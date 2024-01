La carrilla como génesis de la violencia

En psicología, toda acción y comportamiento tienen una motivación inconsciente. La carrilla genera malestar emocional, en el fondo busca lastimar, agredir, dañar o menospreciar a quien se dirige intencionalmente. Es una de las múltiples formas que usa el mexicano para desensibilizar la violencia y ejercerla, hay una creencia irracional de que si es broma, no es negativo, pero el hecho de que genere incomodidad o angustia en la persona afectada, lo convierte en violencia porque el daño es real pero se encubre en el chiste.

La motivación inconsciente de la que se habla, son las conductas aprendidas. Cuando hay niños en casa, los adultos que les rodean son sus maestros de vida y comportamiento, se convierten en su modelo; de los padres aprenden la forma de comunicarse, con respeto, sumisión o con intransigencia.

La violencia, las bromas o la carrilla, son conductas aprendidas. Ya sea porque las observan entre sus padres o hermanos mayores o las ejercen hacia los más pequeños o vulnerables de casa y, sin darse, cuenta esas conductas se convierten en su realidad. Los comportamientos dañinos, la construcción del mundo interior del niño ya incluyeron la violencia y la legitima si lo observa o vive en familia. Para ellos es normal replicar ese comportamiento, aceptan y normalizan el dolor de alguien más, sintiendo placer o satisfacción al ejercerla.

Al desplazar la agresión hacia alguien a quien consideran vulnerable, puede ser una forma de sentir alivio a su propio dolor o impotencia y unas de las ganancias secundarias de estas conductas nocivas son las risas del entorno.

La burla se confunde fácilmente con emociones positivas. Si hay risas entre quienes están presentes entonces es “bueno”, pero es una forma equivocada de interpretarlo.

Otra ganancia es que, a través de eso, los atacantes obtienen la atención y respeto de los otros para que estos no les agredan, sintiéndose por encima de los demás y obteniendo emociones placentera. Se convierten en agresores sin conectar con el dolor que eso genera e impacta en el otro, ya que donde la han vivido, o presenciado es válido.

PREVENCIÓN

La psicoeducación tiene un papel primordial en el reaprendizaje de las interacciones sociales. Incluir una clase de psicología desde la formación escolar básica ya es una necesidad urgente. Aprender estilos de comunicación positiva, incluir otras realidades de interacción más allá de lo aprendido en casa, comprender el origen de lo que cada niño siente y cómo puede cambiarse si no es beneficioso y daña sus relaciones interpersonales, enseñar el papel tan importante de los pensamientos y las emociones en el desarrollo desde la primera infancia puede promover adultos más sanos y respetuosos consigo mismos y con su entorno.

Es importante que las niños y los niños sepan qué hacer con las emociones incómodas, comprender los momentos cuando experimentaron dolor o sensación de injusticia al ser agredidos, reconocerlo, sentirlo y tener un espacio para sanarlo, al hablarlo, escribirlo, dibujarlo, lo validan y pueden darse permiso de dejarlo atrás sin convertirse en agresores o permitir que los sigan vulnerando. La piscoeducación les brinda el espacio para interactuar socialmente de una forma sana y adaptativa.

REMEDIOS

Responder con violencia no es la solución, hay padres que les recomiendan defenderse agrediendo y eso no va a solucionar nada, al contrario puede convertirse en otro niño que legitimiza la violencia, la mejor forma de defenderse es hablarlo sin temor con los adultos cercanos, la docencia es una gran responsabilidad, estar alertas y atentos a los comportamientos de las y los niños en el aula y observar si algo no anda bien más allá del aula.

Promover en el espacio educativo un ambiente de empatía y respeto, brindar confianza para hablar cualquier tema de forma privada y confidencial, escuchar y actuar de inmediato dando seguridad al niño o niña afectada, es recomendable hacer encuentros entre padres para hablar sobre la violencia y el daño emocional y bajo rendimiento escolar que ocasiona, buscar entre todos los involucrados soluciones y hacer acuerdos de convivencia sana, hay padres que se ciegan ante los comportamientos dañinos de sus hijos o incluso se sienten orgullos de eso de que aprendieran un modelaje negativo y agresivo, es importante que hablen con sus hijos se disculpen por haber enseñado algo que les lastimó o enseñó a violentar a otros e invitarlos a aprender juntos nuevos valores y comportamientos que unan a las personas y promuevan el compañerismo que tanta falta hace en el mundo actual.

ENTENDER LA DIFERENCIA

La burla en cambio tiene la intensión de ridiculizar, humillar o dañar a alguien para el goce o disfrute colectivo. Históricamente se ha usado la burla para ridiculizar o denigrar a alguien como actos de diversión y cohesión social, reirse de la humillación de alguien más. Los países en su proceso de civilización fueron censurando la bufonearía, dejaron de ser prácticas deseables del hombre civilizado.

Reírse de alguien siempre va a ser agresión, reírse con alguien de alguna situación no violenta o de forma creativa ante lo sucedido es humor. Por ejemplo, si un niño se cae y otros niños se empiezan a reír burlándose, lo recomendable es primero brindar seguridad a quien se cayó y decirle que todos hemos caído muchas veces y no pasa nada, y al resto preguntarles cuándo fue la última vez que se cayeron por accidente y aprender que son cosas que pasan y no hay necesidad de hacer sentir mal a nadie.

El buen humor tiene múltiples beneficios en la salud de las personas y se puede promover y practicar en cada área de la vida, no sólo dentro del aula. Buscar el aprendizaje y el lado amable de cada experiencia como parte de la vida, incrementa la sensación de seguridad y mejora la forma de afrontamiento ante la adversidad.

Una persona con buen humor tiene relaciones sanas, genuinas y se puede convertir en un modelo positivo para quienes le rodean. El buen humor se relaciona a cómo se perciben las situaciones que se experimentan, con creatividad, contrarresta la sobreproducción de cortisol y disminuye el estrés mejorando la calidad de vida de cualquier persona.

La psicología es una ciencia es muy bondadosa y brinda herramientas para lograr una mejor calidad de vida, para que la sociedad logre interactuar de forma más armónica, empática y solidaria, es la asignatura pendiente dentro de la educación básica.