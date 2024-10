FIL Monterrey, el encuentro literario que lleva al norte

Corría el año de 1989. En el preámbulo de la caída del Muro de Berlín, jóvenes inquietudes literarias se manifestaban en el norte de México. Mientras plumas como David Toscana, Minerva Margarita Villarreal o Margarito Cuéllar comenzaban a consolidarse en el estado de Nuevo León, un grupo de estudiantes de las carreras de Letras Españolas y de Lengua Inglesa pertenecientes al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Monterrey, tomaron una decisión crucial.

Los vientos de otoño barrían el relieve de los cerros regiomontanos, cuando esos jóvenes se aventuraron a instalar una pequeña carpa en el estacionamiento de la citada institución. Era octubre. Al esfuerzo se sumaron profesores y bibliotecarios. Esa fue la primera edición de la Feria Internacional del Libro Monterrey (FIL Monterrey), encuentro que en 2024 se realizará del 26 de septiembre al 6 de octubre en las instalaciones del Centro de Negocios Internacionales (Cintermex), al interior del Parque Fundidora.

Henoc de Santiago Dulché, actual director de este proyecto, se ha conectado a través de una videollamada. Días atrás, durante la rueda de prensa que sirvió de escenario para presentar el programa de la trigésima segunda edición, indicó que esta feria se encuentra en pleno crecimiento, enfatizando en la apuesta por los niños, jóvenes y lectores experimentados. Mientras que en entrevista exclusiva para Siglo Nuevo, echa fotogramas en retrospectiva y narra los orígenes acontecidos en una época habitada por un cúmulo de cambios a nivel mundial.

“Yo creo que después del ‘68 es la época donde viene como una segunda oleada de cambios en el mundo. No solamente en la estructura política, sino en la forma del pensamiento, sobre todo económico, con el próximo desplome de la Unión Soviética y ciertas reformas, con la caída del Muro de Berlín, etcétera”.

Si bien la capital de Nuevo León ha sido históricamente una urbe industrial, con una cultura enfocada al trabajo, surgió en esos tiempos la incontenible necesidad de instaurar una feria del libro en la tierra que vio nacer al escritor Alfonso Reyes, como si urgiera un sol literario similar al que este versa en su célebre poema “Sol de Monterrey”.

En un principio, narra Henoc de Santiago, el proyecto trató de llenar un vacío formado por carencia de publicaciones académicas y universitarias que no se conseguían con facilidad en la ciudad.

“Ese fue el principal motor de la organización de la feria: tener publicaciones académicas universitarias al alcance de los estudiantes. Esto se da en 1989. Para 1990 y 1991 no se hace la feria, después de la primera experiencia que fue complicada, y a partir de 1992 se empieza a hacer en Cintermex [...]Fue un despertar universitario”.

Cintermex es un espacio diseñado por el artista tapatío Eduardo Terrazas (diseñador del logotipo de los Juegos Olímpicos de México ‘68) y el arquitecto Antonio Elosúa Murgueza. Proyectado con la finalidad de ser uno de los mejores recintos para eventos del país, fue inaugurado el 25 de abril de 1991. Tiene un estilo industrial y se distribuye en una superficie de 44 mil 500 metros cuadrados. Su Centro de Exposiciones (donde se instalan los estands de la FIL Monterrey) abarca más de 18 mil metros cuadrados, mientras que su Centro de Convenciones se aproxima a los ocho mil metros cuadrados. También cuenta con 46 salones y puede albergar eventos de hasta 18 mil 900 personas. Además de ostentar la certificación ISO 9001:2008.

“La feria fue organizada desde 1989 y hasta principios del 2000 por empleados de la biblioteca (del Tec de Monterrey), quienes ponían todo el corazón y el ánimo. Entre otros organizadores estuvo Miguel Arreola, él se encargaba de la biblioteca, finalmente se queda con el proyecto y dirige la feria del libro durante muchos años. Era un proyecto que se hacía entre Cintermex y la biblioteca del Tec de Monterrey”. Del año 2000 hacia adelante, la feria siguió bajo la coordinación del Tec de Monterrey. A la cabeza apareció Armando Ruiz-Reyna, quien junto al equipo de Cintermex continuó gestionando el proyecto bajo criterios más orientados a la comercialización.

Pero en 2020 y 2021, tras el parón de la pandemia por covid-19, se repensó el proyecto. En 2022, a la dirección llegó Consuelo Sáizar, quien ya tenía amplia experiencia dentro de la gestión cultural al haber dirigido el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Fondo de Cultura Económica (FCE). En ese entonces, Sáizar comentó a El Siglo de Torreón que vería en las ferias del libro una posibilidad de diálogo y que dirigir una era el único territorio del libro — al que percibe como una manera de romper las barreras del tiempo y el espacio— que le quedaba por habitar.

