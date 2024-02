El peligro de compartir ‘las dietas’

Si bien ha habido un aumento en el interés de las personas por comer más saludable y llevar un acompañamiento y orientación con un profesional de la salud, hay algo en lo que aún se encuentran deficiencias: las personas que comparten sus planes alimenticios pensando que le puede ser funcional a un tercero, cuando puede resultar contraproducente en algún momento.

Esta acción puede resultar un problema, si se toma en cuenta que un nutriólogo crea un plan alimenticio dependiendo de las particularidades de cada paciente: su peso, la altura, el porcentaje de grasa, de músculo, si es alérgico a algún alimento, qué sí y qué no le gusta comer, entre otros factores.

“¿Qué pasa cuando la persona copia la dieta de alguien más?: No les va a dar el mismo resultado, porque a lo mejor yo le doy ese plan alimenticio a una persona que quiere bajar de peso, pero es una persona muy alta y alomejor con un peso muy grande y quizá le pasa la dieta a una amiga que es más chiquita y es alérgica a muchos alimentos y no va a bajar de peso, porque ya todas sus medidas, su antropometría no es la misma. Entonces no les va a hacer efecto y además le puede hacer daño a la persona”, explica Kim Sahori Nájera, nutrióloga clínica.

Cada profesional en la nutrición se encarga de ofrecer un plan alimenticio que atienda las necesidades del paciente, desde controlar sus niveles de glucosa, hasta controlar, disminuir o aumentar su peso.

“Hay muchos pacientes que empiezan a investigar en internet y dicen que saben cuántas calorías tienen que consumir y en qué alimentos, pero en internet son genéricas y lo que van a ocasionar es que te vas a descompensar, vas a tener una pérdida de vitaminas y minerales, de agua, de músculo. No se recomienda que saquen nada de internet, porque de verdad eso puede dañar su salud. Muchos dicen: es una dieta, es inofensiva, pero no, hay casos muy graves de tiroides, descompensación por esas dietas”, comparte Kim Sahori.

Algunos de los mitos alrededor de las dietas y los alimentos

“Si la etiqueta de un alimento dice ‘sin grasa’ o ‘poca grasa’ no engorda”

Muchos de estos alimentos siguen teniendo azúcares añadidos, sal o almidones que buscan compensar la reducción de la grasa y a menudo tienen la misma cantidad de calorías que la versión regular que se intenta evitar pensando que provocará un aumento de peso.

Lo recomendable es que se revise cada tamaño de la porción e identificar la calorías que tiene.

“En internet puedo encontrar una dieta que me sea útil”

La mayoría de las dietas compartidas en redes sociales carecen de la supervisión de profesionales de la salud. La planificación nutricional sin un análisis individualizado por parte de nutricionistas o médicos puede llevar a deficiencias nutricionales, desequilibrios y problemas de salud a largo plazo.

Las dietas compartidas a menudo prometen resultados rápidos, pero estas soluciones rápidas suelen conducir al efecto yo-yo. Las fluctuaciones constantes de peso pueden tener consecuencias negativas para el metabolismo y contribuir al desarrollo de desórdenes alimenticios como la bulimia o la anorexia.

“Puedo bajar de peso si omito alguna comida o la cena”

Existen numerosas investigaciones relacionadas con la falta de alimentación y la obesidad. Las personas que no tienen una comida de su día, terminan sintiendo más hambre y eso les puede hacer comer aún más de lo que comerían si lo hicieran en los tiempos indicados-

Puedes elegir algunos alimentos entre comidas que incluyan una variedad de colores y sabores sin sentir hambre: la avena, lo arándanos, el pan tostado con mermelada de frutas, entre otros snacks, pueden ser tus aliados, sin dejar de comer ni pasar hambre.

“Hacer dieta es demasiado caro”

Hay una idea general de que los alimentos frescos son más saludables que los enlatados, pero también que son más costosos. Sin embargo, hay alimentos envasados que son igual de nutritivos y de menor costo que los que no.

Si le sumamos a esto que los granos, como el arroz, las lentejas y otros son baratos y le aportan a la alimentación nutrientes necesarios, la idea de que hacer dieta es caro, queda completamente de lado.