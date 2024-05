Fallece la escritora canadiense Alice Munro, Nobel de Literatura en 2013

La escritora canadiense Alice Munro, ganadora del premio Nobel de Literatura en 2013, murió a los 92 años de edad, según informó este martes la familia a medios de comunicación canadienses.

Munro padecía demencia desde hace más de una década y su familia anunció al periódico The Globe and Mail que la escritora murió en la noche del lunes en una residencia para mayores en la provincia canadiense de Ontario.

Reconocida por sus cuentos, Munro no asistió a la entrega del Premio y en su lugar lo recibió su hija.

La editorial Debolsillo publicó varias ediciones en español de sus libros, entre ellos Las lunas de Júpiter (1982), un compendio de relatos donde la melancolía se refleja en las relaciones de los personajes.

Munro nació en Wingham, Inglaterra el 10 de julio 1931 y creció en Canadá en el seno de una familia de granjeros y luego estudió en la Universidad de Western Ontario donde conoció a su primer esposo con el que se casó en 1951 y se divorció en 1972.

No fue sino hasta 1968 que publicó su primer libro, aunque escribía desde los años 50. Con el tiempo lanzó 12 volúmenes de cuentos, tres antologías y una novela. Los cuales llegaron a publicarse en importantes medios internacionales como The New Yorker y The Paris Review, siendo traducidos hasta en 13 idiomas.

The Paris Review la entrevistó para su número 131 en el verano de 1994, sobre ella describieron "a pesar de sus considerables logros, como ganar el premio literario más importante de Canadá el Governor-General's Award...Munro aún habla de escribir con alguna de esa reverencia e inseguridad uno escucha en las voces de principiantes. Ella no tiene nada de esa bravura o fanfarronería de un escritor famoso, y es difícil olvidar que ella es uno".