Instan a lanzar campañas informativas para prevenir fraudes

Exhortan a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), así como a la Fiscalía General de la República (FGR), y a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que implementen campañas informativas a fin de que las personas conozcan los riesgos de la usura y de firmar documentos en blanco, sin tomar medidas de precaución para evitar fraudes en su perjuicio.

Dicha Proposición, con Punto de Acuerdo, la presentó en tribuna del Congreso del Estado el diputado panista Jesús Alfredo Paredes López.

En la exposición de motivos, comentó que en términos coloquiales, la usura es el acto por medio del cual una persona moral o particular, pública o privada, cobra a su deudor intereses por encima de los que reconoce la ley civil y mercantil como legales, o superiores a los que establece cada mes el Banco de México.

Es también el obtener ganancias desproporcionadas con base en contratos leoninos o cláusulas arbitrarias pactadas en los mismos.

Mencionó que existen tres formas muy conocidas de estafar a las personas por medio de los pagarés:

• Cobrando intereses por encima de lo que permite la ley y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Alterar el documento para obtener beneficios ilegales, generalmente en el monto original, el cual es modificado, por decir, un ejemplo; 5 mil pesos se “transforman” en 50,000 mil pesos. En otros casos se altera el interés pactado, o bien, la fecha de vencimiento. Y;

• Hacer que la persona firme en blanco, el fraude más peligroso de todos, ya que probar la firma en blanco es casi imposible si el deudor no tiene fotocopia del documento firmado de esa manera, o testigos.

Además, dijo que los deudores no solicitan o no les entregan el recibo o comprobante de su abono, ni piden que sea anotado al reverso del pagaré.

“La persona que les entrega el “recibo”, es distinta al acreedor titular, así este la desconoce luego y niega cualquier relación, así como el hecho de haber recibido los abonos, práctica muy frecuente hoy día”, indicó.

Señaló que a pesar de las reformas legales que se han hecho durante los últimos años, no ha sido posible frenar este tipo de fraudes, los cuales van en aumento.

Destacó que generalmente son cometidos por financieras fraudulentas y por usureros particulares, también conocidos como agiotistas; además, financieras y prestamistas alteran pagarés por hasta 30 veces más el monto original.

“El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila alertó sobre un incremento en los casos de pagarés alterados en el estado. Informó que en más del 40% de los asuntos relacionados con préstamos que se encuentran en los juzgados mercantiles, el deudor alega la alteración de este documento”, señaló.

Añadió que Miguel Mery, explicó que se ha observado un aumento en los juicios que involucran préstamos de pequeña cuantía, con casos en los que el monto solicitado se multiplica significativamente debido a alteraciones en los pagarés Precisó que esta alta incidencia requiere una revisión exhaustiva mediante peritajes y evidencia científica para verificar la autenticidad de los documentos.

“Ante esta situación, el Tribunal Superior de Justicia ha intensificado su vigilancia y está trabajando para identificar y sancionar a las financieras y prestamistas que incurren en estas prácticas fraudulentas. Al respecto, el presidente del Tribunal hizo un llamado a la ciudadanía para que eviten firmar pagarés en blanco y que busquen asesoría legal a través de la Defensoría Jurídica del Poder Judicial antes de comprometerse a cualquier préstamo”, puntualizó.

En esencia, resaltó que la usura y el fraude con los pagarés ocurren por el desconocimiento de las personas acerca de lo que no deben hacer al suscribir estos documentos, como firmar en blanco, dejar espacios sin rellenar, no solicitar copia fotostática del pagaré para poder acreditar luego su contenido real en caso de una alteración. No exigir los recibos correspondientes, no solicitar la devolución del documento cuando ya se terminó de pagar, etc.

Además, solo con extensas y periódicas campañas de información a la ciudadanía se pueden frenar y reducir este tipo de fraudes que tanto impactan en la sociedad, especialmente a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.