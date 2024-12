Exigen reglamentar entrega-recepción municipal en Torreón

Marco Zamarripa González, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) e integrante del Consejo Ciudadano de Transición de Torreón dijo que siempre van a estar en favor de la transparencia y rendición de cuentas y que tomaron muy en serio la supervisión del proceso de entrega-recepción en el Municipio.

Sin embargo, indicó que al no estar dicha figura reglamentada, carece de responsabilidades por lo que es necesario elevarla como parte de la Ley de entrega-recepción para el estado de Coahuila y para los municipios o bien, de un Reglamento interior a fin de fortalecerla.

“Me parece que hay darle mayor fortaleza al consejo, muchas más maneras de poder señalar algunas cosas o bueno, creo que para eso pues existe el órgano interno de control, para eso existe una Auditoría Superior del Estado, pues que son entes que su función es justamente meterse a las entrañas de todas las operaciones y pues estas observaciones que hicieron fueron apenas de 2023, nosotros en dos o tres semanas revisar 2022, 2023 y 2024, cuando no somos expertos, pues sí es complicado que se exija que revisemos quiénes son los proveedores, que revisemos todos y cada uno de los contratos, que revisemos las nóminas, que revisemos todo el mobiliario, pues es complejo”, señaló.

Desde la primera reunión, se acordó que todo el proceso quedaría registrado en actas y en los formatos respectivos, son 72 formatos los que se integraron al proceso de entrega-recepción y en los que aparecerá bien definido el estado que guarda la administración. El Municipio presentaría los formatos de los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Zamarripa González, recordó que el Consejo se dividió las diferentes dependencias y secretarías del Ayuntamiento, de acuerdo a sus áreas de interés y de sus múltiples agendas. En su caso, la supervisión se hizo en Seguridad Pública Municipal, Sala de Regidores, Obras Públicas, Tránsito y Vialidad y el Tribunal de Justicia Municipal.

“Al menos te puedo decir yo que de las dependencias que visité que no fueron pocas, las observaciones que hice se me solventaron, se me entregó información incluso adicional a la que está dentro de los formatos y bien, la verdad es que fue una muy buena experiencia pues desde otra perspectiva ver la administración pública y por eso acordamos todos y coincidimos en que ese ejercicio debe permanecer.

Pero digo, las observaciones fueron realmente cosas muy sencillas que, si no se descargaba algún contrato, que si algún vínculo no abría una página y eso, pues se solventó en las visitas que estuvimos haciendo en las diferentes dependencias”, añadió. Comentó que si bien el Consejo Ciudadano no es un órgano fiscalizado, en sus áreas fue muy estricto y pidió que se le relacionara desde la nómina hasta el parque vehicular.

“Y fui observando dónde estaban cada uno de los vehículos, para tranquilidad mía y tranquilidad de que representamos a la sociedad, y que en ese sentido debemos de tomar muy en serio este encargo”, dijo.

El Consejo Ciudadano de Torreón pudo revisar, analizar, cuestionar y hasta solicitar la comparecencia de algún titular de dependencia para aclarar dudas.

Se conformó por representantes de organismos como Canadevi, Canaco, Coparmex, el Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, el Consejo Cívico de las Instituciones y Participación Ciudadana 29 (PC29), así como el Tecnológico de Monterrey y la la Universidad Autónoma de Coahuila.