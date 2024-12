Ibero transforma

El pasado 27 de noviembre se llevó a cabo la presentación del libro “Tumultos en el laberinto inmaterial. Redes sociales y mutaciones de la vida cotidiana”, en el cual colaboro con el ensayo “El cambio del paradigma de la información”. En este texto abordo algunos de los cambios que la humanidad ha experimentado derivados de la gran disposición de datos e información a la que ahora tenemos acceso a través del surgimiento de los ecosistemas digitales, así como su influencia en la manera en la que ahora realizamos muchas de nuestras actividades cotidianas.

Toda tecnología que el ser humano ha inventado a través de la historia, se ha creado con la finalidad de lograr mayor comodidad, confort y eficiencia a los procesos de la vida diaria. Por ejemplo, con la invención de los vehículos para transportarnos se hizo más eficiente y rápido llegar a todas partes sin tanto esfuerzo físico, sin embargo, para conservar nuestra salud y nuestras capacidades físicas en óptimo desempeño ahora es necesario acudir a un gimnasio a caminar, correr y realizar ejercicios físicos que normalmente ya no hacemos por necesidad. Algo similar ocurre con las herramientas que ofrecen tecnologías de información, cuando al hacer uso continuo de ellas, podemos perder nuestra capacidad cognitiva, reflexiva y crítica, así como nuestra capacidad de concentración y contemplación y, no obstante, es paradójico que a la vez estas mismas tecnologías nos permiten realizar procesos cognitivos más complicados que no serían posibles sin su existencia, como lo es el análisis de una inmensidad de datos en forma rápida y en tiempo real.

Es decir, ante las nuevas tecnologías digitales el ser humano se libera de tareas mecánicas y repetitivas, pero después tendremos que ocuparnos de continuar ejercitando las capacidades humanas para no perderlas o atrofiarlas por falta de uso. En este sentido, tanto las redes sociales, como las plataformas digitales nos dan información rápida, inmediata de cualquier tema que estemos buscando, pero no nos ayudan a profundizar, detenernos, reflexionar, fomentar el pensamiento crítico, discernir y discriminar información falsa de verdadera, completa o incompleta, pertinente o no, según el contexto que se pretenda abordar. Es así como a través de mi colaboración a esta obra he querido compartir algunas complejidades que conlleva este gran cambio de paradigma informativo y digital que atravesamos y la invitación es a ser conscientes de este momento histórico, así como algunos de sus riesgos y retos. Queda abierta la invitación a leer este libro producto del taller de periodismo de la Universidad Iberoamericana Torreón en el que además se encuentran cinco textos más, que con miradas y enfoques distintos presentan interesantes abordajes hacia este fenómeno que ya es parte de nuestra vida cotidiana de muchas y diversas maneras: las redes sociales. [email protected]