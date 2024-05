El regreso de los discos de vinilo

A nivel global existe una actual fascinación por la adquisición de música en formato de discos de vinilo. Y es que a pesar de que las plataformas de streaming siguen liderando la forma de consumo entre melómanos, la experiencia multisensorial que genera un LP sigue seduciendo a los entusiastas de la música.

Esta tendencia comenzó a construirse desde 2008, tomando tal fuerza que hoy un gran porcentaje de bandas graban en este formato y jóvenes de entre 15 y 30 años son un mercado cada vez más interesado en la compra de vinilos. Las ventas no sólo van en crecimiento, sino que se han ido acelerando año con año.

DEL APOGEO AL DECLIVE DE LOS VINILOS

Los orígenes de los discos de vinilo se remontan a principios del siglo XX, con la producción de los primeros discos de fonógrafos. Entre 1920 y 1925 nace el tocadiscos como una evolución del fonógrafo y en la década de 1940 fue cuando se popularizó el formato de vinilo que conocemos actualmente.

Gracias a su calidad de sonido superior, mayor durabilidad y estética visual, los vinilos se convirtieron en los favoritos para la distribución de álbumes completos, superando a los discos de shellac y otros formatos de aquel tiempo. Las décadas de los años cincuenta y sesenta son consideradas su “época dorada”. Sin embargo, la popularidad del rock, el soul y el género disco en los setentas provocaron que las ventas de este formato alcanzaran su punto álgido durante esta década, con millones de unidades vendidas cada año, de acuerdo con informes de la Recording Industry Association of America (RIAA) en Estados Unidos y la International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) a nivel mundial.

Con la llegada de los casetes y los CDs, las ventas de discos de vinilo fueron perdiendo terreno a medida que los consumidores adoptaban las tecnologías digitales para escuchar su música favorita. Se estima que en las décadas de los ochenta y noventa, las ventas de vinilos en Estados Unidos disminuyeron en un rango que va desde el 50 por ciento hasta más del 90 por ciento en comparación con años anteriores. En el año 1997, las ventas globales apenas alcanzaban los 150 millones de dólares, representando una mínima parte del total de ventas de música, de acuerdo con un artículo publicado en la revista Billboard.

En la era del streaming, el formato de vinilo ha despuntado por sus cualidades estéticas y de sonido. Imagen: Unsplash/ Lena Kudryavtseva

RESURGIMIENTO EN EL MERCADO MUSICAL

El descenso en la popularidad de los discos de vinilo fue notable, pero nunca llegaron a desaparecer por completo, ya que a pesar de la portabilidad que ofrecían los nuevos formatos digitales, muchos melómanos en todo el mundo siguieron apreciando la experiencia inmersiva de adquirir un artículo que ofrece una singular calidad sonora y visual.

En los últimos años, el vinilo ha regresado como ave fénix para volver a colocarse dentro de los hábitos de consumo de los amantes de la música. En 2008, las ventas de LPs aumentaron un 89 por ciento; un crecimiento significativo, visto por primera vez desde 1984. En el año 2013, los vinilos tenían un valor de casi 220 millones de dólares a nivel global. Para el año 2021, uno de cada tres álbumes vendidos en Estados Unidos eran de este formato. Según informa NME, ese mismo año fue el que más ventas ha reportado desde 1981 y, tan solo en el primer semestre de 2023, las ventas en Estados Unidos experimentaron un incremento del 21.7 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Todo esto sucediendo en la era donde el streaming va introduciéndose y finalmente colocándose como líder en la forma de consumo actual de música.

DE OBJETO COTIDIANO A OBJETO DE CULTO

Los vinilos representaron una innovación en su época, proporcionando una calidad de sonido excepcional y una durabilidad notable. Además, brindaron la oportunidad de experimentar con nuevas formas de expresión musical a los artistas y productores de la época, gracias a la mayor capacidad de los álbumes de larga duración. Esto rápidamente los convirtió en el formato favorito de sonido grabado, no sólo para los creadores de música, sino también para sus consumidores. Las personas solían escuchar sus álbumes favoritos en tocadiscos, el cual era un elemento esencial en las salas de estar y espacios de entretenimiento.