En ese año 2022, que albergó la trigésima edición de la feria y con Coahuila como invitado de honor, se echó la casa por la ventana. A la FIL Monterrey arribaron grandes nombres de la literatura como Siri Hustvedt, Gilles Lipovetsky, Ida Vitale, Elena Poniatowska, Juan Villoro, entre otros. Esa visión cultural le otorgó un auge importante al encuentro. Henoc de Santiago, quien tomó las riendas tras los diez meses de gestión de Sáizar, apunta hacia la misma dirección que la doctora en Sociología por Cambridge y define a la FIL Monterrey como el magno evento cultural del norte del país.

“La filosofía es que es una feria que, por un lado, busca suplir también la carencia que tenemos actualmente de librerías en Monterrey. Es el gran evento cultural del norte del país que busca ser un faro de luz, precisamente, en cuanto a la producción literaria, el encuentro de los escritores y los autores del norte del país. Un evento pensado en todos los públicos”.

Enfocada en el aporte cultural que puede generar un evento como este, se construye una ventana para la literatura del norte del país. El logotipo, que muestra a un árbol tupido con follaje de letras, es obra del artista sonorense Francisco Briones. “Es una feria que dejó de ser comercial, porque era el corte que tenía hasta hace tres años. Ahora es una feria que se perfila como un evento de carácter cultural para la atención de todos los públicos del norte de nuestro país. Y al ser organizado por una universidad, tener un alto componente educativo”.

Henoc de Santiago, director de la FIL Monterrey (Cortesía).

EL PROGRAMA DE 2024

Como se mencionó, la trigésima segunda edición de la FIL Monterrey tendrá lugar del 26 de septiembre al 6 de octubre próximos en Cintermex. Contará con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) como invitada de honor y porta el lema “Las letras llevan al norte”. En la actualidad es considerada un proyecto de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey.

“El proyecto que se armó este año tiene que ver, por un lado, con lograr una mayor presencia editorial. A diferencia del año anterior, crecimos la feria en más de un 20 por ciento. ¿Qué hicimos? Sacamos las bodegas que ocupaban parte del espacio de exposiciones y metimos más estands. ¿Cuál fue el resultado? Venta total. No hay ni un sólo estand en la feria. Tenemos una venta del cien por ciento de los estands y estamos teniendo nuevos expositores para este año, incluyendo algunas editoriales universitarias”.

Una de esas nuevas presencias es la Red Nacional Altexto de Editoriales Universitarias y Académicas de México, asociación civil conformada por más de 50 instituciones de educación superior de todo el país.

Al encuentro llevará varios centros de investigación e instituciones como el Colegio de Sonora, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Chihuahua.

“Eso nos da una mayor variedad en cuanto a colegios de investigación y universidades. También participan algunos distribuidores externos como Hipertexto, que viene de Colombia. Por primera vez vamos a tener libros colombianos en nuestra feria, principalmente de la Universidad de los Andes”.

Otra diversidad que se propuso a ampliar fue la editorial. Además de colosos como Grupo Planeta, Penguin Random House, Océano o el FCE, se quiso llevar a editores independientes como Elefanta, Almadía, Gris Tormenta, La Bella Varsovia, Dharma Books, Vaso Roto, Tilde y An.alfa.beta.

“El pabellón de los niños también lo estamos fortaleciendo. Esto lo estamos haciendo con el Gobierno del Estado de Nuevo León, con la Secretaría de Cultura. Con ellos se está organizando un pabellón para los niños que tenga que ver con el cuidado del planeta”.

Así mismo, para los siete grandes auditorios de la FIL Monterrey se trabajó en un sistema innovador de audio capaz de evitar la contaminación auditiva, colgando bocinas en el techo, lo cual ha sido una de las observaciones señaladas en ediciones pasadas. Mientras que para el discurso de inauguración se ha elegido al escritor David Toscana, quien ha obtenido reconocimientos como el Premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa 2023, el Premio Mazatlán de Literatura 2023, el Premio Excelencia en Letras José Emilio Pacheco de la FILEY 2024, entre otros.

Toscana también entablará un diálogo con la escritora Cristina Rivera Garza, recientemente condecorada con el Premio Pulitzer 2024, además del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2021 y del Premio Mazatlán de Literatura 2022 por su libro El invencible verano de Liliana (Random House, 2021), donde narra el feminicidio de su hermana Liliana Rivera Garza y la odisea que ha emprendido en busca de justicia.

