Fue a pagar su deuda en Coppel, pero había aumentado 70 mil pesos

Un caso de una mujer que solicitó un préstamo en Coppel se volvió viral en TikTok después de que reveló que su deuda en lugar de disminuir, aumentó a 70 mil pesos.

La usuaria @keniliaz compartió su experiencia en la red social respecto al préstamo que tomó en la tienda departamental.

Según su relato, la mujer solicitó un préstamo de 14 mil pesos. Sin embargo, a pesar de estar al día con sus pagos, la deuda total en lugar de bajar, aumentó a 70 mil pesos.

La mujer comentó que se dirigió a la tienda para obtener una explicación, pero no recibió respuesta satisfactoria. Ella mencionó que si no obtiene una solución, planea acudir a la Profeco para resolver el problema. El empleado que la atendió reconoció que la situación no estaba clara y le prometió que la contactaría el lunes para investigar.

En un segundo video, @keniliaz aclaró que se había equivocado al mencionar a Profeco y que debería acudir a la Conducef para resolver problemas relacionados con préstamos bancarios.

Explicó que el problema con su deuda surgió después de que Coppel sufriera un hackeo. Inicialmente debía alrededor de 3 mil pesos, pero tras el incidente, se le añadieron dos préstamos adicionales, uno de 22 mil pesos y otro de 18 mil pesos, además de los intereses. La mujer indicó que no ha recibido contacto de Coppel y planea volver a la tienda para aclarar la situación.