Gimnasio-Auditorio Centenario será remodelado en su totalidad gracias a Fundación Chilchota

Por lo menos 13 millones de pesos invertirá la Fundación Chilchota en remodelar en su totalidad el Gimnasio Auditorio Centenario de Gómez Palacio, ubicado en la explanada de la Expo Feria, a un costado del periférico. El objetivo es que se convierta en un espacio digno para espectáculos deportivos, artísticos y culturales.

Además de esto, el consejo autorizó dar en comodato dos norias para abastecer de agua potable a Gómez Palacio durante el tiempo que resta a la actual administración municipal.

Jorge Mojica, director general de Fundación Chilchota, dijo que se trata de una rehabilitación total que incluye la fachada exterior, la renovación de la instalación eléctrica, el remozamiento de sanitarios, del área administrativa, pintura, reposición de aire acondicionado, entre otras cosas. Informó que se tiene estimada una inversión inicial de alrededor de 13 millones de pesos en los diferentes conceptos de obra, materiales y equipamiento.

"Quiero dar las gracias a los empresarios de Fundación Chilchota, a la familia Herrera, por su generosidad de siempre con el pueblo de Gómez Palacio, es una empresa a la que le interesa el deporte y no teníamos un auditorio digno porque quedó en muy mal estado desde hace años y costaba mucho recurso arreglarlo", expuso la alcaldesa, quien enfatizó que ella no pertenece al Consejo de Chilchota pese a que la sociedad la relaciona directamente al haber sido fundada por su padre y quedar en manos de su familia.

"A duras penas me dejan entrar", dijo la alcaldesa en tono de broma a los regidores presentes y aseguró que su padre, Don Carlos Herrera, le dejó otro tipo de herencia: "Porque luego van a decir 'ah pues es ella misma' y no, no soy yo misma. Me acaban de dar la sorpresa de que van a remodelar totalmente el auditorio".

La alcaldesa, Leticia Herrera, fue acompañada por el tesorero municipal, Carlos García González, por el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, el oficial mayor, Rodrigo de la Torre, el director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes, y el director del Sideapa, Francisco Escalera Tostado, en el agradecimiento que la Presidencia Municipal dio a la Fundación.

Mojica recordó los orígenes de la Fundación Chilchota, mismos que aseguró surgieron luego de un viaje de Don Carlos Herrera Araluce, quien en ese tiempo regresaba por carretera de apoyar a unas personas que requerían de unas cirugías y durante el camino comentó que quería dejar un legado que permitiera apoyar, en la medida de lo posible, a la gente que mas lo necesita, tras lo cual se formalizó el objetivo de la fundación.

"Don Carlos, y ustedes lo habrán de recordar, tenía una frase que decía que cuando se tiene algo de recurso siempre lo mejor es ayudar a la gente... Y así nació la Fundación Chilchota", dijo el director general.

También donarán agua para Gómez Palacio

La alcaldesa, Leticia Herrera, fue acompañada por el tesorero municipal, Carlos García González, por el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, el oficial mayor, Rodrigo de la Torre, el director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes, y el director del Sideapa, Francisco Escalera Tostado. (DIANA GONZÁLEZ)

La Fundación Chilchota también dará al municipio dos norias particulares, con un aforo total de 60 litros por segundo, que serán otorgados en comodato al Ayuntamiento por el tiempo que dure la administración municipal, es decir, hasta agosto del 2025, aforo que beneficia directamente a 15 colonias y 25 mil habitantes.

"Un tema muy sensible es el agua y la Fundación habrá de integrar 60 litros por segundo a la red de agua potable de Gómez Palacio, que vendrá indiscutiblemente a apoyar en la primera necesidad que tenemos que es el agua", aseguró el ingeniero Jorge Mojica.

El director del Sideapa, Francisco Escalera Tostado, dijo que el sector oriente será el mas beneficiado casi inmediato pues tardará Sideapa únicamente en la interconexión de los pozos. Actualmente Gómez Palacio cuenta con 37 pozos a los que se sumarán en comodato estos dos mas. La extracción, dijo Escalera, será de 2 mil litros de agua por segundo, con lo que esperan cumplir con la demanda.

El director de Obras Públicas del Municipio, Juan Salazar Reyes, informó que el Centenario ya no se utilizará hasta que esté rehabilitado totalmente por cuestiones de seguridad para la población y demostró el deterioro en el que se encuentra a través de algunas imágenes impresas y también mostró una proyección de la nueva fachada que tendrá. La Dirección de Obras ya cuenta con un catálogo de conceptos de las acciones a realizar en este espacio público.

Mojica Vargas explicó que el proyecto de remodelación del Auditorio Centenario incluye:

Rehabilitación total de la fachada exterior

Renovación de instalación eléctrica

Remozamiento de sanitarios

Remodelación del área administrativa

Aplicación de pintura en el interior

Reposición de equipos de aire acondicionado

Mantenimiento a duela en el área de cancha

Reparación o sustitución de tableros, gradas, marcadores electrónicos.