue posible con dineros de los causantes. Sin embargo, acudo al creador de don Quijote que ofrece una alocución sobre el desagradecimiento.

Varias veces he mencionado ese discurso (¿seré muy agradecido?) que le brota a don Quijote porque unos amantes de la poesía de Garcilaso y Camoes lo han invitado a la ingesta de sabrosas viandas. Todo ocurre en el capítulo 58 de la segunda parte donde, por cierto, se puede leer también el famoso discurso del Caballero de la Triste Figura sobre la libertad; una jugosa alocución sobre las supersticiones y en fin otro breve discurso sobre la hermosura en el que vale más la hermosura del alma.

Pero regreso al discurso de don Quijote sobre el desagradecimiento. Después de que disfrutó el festín de zagalas y mancebos recitantes de Garcilaso y Camoes, la gran figura de la literatura universal discurre a partir de que, para él, entre los mayores pecados de la humanidad el máximo es el desagradecimiento.

Este pecado, dice don Quijote, “en cuanto me ha sido posible, he procurado yo huir desde el instante que tuve uso de razón, y si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de hacerlas, y cuando éstos no bastan, las publico, porque quien dice y publica las buenas obras que recibe, también las recompensará con otras […]”. Salpican el discurso punzadas de la malicia quijotesca, pero lo esencial es el tema del desagradecimiento.

Así que siguiendo la cervantina lección, éste es mi agradecimiento porque el IMCE me publicó Falacias para un autorretrato, libro de poemas de cuya calidad no estoy muy seguro pero quise lanzarlo al yermo para estimular la socarronería. Para ello basta con considerar el sentido del título.

El libro contiene tres apartados, el que le da nombre, mismo que pudo haber sugerido las palabras que presentan la obra en la contraportada, por lo variopinto: “Los poemas de Falacias para un autorretrato llevan a estados de un espíritu en recorrido transversal por la cotidianidad doméstica y por atmósferas urbanas; también dan cuenta de la instintividad de los sentimientos y del racionalismo del compromiso ideológico.”

El segundo de los apartados bajo el título de “Instante de la foto” ofrece preferentemente versos poblados por la mujer (como diría un genial escritor argentino, todas las mujeres del mundo están en una mujer) y versos dictados por un vago estro poético en autobservación. Y el tercer apartado, bajo un título donde la censura —si existiera— podría pastar, contiene poemas de disipación etílica. O sea, el título del apartado es “Oficio del alcohol”.

Entre las obras publicadas por el IMCE se enlistan (otros dirían se rankean) algunas de autores contemporáneos importantes (no es el caso de mi libro), las de firmas menos recientes y algunas de mediados del siglo XX. Quien las coleccione tendrá un panorama diacrónico un tanto representativo de la literatura lagunera.

Una celebrable tarea ha cumplido en 2023 el IMCE con Nadia Contreras en el área de literatura. Si sigue el paso aquí comentado el panorama crecerá a lo largo y a lo ancho de la creación literaria local y tal vez saltarán más agradecidos o no afectos al desagradecimiento.