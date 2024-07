La mejor guía de primeros auxilios: lo que necesitas saber

Estar preparados para enfrentar situaciones de emergencia se vuelve una necesidad y entre las habilidades más vitales que toda persona debería poseer se encuentran los primeros auxilios. Estas acciones inmediatas y efectivas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la recuperación y la discapacidad permanente.

Estos auxilios pueden ser necesarios tanto física como psicológicamente y puedes aprender de ellos para estar preparado en caso de ser necesario.

Los primeros auxilios son la primera línea de respuesta ante cualquier emergencia, ya sea en el hogar, el trabajo, la carretera o cualquier otro entorno. Su objetivo principal es estabilizar la condición de la víctima y prevenir complicaciones graves hasta que llegue la ayuda médica profesional. Al proporcionar atención inmediata, se puede minimizar el riesgo de lesiones graves, disminuir el tiempo de recuperación, hasta asegurar la vida de una persona.

Según la Cruz Roja, cada año, más de 20 millones de personas en todo el mundo necesitan atención de primeros auxilios debido a lesiones o enfermedades.

En los casos de paro cardíaco repentino, las posibilidades de supervivencia disminuyen aproximadamente un 10 por ciento por cada minuto que pasa sin recibir Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y desfibrilación.

La Organización Mundial de la Salud estima que más del 5 por ciento de la población mundial sufre discapacidad temporal o permanente debido a lesiones no mortales.

Esto nos habla de que los primeros auxilios son una habilidad vital que todos deberíamos poseer. Su aplicación oportuna y adecuada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la recuperación y la discapacidad.

TAMBIÉN LEE ¿Por qué se produce el hipo? Trucos para detenerlo

Conoce las recomendaciones que se han difundido de generación en generación

Antes que cualquier otra cosa, es necesario identificar que existen varios tipos de primeros auxilios, cada uno dirigido a abordar diferentes tipos de emergencias y situaciones. Los más comunes son:

Primeros auxilios básicos

Incluyen acciones fundamentales para estabilizar la condición de la víctima y prevenir complicaciones graves. Esto puede implicar la aplicación de vendajes para heridas, el control de hemorragias, la inmovilización de fracturas y la administración de RCP, en caso de paro cardíaco o respiratorio.

RCP

Este proceso de emergencia se realiza si la persona está inconsciente, no respira o no tiene pulso.

Lo primero que tienes que hacer es verificar si el entorno es seguro y si la persona responde. Si no responde, pide ayuda y solicita asistencia médica llamando a un número de emergencia.

Coloca a la persona boca arriba sobre una superficie firme y plana. Inclina la cabeza hacia atrás y levanta la barbilla para abrir las vías respiratorias. Si sospechas de una lesión en la columna vertebral, evita inclinar la cabeza hacia atrás y en su lugar, utiliza la técnica de elevación mandibular.

Después, coloca tu oído cerca de la nariz y la boca de la persona y observa si hay movimientos del pecho. Mira, escucha y siente durante no más de 10 segundos para detectar si hay respiración normal.

Si no estás seguro de cómo hacerlo o no puedes detectarlo en 10 segundos, asume que no hay pulso.

Si la persona no está respirando pero tiene pulso, realiza la respiración boca a boca. Sin embargo, si la persona no está respirando ni tiene pulso, comienza la RCP con compresiones torácicas.

Estas las realizas colocando la base de la palma de una mano en el centro del pecho de la persona, entre los pezones, luego pones la otra mano sobre la primera y entrelaza los dedos. Presiona el pecho hacia abajo con fuerza y ​​ritmo regular, a un ritmo de aproximadamente 100-120 compresiones por minuto. Deja que el pecho vuelva a su posición original entre cada compresión.

Si decides realizar respiración de boca a boca debes mantener las vías respiratorias abiertas inclinando la cabeza hacia atrás y levantando la barbilla. Luego, presiona la nariz de la persona, coloca tu boca sobre su boca y exhala lentamente para inflar el pecho. Observa si se eleva. Repite este proceso cada vez durante aproximadamente un segundo y alterna entre 30 compresiones torácicas y 2 respiraciones boca a boca.

