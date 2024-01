A la memoria de Sergio García Ramírez, mexicano de excepción.

El tiempo ya se cuenta por semanas. El final es un abismoy se acerca.Él sabe que ha fallado. Por más que, en ocasiones, parezca vivir en otro planeta, sabe lo que ha ocurrido y está ocurriendo. Su gestión no soporta el juicio de la historia.Por eso no quiere llegar ahí. La desesperación se ha apoderado de él. Tiene que fugarse, sin mirar atrás.

La violencia se ha apoderado del país. Muchos afirman que con su consentimiento. Pero, aunque no fuera así, el resultado es brutal. Hace unos díasy de manera espontánea, el gran Ciro Gómez Leyva, que realiza un trabajo formidable en defensa de nuestras libertades y de la República, efectuó un recuento de los estados en que el narcotráfico se anuncia como el gran obstáculo para la elección. Ciro, con el ceño más fruncido que de costumbre, en diálogo con su equipo, empezó a recordarhechos violentos recientes, en el Estado de México, y otras entidades, mencionó poblaciones, la extorsión, los muertos, un cúmulo de hechos y tambiénel dilema de quedarse a vivir allí. Qué si la Guardia Nacional llegaba y se iba, etc. Pero conforme fue mencionando entidades, se dieron cuenta de que era la mitad de la República. Y qué decir de las violaciones a derechos humanos (156 743), un crecimiento de 9.1%.

Y en esas estábamos cuando Loret de Mola, que es otro referente obligado, empezó su serie "El clan" sobre los hijos del presidente, y sus negocios, sobre "Boby" -menos ruidoso- y las uñas de sus amigos metidas en la construcción del Tren Maya. Y de nuevo las FFAA involucradas. Y bueno, a pesar de todas las presiones que se ejercen sobre los medios, los materiales de Loret circulan y muchos gracias a las "benditas redes sociales". Lo mismo que con el exitoso Alazraki. Son incontenibles. Es el mismo Loret que desafió al presidente a hablar de los ingresos de ambos, los del periodista y los inexplicables de alguien que vivía sin trabajar. ¿Fin de la corrupción? Pasará como el régimen más cínico del que se tenga memoria.

Y de pronto Max Kaiser, con la colaboración del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, consiguió un amparo histórico. En el se establece que la "mañanera" viola la Constitución. Las personas que han sido estigmatizadas, que han recibido agravios sin fundamento, sobre las cuales han caído calificativos que descalifican, son cientos a lo largo de 5 años, podrán acudir a ese amparo como precedente jurídico. El que parecía genial e intocable mecanismo de control informativo, podría recibir una cascada de señalamientos y terminar en el museo internacional del autoritarismo.

En esas estábamos cuando una noche, varios edificios de la ciudad de México fueron iluminados con la leyenda "MORENA FALLÓ". La irresponsabilidad y los engaños se dan de topes. Ahora los noticiarios graban las llamadas a la "superfarmacia" que, con mucha frecuencia, responde, no, no la tenemos. O el influencer que se grabó en un vuelo de Mexicana, en el cual iba …solo. La misma Mexicana que en el fallido vuelo inicial a Chetumal festejado en la mañanera y que terminaría en Mérida por un -¿previsible?- banco de niebla, también tendría que retrasar su despegue porque alguien -no entrenado- tiró combustible en la pista. Y qué decir del documento de la SEMAR dado a conocer por El Universal que acredita que los trabajos del puerto de Dos Bocas, no están terminados por lo cual, las operaciones de barcos resultan riesgosas. Y las noticias siguen. ¿Soberanía alimentaria? Pues resulta que la producción de maíz está en los niveles del 2016 y empeorando. Dirán que la escasez de agua en varias ciudades no es responsabilidad de MORENA. Pero sí lo es, en tanto que no se repararon fugas, no se impulsó el tratamiento de aguas residuales, etc.

Fin de la fiesta, a fugarse. De ahíla venta de un futuro con nuevas reformas que, él lo sabe, hoy, están muertas. Son propaganda, otro engaño.

Se fuga… al futuro. Qué vaya solo.