Financieras estafan a clientes en Coahuila, advierte abogado

Empresas usureras disfrazadas de financieras estafan clientes y los despojan de su dinero, afirmó el vocero del Foro de Abogados de Monclova. Miguel Ángel Reyna Adam, portavoz del organismo de profesionales del derecho, sostuvo que no son reguladas.

Dijo que las Sociedades Financiera de Objeto Múltiple (Sofomes) están registradas en la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), pero no todas son reguladas.

Expuso que hacen firmar a sus clientes contratos de 2 o más hojas con profusa información en letras pequeñas, y no les dan oportunidad a leerlos. Los intereses son muy altos y las condiciones y obligaciones castigan a los usuarios, dijo.

Explicó que en los casos de financieras como Autofin, de Monterrey, no prestan dinero, cobran mensualidades para la adquisición de autos. “Si el cliente al final no le autorizan el vehículo ya pagó 70 un 80 mil pesos, y la financiera no se los quiere regresar” dijo.

Expuso que les quitan hasta la mitad de lo que aportaron durante casi un año. “Les prometen la entrega del automóvil nuevo a los 8 o 10 meses. Pero no les dicen los requisitos, y cuando se llega el plazo resulta que no son candidatos al crédito automotriz y la mitad de lo que ya pagaron se los quita la financiera. La otra mitad la devuelve hasta seis meses después” afirmó Reyna Adam.

Aunque se tipifican delitos como fraude y usura, el Ministerio Público no acepta las denuncias de los afectados argumentando que se trata de un tema civil.

“Es civil y es penal; pero en el Ministerio Público no quieren batallar” externó el vocero del Foro de Abogados.

Otro ejemplo que citó fue el de las casas de préstamo que otorgan créditos grupales. “Se juntan 10 personas porque así lo dice la Sofom. Y si uno no paga les cobran a los otros 9” advirtió.