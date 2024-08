IMSS-Bienestar evita huelgas con vales de despensa

El IMSS-Bienestar realizó una adjudicación directa a la empresa Toka Internacional para suministrar vales en tarjetas electrónicas a sus empleados, a fin de evitar "conflictos sindicales y/o laborales", según argumentó en el documento de excepción de licitación.

Sin embargo, los pagos regulares siguen sin llegar en algunos estados y a los empleados tampoco les han avisado que les darán dichos plásticos, a pesar de las quejas del personal afectado que denuncia que diversas prestaciones que recibían han sido afectadas con el traslado al IMSS-Bienestar.

De acuerdo con el contrato número IB/864/2024, la empresa debió entregar las tarjetas 15 días hábiles después de la firma del mismo, que realizó el pasado 12 de julio.

El IMSS-Bienestar firmó el contrato por 215 millones 678 mil 780 pesos, del 12 de julio al 31 de diciembre de 2024, sin hacer un concurso abierto entre empresas, bajo la premisa de evitar un conflicto con el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado.

"Los servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) durante el año 2024, debe llevar a cabo la contratación mencionada para no interrumpir el pago de prestaciones, ya que de suspenderse la prestación detonará conflictos sindicales y/o laborales", establece el documento de licitación.

No obstante, contrario al discurso oficial que afirma que el IMSS-Bienestar se ha consolidado con el programa La Clínica es Nuestra, el órgano público descentralizado también carece de medicamentos, insumos y personal, afirman trabajadores de Morelos consultados por EL UNIVERSAL, que solicitaron anonimato por miedo a represalias.

"Entre la gente que se jubila y la que está renunciando, cada vez estamos perdiendo más recursos y no hay manera de recuperarlos. El abasto de medicamentos no es el que ellos están diciendo, no hay material tampoco, ha habido días en que ni siquiera hay alcohol, pero sí han mandado oficios a los titulares de los hospitales, donde señalan que si los médicos rechazan gente, están cometiendo un delito y serán sancionados. Es amenaza", detalló una de las fuentes.

El órgano público descentralizado también tiene una deuda con sus trabajadores en dicha entidad, a quienes no les ha podido normalizar el pago de diversos conceptos, como los estímulos de productividad, y tampoco han recibido las tarjetas de vales que el IMSS-Bienestar contrató con Toka Internacional.

"Apenas empezaron a pagar la prestación de ayuda para comprar lentes, pero mal, porque les descontaron el ISR, que por ley no debería suceder, ya que el impuesto lo debe asumir el patrón, y los estímulos de productividad se les pagarán con los vales y nunca los habían pagado en vales, sino en efectivo", lamentó otro trabajador.

Dijo que ya les empezaron a pagar dos prestaciones pendientes (estímulo trimestral y prima vacacional), pero les están "calculando impuestos de forma excesiva, en conceptos que no deberían llevar impuestos, como la prima vacacional. [De acuerdo a la Ley Federal de Remuneraciones] nos quitaron ISR".

Otro problema a nivel nacional que provoca molestia entre los trabajadores es la falta de liberación de plazas, advierten.

"Para el escalafón no ha habido respuesta, el argumento ha sido que [la Secretaría de] Hacienda lo tiene que validar. El escalafón sigue detenido, no han liberado ninguna plaza. Solicitamos que no violenten nuestros derechos como trabajadores y respeten los acuerdos laborales que se obtuvieron en el instituto, como conservar el proceso escalafonario", pide el personal.

Otro caso es el del personal del Hospital Zoquiapan Granja la Salud, en Ixtapaluca, Estado de México, que también ha sido afectado, les redujeron el sueldo base, y los conceptos de alto riesgo y el apoyo para gastos de actualización, denunció un grupo de administrativos de dicho hospital, que representa a 65 trabajadores afectados.

"Tenemos un mes en la transición del Instituto de Salud del Estado de México a IMSS-Bienestar y el equipo de administrativo han sufrido un descuento significativo a su sueldo. Parece que lo mismo que le pasó a Michoacán y Oaxaca nos está pasando ahorita, y nos preocupa que en Michoacán y Oaxaca no les has andado respuesta; en Chiapas y en Guerrero me parece que ya. No nos avisaron, nos llegó la quincena ya con el sueldo más bajo, y ahí nos enteramos que ya éramos del IMSS-Bienestar. Había compañeros que estaban en proceso de base y les pagaban con cheque y no les han pagado".

Y, al igual que en Morelos, denuncian que la falta de insumos para realizar sus labores cotidianas, que arrastran desde hace 10 años, no se ha solucionado con el IMSS-Bienestar, porque continúan en la misma situación.

"En el hospital tenemos lo mínimo necesario, pero lo manejamos por donaciones desde hace como 10 años; tenemos 110 pacientes crónicos que están de cabecera con nosotros porque no tienen tutores, y les conseguimos la ropa y sillas de ruedas por donaciones; ISEM ya no nos mandaba insumos", dijeron.

Incluso, en el Estado de México, que inició la transición apenas hace un par de meses, ni siquiera hay personal, autoridades u oficinas del IMSS-Bienestar a las que puedan acudir los trabajadores para solicitar asesoría, o si existen, nadie les ha dicho, lamenta el personal.

Dato

65 trabajadores del Hospital Zoquiapan Granja La Salud en el Estado de México vieron reducido el sueldo base.