A su vez, la tornamesa y, por supuesto, el vinilo, han sido herramientas fundamentales en la cultura DJ desde los orígenes del movimiento. En sus inicios, los tornamecistas utilizaban vinilos de 12 pulgadas en tornamesas para mezclar y manipular música en eventos en vivo. Esto implicaba técnicas como el beatmatching, donde se ajustaba la velocidad de reproducción de los discos para que coincidieran rítmicamente, y el scratching, que consiste en mover el disco manualmente para producir efectos de sonido.

El vinilo se convirtió en una de las principales herramientas para los DJs, con técnicas como el scratching o el beatmatching. Imagen: Unsplash/ Heri Mulyana

A medida que la cultura DJ evolucionó, las técnicas se volvieron más avanzadas y a pesar del surgimiento de tecnologías digitales como los reproductores de CD y controladores MIDI, muchos DJ todavía prefieren el uso de vinilos y tornamesas por su calidad de sonido y la experiencia física que ofrecen.

En la actualidad, el LP ha experimentado un resurgimiento significativo como objeto de colección. Existen varias razones por las cuales muchos amantes de la música han redescubierto el placer de adquirir la experiencia de escuchar, ver y sentir un disco de vinilo, que no solo tienen que ver con reproducirlos; de acuerdo con una encuesta realizada por la IFPI a compradores de vinilos de 22 países en 2022, “el deseo de ‘poseer físicamente’ la música fue la razón más citada, seguida de cerca por el gusto de ‘tener discos físicos para mirarlos’, ambas posibles sin siquiera contar con un tocadiscos en casa”.

Y es que, irónicamente, el 50 por ciento de los consumidores de este formato no lo escuchan. Más allá de que “el 7 por ciento de los compradores no tienen aparatos de reproducción”, la razón principal es la evolución del vinilo como objeto de culto, donde “melómanos y coleccionistas consideran a los discos de vinil como una fuente ‘pura’ de sonido, un arte conceptual en su conjunto pues ‘no solo se disfruta música con la más alta fidelidad”, sino que se admira el arte de la portada junto con datos anexos al mismo’. Los vinilos ya no son sólo fuente de música, se han transformado en objetos coleccionables que se cuelgan en las paredes o atesoran en repisas.

LOS VINILOS MÁS VENDIDOS

El actual interés por los vinilos ha experimentado un renacimiento en la industria musical a nivel mundial. Si bien figuras icónicas como The Beatles, con su álbum Abbey Road (558 mil unidades vendidas hasta 2019) o Dark Side of the Moon de Pink Floyd (376 mil) aparecen dentro de las listas de los más comprados en la última década, artistas contemporáneos han rebasado significativamente estas cifras.

De acuerdo con datos de la empresa Luminate (quienes rastrean las ventas de productos de vídeo y música en Estados Unidos) en 2022, Taylor Swift se destacó como la artista que más vinilos vendió, con 945 mil unidades de su álbum Midnights. Le siguió Harry Styles, con su LP Harry’s House, que alcanzó un total de 480 mil copias vendidas. La lista continúa con Sour de Olivia Rodrigo (263 mil), Good Kid, M.A.A.D City de Kendrick Lamar (254 mil) y Rumours de Fleetwood Mac (243 mil).

Versiones de Midnights, de Taylor Swift, el LP más vendido de 2022.

Las bandas actuales están esforzándose por convertir los discos en auténticas piezas de colección en este formato, agregando canciones adicionales o diseños exclusivos en su interior. En definitiva existe una apreciación continua por la música grabada en formato de vinilo, tanto de artistas clásicos como de nuevos talentos.

A pesar de los avances en la tecnología de reproducción musical, el vinilo sigue siendo altamente apreciado; y el hecho de que artistas contemporáneos también estén entre los más vendidos en este formato, muestra que sigue siendo relevante para las audiencias más jóvenes; lo que sugiere una continuidad en la demanda y el interés por la música analógica en la era digital.