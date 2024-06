El resurgimiento de música oldie en TikTok

Gracias al mundo cada vez más digitalizado y acelerado en el que vivimos, las modas se vuelven más efímeras y los usuarios de Internet hacen lo posible por estar actualizados con las últimas tendencias. Sin embargo, en los últimos meses ha surgido un fenómeno que parece ir contra corriente: la música que marcó a generaciones pasadas está experimentando un inesperado reconocimiento por medio de TikTok.

Esta red social revivió artistas y canciones icónicas de décadas pasadas, trayéndolas a los nuevos amantes de la música y revitalizando la popularidad que tuvieron antaño. De este modo, TikTok se ha convertido en el escenario perfecto para la nostalgia musical, donde los usuarios redescubren y comparten joyas que se habían empolvado. Este hecho demuestra la capacidad de la música para trascender en el tiempo.

VIRALIDAD Y NOSTALGIA

La música oldie, anteriormente sólo emitida en estaciones de radio especializadas y listas de reproducción nostálgicas, ha encontrado un nuevo hogar en TikTok. La plataforma, conocida por sus breves videos y tendencias virales, ha desempeñado un papel crucial en la revitalización de artistas y canciones de décadas pasadas, desde clásicos del rock como Queen y The Beatles hasta éxitos pop de los años ochenta y noventa, como Madonna y Michael Jackson. La canción “Heaven Can Wait”, de este último, tuvo un repunte sorprendente. De hecho, en 2001, cuando fue estrenada, no tuvo una aceptación tan grande como los hits pasados del Rey del Pop. Sin embargo, cuando se hizo popular en TikTok, se convirtió en una de los 10 temas más escuchados del cantante en Spotify. Además, las vistas del video oficial en YouTube se dispararon por millones.

Este fenómeno se basa en la combinación de dos poderosas fuerzas: la viralidad y la nostalgia. Los usuarios, principalmente de la generación Z y millennial, parecen encontrar un sentido de conexión con su pasado a través de la música. Canciones que sonaban en casetes de los padres un domingo por la mañana, ahora se comparten y reinterpretan en TikTok, convirtiéndose en un vínculo entre generaciones. Así, una oleada de nostalgia puede iniciar con tan sólo unos segundos de video.

Por medio de tendencias de baile o de la representación de escenarios hipotéticos, los usuarios llevan canciones que vagaban en los recuerdos del público al centro de atención. La plataforma permite que este tipo de videos se propaguen inmediatamente, incluyendo el audio que los acompaña. De hecho, el algoritmo favorece los audios que percibe que han captado la atención del público, haciéndolos aún más populares y permitiendo que lleguen a nuevos oyentes, más allá de aquellos que fueron movidos inicialmente por la nostalgia.

El sencillo "Heaven Can Wait", de Michael Jackson, tuvo un resurgimiento igual o más fuerte que el éxito que tuvo cuando fue lanzado.

IMPACTO DE TIK TOK EN LAS CARRERAS ARTÍSTICAS

Los artistas y bandas hoy ven el resurgimiento de sus canciones en TikTok como la esperanza de conectar con un nuevo público. De este modo, algunos músicos han experimentado un interés renovado en su obra.

Marina es un ejemplo de ello. La cantante aprovechó el resurgimiento de su sencillo “Primadonna” (2012) en la red social china para hacerse de seguidores jóvenes en la plataforma —actualmente la siguen más de 1.3 millones de usuarios—. Pero los beneficios de esta popularidad no se limitan a las regalías que dejan las reproducciones de una canción en la app, sino que pueden trascender en la trayectoria del artista si este es capaz de poner en marcha una estrategia efectiva durante el resurgimiento de la fama. En el caso de Marina, por ejemplo, su último álbum, Ancient Dreams in a Modern Land (2021) comenzó siendo el menos exitoso de su carrera, pero gracias al empujón de TikTok fue posible que la cantante atrajera más miradas en varios festivales y que tuviera una gira satisfactoria en 2022.

