La palabra estética de Yáñez

La palabra puede tener diversos usos en la escala que oscila de la utilidad al goce estético; también pueden entremezclarse esos dos destinos. La palabra de emisión utilitaria es más frecuente en el intercambio verbal y en el soliloquio mudo o de ejecución sonora y aislada. En el otro extremo, la palabra de manifestación estética se origina para agradar con su tañer o su silencio; es bienvenida ya sea enunciada como componente en la oratoria, ya sea redactada para ser leída como pieza de un entramado literario. Acerca de la dicotomía pragmatismo-gozo, Sor Juana se inclina por lo primero en sus versos es digno de anteponerse / el provecho al lucimiento / la utilidad al deleite.

Una palabra de rico lirismo es la que me sorprendió y cautivó en la obra literaria del escritor mexicano Agustín Yáñez desde que me le acerqué en su más famosa obra, Al filo del agua. Es cierto que en una novela son importantes para su totalidad los personajes, los hechos, los escenarios, tanto como la palabra. Entre los personajes de la novela mencionada para mí son inolvidables Victoria, la de Guadalajara; Luis Gonzaga, el fanático religioso; Micaela, la audaz rebelde; el cura de oscurantista dominio sobre la población; Gabriel, el campanero con sus apasionados tañidos que son una escenografía sonora. Sin embargo, el mayor magnetismo que me atrajo y me sigue llevando a las relecturas de Al filo del agua es la palabra y de ella no tanto su significado como la evocación que me provoca su significante; y del significante no tanto la forma como el hecho de que una buena cantidad de palabras eran, en mi infancia, parte cotidiana del vocabulario de mi madre.

Se me ocurre todo esto porque el 4 de mayo de 1904 nació Agustín Yáñez en Guadalajara, así que este año cumplió 120. Al ubicar en algún lugar ficticio de Jalisco la acción de Al filo del agua y en la misma Guadalajara muchos de los textos de ése y otros libros, no sólo recreó personajes, hechos y lugares, también recreó el habla, la palabra, el español de los decenios de 1920 y 1930, lapsos en los que él mismo y los investigadores literarios ubican sus textos más antiguos.

Son muchas las palabras que resuenan con timbre argentino en la narrativa de Yáñez y que yo conocí enunciadas por mi madre. Algunas las usaba un poco deformadas, por ejemplo, doña Epigmenia decía desguangüilado, en tanto Yáñez escribió desguanguilado; doña Pime y todo el barrio decíamos cuchileaba, Yáñez, cusileaba; mi mamá comentaba “no tiene juicio”, algún personaje de Yáñez, “no se está en juicio”; ella me regalaba ágates, que en Yáñez son ágatas.

No sé qué tanto han sido olvidadas algunas palabras que doña Epigmenia, Yáñez y los hablantes de la primera mitad del siglo XX usábamos. Ejemplos: bebeleche, güíjola, licando, abalancé, ánimas que…, casa de altos, recogerse (por recluirse), señorita (por profesora), párvulo (por niño pequeño), cuico, cascada (por escoriada), cabal, cajeta (ahora ate), vista (película), calentura (por fiebre), fantoche, basca, dar el sereno (ponerse en riesgo de enfermar por el fresco de la noche), naguas, águila o sello, fierros (dineros), treta, faceto, semillas (pepitas de calabaza saladas y tostadas con cáscara), ciscar, bucles, tapia, deponer (vomitar), garras (trapos), felón, desbalagado, “jincar una pedrada”, pilmama, fajo (cinto), tostón (cincuenta centavos), chapuza.

Los anteriores vocablos y construcciones proceden sólo del libro de relatos de Agustín Yáñez, Flor de juegos antiguos. Fue publicado por primera vez por la Universidad de Guadalajara en 1941. Por otras instituciones fue reeditado en 1958, 1959, 1965 y 1967. Seguramente han aparecido nuevas ediciones. La lectura, como diversión, es un regalo que nos hacen los siglos, es un entretenimiento de palabras que ha perdido adeptos.