A la lista de los más de 600 escritores presentes en la FIL Monterrey 2024, provenientes de 12 países, se unen Anne Boyer (poeta y ensayista estadounidense ganadora del Premio Pulitzer 2020), los mexicanos Juan Villoro, Ana García-Junco, Luis Humberto Crosthwaite, Antonio Malpica, Andrés Cota Hiriart, Jaime Alfonso Sandoval, los españoles Jon Bilbao, María Sánchez y Jordi i Sierra Fabra, la ecuatoriana Mónica Ojeda, la argentina Agustina Bazterrica, entre otros. Otra característica de esta edición es el tema del cambio climático y cuidado del medio ambiente. Para esto se ha ideado un proyecto que involucra a patrocinadores y a seis mil jóvenes, quienes participarán, como parte de las visitas escolares, en charlas dedicadas precisamente a la crisis ambiental.

En ellas podrán escuchar a los biólogos José Sarukhán Kermez y Julia Carabias Lillo, y demás activistas. Se incluye así a la iniciativa privada, cuyos miembros compartirán cuáles son las estrategias empleadas por estas empresas para atender el cuidado del medio ambiente y revisar cuál es el camino a seguir rumbo la sostenibilidad.

La feria se realiza en las instalaciones de Cintermex (Cortesía).

INVITADA DE HONOR

Fundada en enero de 1974 en la Ciudad de México, la UAM es una institución que tiene como propósito estar ligada al entorno social y humano. De sus aulas han egresado personajes como Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda y Crédito Público; Juan Carlos Rulfo, cineasta e hijo del escritor Juan Rulfo; Isabel Nemecio Nemesio, activista e integrante de la Red de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas; Miguel Ángel Tenorio Barrientos, dramaturgo y fundador de Radio SOGEM; Juan Villoro, escritor y asistente a la feria, entre otros. Esta universidad también se encuentra de manteles largos, pues en este año celebra su aniversario número 50.

En entrevista para Siglo Nuevo, la doctora Yissel Arce Padrón, coordinadora general de Difusión de la UAM, compartió que la relación entre ambas instituciones surgió a raíz de las anteriores ediciones de la feria. Agregó que la universidad participa en más de 80 ferias anuales debido al prestigio de los libros que publica y la articulación que ostenta entre la docencia, la investigación y difusión de la cultura.

“En un acercamiento con Henoc de Santiago, vimos muy factible que fuera la UAM la institución invitada de honor de esta edición de la FIL Monterrey, justamente para celebrar los 50 años de la universidad”.

La UAM llevará al norte el trabajo editorial que produce, desde libros hasta revistas que reflejan su modelo pedagógico. En el marco de su 50 aniversario, se efectuarán 50 presentaciones de libros: 16 en los salones y 34 en el propio foro que tendrá la institución dentro de la feria. Fomentar el diálogo a través del libro, generar una práctica de trabajo capaz de invitar al análisis y la reflexión. El Tec de Monterrey y la UAM también unirán fuerzas y sus investigadores conversarán en mesas dedicadas a temáticas como perspectiva de género, envejecimiento como problema complejo en la metrópoli del futuro, uso de la inteligencia artificial (IA), la crisis hídrica, etcétera.

“Se trata, no sólo de poner a dialogar el trabajo o legado investigativo y docente que se expresa en forma de libro, sino también desde una performatividad viva: cómo nuestros profesores investigadores están discutiendo para llevar estos lazos, estos vínculos académicos más allá de la feria, en torno a foros y mesas académicas, mesas de difusión, que van a permitir una conexión mucho más importante que simplemente comprar libros”, concluyó la doctora Yissel Arce Padrón.

La poeta española Edurne Batanero fue la ganadora del Premio Vaso Roto de Poesía Joven 2024 (Cortesía).

RECONOCER LA POESÍA JOVEN

Otro de los eventos importantes en la FIL Monterrey será la entrega del II Premio de Poesía Joven Vaso Roto, el cual fue concedido a la poeta española Edurne Batanero gracias a su obra Infancia es una fruta. Esto se efectuará el día 29 de septiembre a las 17:00 horas. Según el acta del jurado conformado por los poetas José Javier Villarreal (México), José María Muñoz Quirós (España) y la anterior ganadora, Emilia Pequeño Roessler (Chile), el trabajo de Batanero “se distingue por su unidad, manejo del ritmo, contundencia expresiva, que presenta un imaginario donde la cotidianidad adquiere una presencia central” al tiempo que usa “un lenguaje justo que revela un mundo esencial y, a la vez, misterioso, un tono donde el claroscuro y la nostalgia definen una manera de leer el mundo, ese gran mundo primigenio, a través de la historia personal, íntima”.

Originaria del barrio madrileño de Prosperidad, situado en el distrito de Charmartín, en pleno corazón de la capital española, Edurne Batanero ha desarrollado una destacada sensibilidad que le permite edificar versos a través de su entorno, sus vivencias y experiencias. Sobre Infancia es una fruta, la autora relata que reunió varios de los poemas que escribió con anterioridad. Entonces intentó ordenarlos, encontrarles hilo y decidió enviar el proyecto al concurso, porque era el último año en que la convocatoria le permitiría participar. La noticia del premio la recibió a través de un correo electrónico, mientras visitaba a su abuela. Entonces, Edurne se sintió nerviosa, llamó a su pareja, le costó un tiempo creerlo.

