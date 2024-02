La creatina ayuda al rendimiento atlético

La creatina es una sustancia química que se encuentra de forma natural en el cuerpo humano y también está presente en ciertos alimentos como las carnes rojas y los mariscos. Además, es ampliamente utilizada como suplemento para mejorar el rendimiento atlético y la masa muscular. Esta sustancia juega un papel fundamental en la producción de energía para los músculos, siendo aproximadamente el 95% de ella encontrada en el músculo esquelético.

Los suplementos deportivos que contienen creatina son populares entre los atletas y aquellos que buscan mejorar su desempeño físico. Se ha demostrado que la ingesta de creatina puede aumentar ligeramente el rendimiento en actividades como el remo, el salto y el fútbol, según explica la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, no está claro si tiene un efecto beneficioso en actividades como las carreras de velocidad, el ciclismo, la natación o el tenis.

TAMBIÉN LEE Licuados para aumentar la masa muscular de piernas y glúteos

Son aliados para maximizar los resultados

Además de su uso en el ámbito deportivo, la creatina también se ha estudiado por sus posibles beneficios medicinales. Se ha sugerido que puede ayudar en el tratamiento de condiciones como los calambres musculares, la fatiga, la esclerosis múltiple (EM) y la depresión. Sin embargo, la evidencia científica que respalda la mayoría de estos usos es limitada.

En cuanto a la seguridad de la creatina, se considera generalmente segura cuando se toma por vía oral en dosis adecuadas. Se han utilizado dosis de hasta 25 gramos diarios durante un máximo de 14 días sin efectos adversos graves. Sin embargo, algunos efectos secundarios pueden incluir deshidratación, malestar estomacal y calambres musculares.

Con todo esto, no se puede dejar de lado que la creatina puede interactuar con ciertos medicamentos y suplementos, así como con la cafeína. Por lo tanto, es recomendable consultar con un un especialista matriculado antes de comenzar a ingerir suplementos de creatina, especialmente si se están tomando otros medicamentos o si se tienen condiciones médicas preexistentes.