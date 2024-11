El éxito del cine de terror en taquilla

De las diez películas más taquilleras en México durante el primer fin de semana de octubre, la mitad están relacionadas con el género de terror; no sólo eso, sino que casi todas ellas ocupan los primeros lugares en el conteo, como lo muestra la lista de la plataforma The Numbers. La más exitosa ha sido Guasón 2: Folie á deux, una especie de thriller musical protagonizado por dos de los villanos que más han inspirado disfraces de Halloween en los últimos años: el Guasón y Harley Quinn. Le sigue la cinta de animación Robot salvaje, y luego La sustancia (body horror), Beetlejuice Beetlejuice (comedia horror), No hables con extraños (terror) y No te sueltes (terror).

Podría decirse que la explicación de esta aparente saturación del género en las salas de cine se debe a la época del año, cercana al Halloween y al Día de Muertos. Sin embargo, en Estados Unidos, que también tiende a celebrar en grande la “noche de brujas”, ese mismo fin de semana sólo hubo tres películas de terror entre las diez más taquilleras.

Esto refleja una realidad que se ha mantenido firme durante años: México es el mayor consumidor de cine de terror en el mundo.

El primer estudio amplio que demostró este hecho fue realizado en 2016 por Stephen Follows, reconocido analista de la industria cinematográfica. Según sus resultados, nuestro país tiene en promedio 75 estrenos de películas de terror al año, lo que significa que prácticamente no hay semana en que no haya al menos una cinta de este género disponible en las salas de proyección. En nivel de consumo le siguen Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos.

Pero al parecer México no sólo domina este campo en el cine, sino también en otros medios. Una encuesta más reciente, hecha por el portal de estudios de mercado Statista Consumer Insights, reveló que el 57 por ciento de los mexicanos afirmaron haber visto en línea contenido de terror entre los años 2022 y 2023, ya sea películas, series televisivas o videos. España (46 por ciento), Estados Unidos (45), Sudáfrica (42) y Alemania (39) son los países que ocupan del segundo al quinto lugar en esta lista.

En estos tiempos en que las plataformas de streaming han reducido significativamente la afluencia en las salas de cine, el misterio y el horror resultan ser —no sólo en México, sino en general— buenos aliados para las productoras.

"La monja 2" fue la pelicula de terror más taquillera del 2023 en México.

En la encuesta Deloitte de 2022, en la que participaron más de dos mil 300 usuarios de servicios de streaming, el 21 por ciento de los entrevistados consideró el horror como uno de los géneros más atractivos para ver en estas plataformas. El 22 por ciento, además, tiene entre sus favoritos al suspenso, que provoca sensaciones íntimamente relacionadas con la tensión propia del terror. Juntos, estos géneros superan a la audiencia entre cuyas preferencias se encuentra la acción, el drama y la comedia, que gozan de la mayor popularidad con un 30, 31 y 41 por ciento de la aprobación de los espectadores.

BASE DE FANÁTICOS

Desde 1971, las películas de terror, en promedio, han requerido mucho menos presupuesto que el drama, la comedia, la acción, fantasía, ciencia ficción, animación o aventuras, entre otros géneros. Si se considera este bajo costo de producción y la popularidad de la que goza, el horror se convierte en una opción altamente redituable. Pero, ¿cómo es que ha logrado mantener una base de fanáticos a lo largo de las décadas y los cambios tecnológicos?

Una investigación de la Universidad de Chicago, dirigida por Coltan Scrivner, concluyó que hay tres tipos principales de audiencias que disfrutan del terror y, mientras existan, continuará teniendo seguidores fieles:

Los adictos a la adrenalina. Aquellos que buscan emociones novedosas e intensas a través de experiencias inmersivas. Necesitan mantener su sistema nervioso constantemente excitado y el horror es uno de los medios que emplean para ello.

Los nerviosos. Sienten un miedo genuino —incluso al grado de tener pesadillas—, pero aun así buscan actividades atemorizantes porque después del susto viene la calma. Es decir, utilizan este tipo de vivencias como una especie de catarsis.

Los aficionados oscuros. Para ellos, el horror es un mecanismo de defensa para lidiar con sentimientos de ansiedad. Provocarse sensaciones fuertes en un entorno seguro es un recurso efectivo para regular las emociones.

Quizás esta última categoría podría explicar la atracción de tantos mexicanos hacia lo terrorífico. Nuestro país es el que tiene mayor prevalencia de ansiedad entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); también posee los niveles más altos de estrés laboral, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el 75 por ciento de los trabajadores afectados por él. Estos padecimientos se dispararon como consecuencia de la pandemia de covid-19.

La muerte y lo sobrenatural están muy presentes en la cultura mexicana, lo que hace que el terror le sea compatible. Imagen: Unsplash/ Salvador Altamirano

Es buen momento para señalar un dato interesante sobre la pandemia: los fanáticos del terror y las personas con un grado sano de “curiosidad mórbida” fueron más resilientes a sus efectos y sufrieron menos angustia que el promedio de la población, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Al parecer, someterse a catástrofes ficticias ayuda al cerebro a estar mejor preparado (al menos emocionalmente) para las dificultades reales.

Tampoco hay que olvidar que México es una nación sumamente lacerada por la violencia, por lo que no es poca la gente que sale a la calle en modo hipervigilante, o que no puede deshacerse de la ansiedad en un hogar disfuncional, o la que incluso teme caer —o que algún familiar lo haga— víctima del crimen organizado en algún momento. Entonces, no es de extrañarse que se busquen —de forma consciente o no— narrativas extremas para hacer catarsis y entrenar la capacidad de regular las emociones.

De acuerdo a datos de Box Office Mojo, plataforma que da seguimiento a las ganancias de las películas que se estrenan alrededor del mundo, de los 100 largometrajes con más ventas en taquilla en México a lo largo de 2023, 30 fueron de terror (o una combinación de este género con otro, como acción o comedia). No está de más señalar que dos de estos fueron de producción nacional: Señora influencer y Huesera.

La recaudación total de estos 30 títulos fue de más de 127 millones de dólares, nada mal considerando que las ganancias de todos los estrenos en cines mexicanos fueron de más de 759 millones de dólares; es decir, las 30 cintas abarcaron alrededor del 16.7 por ciento del total de ventas en taquilla, sin contar las películas de terror que no entraron al top 100. Este porcentaje es superior al promedio de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, donde sólo el 10 por ciento de la recaudación total en cines corresponde al horror.

A todo lo mencionado hay que añadir que nuestra cultura está conformada por un amplio bagaje de leyendas, historias sobrenaturales y una relación particularmente cercana con la muerte. Los niños son expuestos a toda esta tradición —que podría parecer macabra en otras latitudes— desde temprana edad; crecen inmersos en ella. Por lo tanto, resulta natural que los mexicanos abracen el cine de terror tal como abrazan a la muerte. Así como ella, el miedo es inevitable; más vale hacerle frente y volverlo un amigo.