Lavar el pollo antes de cocinarlo puede afectar la salud

Mantener la higiene en la cocina es fundamental para prevenir intoxicaciones alimentarias que pueden afectar la salud. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) recomienda cocinar adecuadamente los alimentos crudos, ya que pueden contener bacterias u otros microorganismos dañinos. Sin embargo, en el caso del pollo, lavarlo antes de cocinarlo puede ser contraproducente y peligroso.

Lavar el pollo crudo puede parecer una medida higiénica, pero en realidad puede aumentar el riesgo de contaminación bacteriana en la cocina y provocar enfermedades transmitidas por los alimentos.

De acuerdo con Guadalupe Blay, responsable del Grupo de Trabajo de Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), estas son algunas de las razones por las que desaconseja lavar el pollo antes de cocinarlo.

Diseminación de bacterias: Al lavar el pollo crudo, es posible que las bacterias presentes en la superficie se esparzan por toda la cocina, contaminando utensilios, encimeras y otros alimentos. Esto aumenta el riesgo de intoxicación alimentaria para quienes manipulan los alimentos y para quienes los consumen.

No elimina bacterias: El lavado del pollo con agua corriente, no elimina efectivamente las bacterias dañinas como Salmonella y Campylobacter. Estas bacterias pueden penetrar en las fibras del pollo y sobrevivir a pesar del lavado, lo que significa que el riesgo de enfermedad no se reduce.

Contaminación cruzada: La práctica de lavar el pollo puede resultar en contaminación cruzada, donde las bacterias presentes en el pollo crudo se transfieren a otros alimentos, utensilios y superficies en la cocina. Esto puede ocurrir incluso si se utiliza un fregadero separado, ya que el agua y las salpicaduras pueden llevar las bacterias a otras áreas de la cocina.

Cocción adecuada: La mejor manera de eliminar cualquier bacteria presente en el pollo es cocinándolo a la temperatura adecuada. Cocinar el pollo a una temperatura interna de al menos 165°F (74°C) mata las bacterias dañinas y garantiza su seguridad para el consumo.

En resumen, lavar el pollo antes de cocinarlo no solo es innecesario, sino que también puede ser peligroso para la salud. En lugar de lavarlo, es importante manipular y cocinar el pollo de manera segura para evitar la contaminación bacteriana y protegerse a sí mismo y a su familia de enfermedades transmitidas por los alimentos.