El dúo The Ting Tings también vio uno de sus antiguos éxitos, “That’s Not My Name” (2008), dispararse en número de reproducciones en la app de videos cortos, cuando la banda ni siquiera tenía una cuenta en la plataforma. De hecho, no se habían percatado del fenómeno hasta que sus familias se lo hicieron saber. Katie White, una de las integrantes, confesó a Variety que la agrupación no era muy buena con las redes sociales, pero que debido a la inesperada notoriedad adquirida, considerarían introducirse en ese mundo.

“No pensé que TikTok fuera realmente para nosotros, pero ahora probablemente lo usaremos para nuestro próximo álbum”, aseguró White. El último material discográfico de la banda fue lanzado hace seis años. Sus seguidores en TikTok, además, no alcanzaron una cifra tan alta como la de Marina, por ejemplo. Sin embargo, en su cuenta es posible ver que, en los últimos meses, han estado subiendo mucho más contenido que el último par de años. Definitivamente no se trata de videos virales, pero sí de una oportunidad para generar mayor cercanía con sus nuevos fans.

Con estos ejemplos consta que no basta con tener la suerte de volverse viral, pues esto, por sí solo, simplemente equivale a los 15 minutos de fama de la era televisiva. Es necesario construir toda una estrategia alrededor de la canción popularizada para que realmente el impacto sea a largo plazo e impulse la carrera musical de un artista.

Imagen promocional de "Viaje al centro del corazón", el último álbum de Belanova, banda que adquirió nuevos seguidores en TikTok. Imagen Facebook Belanova

Independientemente del beneficio que una trayectoria musical obtenga de TikTok, esta plataforma ha demostrado ser una oportunidad para dar voz a los clásicos olvidados y dejar claro que la buena música perdura en la memoria.

UNIÓN Y DIVERSIDAD

El resurgimiento de éxitos pasados en TikTok no se limita únicamente a las celebridades internacionales, sino que también ha dado lugar al redescubrimiento de artistas y canciones icónicas de la escena musical mexicana. Grupos como Belanova, con su mezcla distintiva de pop electrónico y letras emotivas, han experimentado un renovado interés entre los usuarios de habla hispana, quienes comparten clips de ellos mismos bailando al ritmo de “Tus ojos” o cantando “Rosa Pastel”, demostrando que la agrupación puede ser tan relevante como antes.

Este resurgimiento no sólo resalta la duradera calidad de su música, sino que también celebra la riqueza y diversidad del panorama musical mexicano, recordando a las nuevas generaciones el legado perdurable de artistas como Belanova.

En resumen, el resurgimiento de la música oldie en TikTok representa más que un mero retorno al pasado; es un recordatorio poderoso de la capacidad de la música para trascender generaciones y culturas. A través de esta plataforma, canciones y artistas que alguna vez fueron los pilares de la escena musical encuentran nueva vida, capturando la atención de una audiencia global y diversa. Este fenómeno no solo ha revitalizado la carrera de músicos olvidados, sino que también ha fortalecido los lazos intergeneracionales y ha celebrado la riqueza de la historia musical. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, la música oldie en TikTok nos recuerda que algunas cosas, como una buena canción, son atemporales y continúan inspirando y conectando a las personas mucho más allá de las modas pasajeras.

Por medio de la red social, padres e hijos comparten y descubren de la mano canciones que dejaron huella en la historia. Este intercambio no sólo estrecha los lazos familiares, sino que enriquece la experiencia musical de ambas generaciones. Los más jóvenes encuentran inspiración y otros estilos en las canciones de antaño, mientras que los padres se detienen a contemplar cómo su música favorita perdura en el tiempo. En un mundo que a menudo parece dividido, TikTok sirve como un recordatorio de que algunas cosas, como una buena canción, unen a las personas en su amor compartido por la música.