Continúa hasta que llegue la ayuda médica o la persona comience a respirar y tenga un pulso.

Primeros auxilios para traumatismos

En estos se encuentran las heridas, como tratamiento de cortes, raspaduras y laceraciones. Las quemaduras, que necesitan atención inmediata cuando son térmicas, químicas o eléctricas.

Están en ellos, además, el manejo inicial de lesiones en la cabeza y protección de la columna cervical si es necesario.

TAMBIÉN LEE Bacterias que se alojan en tu toalla de baño y no sabías

La ausencia de prácticas higiénicas puede comprometer tu salud

Primeros auxilios para problemas respiratorios

Aquí se encuentra la atención a la asfixia, en la cual se recomienda llevar a cabo la Maniobra de Heimlich para desobstruir las vías respiratorias en casos de atragantamiento con un objeto sólido, por ejemplo.

Maniobra de Heimlich

Primero, determina si la persona está realmente atragantada. Si la persona es capaz de toser, hablar o respirar, no es necesario realizar la Maniobra de Heimlich. Sin embargo, si la persona muestra signos de asfixia, como dificultad para respirar o señales de pánico, actúa rápidamente.

Pídele a la persona que se ponga de pie y colócate detrás de ella. Después, pasa tu brazo alrededor de su cintura y dobla el codo. Luego, con el puño cerrado, colócalo contra el abdomen de la persona, justo por encima del ombligo y debajo del esternón. Agarra tu puño cerrado con la otra mano y aplica una presión rápida y firme hacia arriba, en dirección hacia la parte superior del abdomen de la persona.

Si la persona aún no puede respirar, repite la maniobra varias veces hasta que el objeto sea expulsado y la persona pueda respirar de nuevo o hasta que llegue la ayuda médica.

Primeros auxilios psicológicos

Ante los momentos de crisis, estas intervenciones psicológicas son importante y quizá han cobrado mayor relevancia ante el número creciente de depresión y ansiedad en la sociedad.

Si necesitas proporcionar apoyo emocional a personas que han experimentado situaciones traumáticas o estresantes, esto es lo que puedes hacer:

1. Antes de abordar la situación, asegúrate de que el entorno sea seguro y tranquilo para esa persona. Elimina cualquier amenaza inmediata y crea un espacio donde él o ella se sienta cómoda y protegida.

2. Escucha atentamente lo que la persona tiene que decir sin interrumpirla. Valida sus sentimientos y emociones, demostrando empatía y comprensión. Evita juzgar o minimizar sus experiencias.

3. Ofrece palabras de aliento y seguridad. Hazle saber a la persona que no está sola y que estás ahí para ayudarla en lo que necesite. Transmítele calma y serenidad con tu lenguaje corporal y tono de voz, pero tampoco realices promesas en ese momento que no se van a cumplir.

4. Proporciona técnicas de respiración profunda y relajación muscular para ayudar a la persona a calmarse y reducir la ansiedad. Enséñale a enfocarse en el presente y a manejar el estrés de manera efectiva.

5. Después de que la situación de emergencia haya pasado, ofrece la oportunidad de hablar sobre lo sucedido. Facilita un espacio seguro donde la persona pueda compartir sus experiencias, pensamientos y emociones relacionadas con el evento traumático.

6. Si la persona muestra signos de estrés agudo o está luchando para manejar sus emociones, recomienda buscar ayuda profesional de un terapeuta. Proporciona información sobre recursos de salud mental disponibles y ofrece tu apoyo durante el proceso.

7. Mantén el contacto con la persona en los días siguientes al evento traumático. Pregúntale cómo se siente y si necesita algún tipo de apoyo adicional. Anímale a buscar ayuda si sus síntomas persisten o empeoran con el tiempo.