Infancia es una fruta es un compromiso de la poeta consigo misma y con su obra. Más allá del estímulo económico (cuatro mil euros, aproximadamente 88 mil 662 pesos mexicanos), entiende que el premio tiene la función de otorgarle voz. No era su intención un poemario lineal desde la infancia hasta la vejez, sino que mostrara cómo lo vive ella misma: conviviendo con niños durante las mañanas debido a su trabajo, visitando a su abuela por la tarde, pasando tiempo con su madre.

“Es cómo para mí trascurren, a lo largo de un día, todas las etapas vitales; por eso en el poemario no van creciendo, sino que van saltando. Así es un poco como lo vivo yo. Tomé esa decisión y se guí avanzando, descarté poemas, otros volvieron a entrar. Rescaté esto que tiene una voz continua, que al final he conseguido que se unifique, siendo a veces puntos tan diferentes”. Sobre el nombre de su libro, la autora explica que si bien la infancia es una etapa vital, el fruto se refiere más al final. Contraponer ese final con el principio de la vida le parece una imagen llena de belleza. La idea de fruta también le permite entrar a una narrativa sobre el cuerpo.

La amistad entre mujeres es otro de los tópicos más importantes. Incluso Batanero ha plasmado una dedicatoria a sus amigas en la primera página. El saber expresarse, dice, se lo debe a todas las horas de conversación que ha sostenido con aquellas mujeres a las que ama.

Abordada sobre la voz actual que tiene la mujer en la literatura, reflexiona que hay autoras como la francesa Annie Ernaux (Premio Nobel de Literatura 2022), a quienes el reconocimiento les ha llegado tarde, a pesar de tener toda la vida escribiendo libros. Reconoce el trabajo de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, y evita decir que realiza una “poesía femenina”; Edurne Batanero hace poesía, punto. Para ella, las mujeres no se encuentran en una especie de periferia que rodea a la creación literaria, sino que están dentro de la literatura misma.

“La verdad me alegro de estar viviendo este momento, porque creo que hay autoras con voces muy interesantes. También me gusta cómo ciertas autoras están trabajando el género del terror como Mariana Enriquez o Irene Solá aquí en España, quien también está metiendo una voz un poco tenebrosa. Me parece un momento muy interesante para ser lectora y para estar escribiendo. Creo que es un buen momento y, aunque aún queda mucho, las mujeres estamos empezando a tener un reconocimiento diferente”.

Sobre su visita a Monterrey, compartió que le emociona conocer por primera vez una feria del libro tan grande. Expresa gratitud por la oportunidad de que su voz pueda escucharse fuera de España. EL LEMA La FIL Monterrey ha empleado desde el año pasado el eslogan “Las letras llevan al norte”. El objetivo de la organización fue buscar un lema que diera pertenencia a la región norte del país. Henoc de Santiago indica que su significado sigue varias aristas. “¿Qué significa? Por un lado, cuando tú piensas en ‘Las letras llevan al norte’… número uno: en esta temporada que es septiembre-octubre, todo lo que tiene que ver con la producción de libros y escritores… las letras nos llevan al norte del país. Eso nos da pertenencia con la gente que vive acá”. Otra perspectiva respecto a este eslogan es que se suele decir que “se tiene un buen norte” cuando se posee enfoque y se conocen los objetivos que se persiguen.

En este caso, las letras dan un buen norte porque contribuyen a un mejor desarrollo humano: invitan a la tolerancia, a la participación y a la crítica. En su pasada edición, la feria contó con 282 mil visitantes y este año se espera llegar a los 300 mil. Las ferias del libro no son sólo un espacio para comerciar volúmenes, su importancia se lee páginas más allá: son toda una serie de puntos de encuentro, de diálogos y de intercambio. El libro es más que un objeto lleno de hojas impresas y mundos por descubrir; significa también una llave para verse ante el otro, para cuestionarse el destino de los seres humanos.

Si la FIL Monterrey logra poner en práctica lo descrito en este artículo, apuntará a convertirse en la segunda feria más importante y grande del país, sólo por debajo de la FIL Guadalajara. Su modelo es atractivo, pues apuesta a futuro para convertirse en un proyecto autosustentable, previniendo el clima de recortes presupuestales que puedan presentarse en la siguiente administración federal, la cual a partir del 1 de octubre encabezará Claudia Sheinbaum.

Si Nuevo León es esa tierra de ensueño que canta un famoso corrido, las letras quizá son las nubes que coronan sus montañas. Sobre el río Santa Catarina, Alfonso Reyes vuelve a aparecerse con un sol en forma de poema, el mismo que suele meterse por los ojos cada que en Monterrey es abierto un libro.