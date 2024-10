El 'entretenimiento de seguridad nacional' y la representación del narco en el cine y los medios

El periodista, escritor y académico Oswaldo Zavala, quien es profesor en The College of Staten Island y en The Graduate Center, City University of New York, ha dedicado sus investigaciones a analizar la representación del narcotráfico en la cultura, sean series, películas o los medios de comunicación.

De sus investigaciones ha señalado que conceptos como el "narcoterrorismo" se instrumentalizan por las autoridades de Estados Unidos y México para legitimar una política violenta antidrogas.

Zavala apuntó que "el lenguaje en este sentido construye una realidad, la inventa literalmente, no hay nada real detrás, sino que inventa algo que no está ahí para legitimar esa discusión".

En una segunda parte de la entrevista, el académico explicó cómo se desarrolla un ciclo donde las versiones oficiales se presentan en la ficción. Para ello se mencionó la película de Sicario: Día del soldado (2018), donde presuntos narcos mexicanos ayudan a terroristas a cometer actos en Estados Unidos.

Ficción, los medios, periodismo y propaganda

El doctor en Literatura Hispánica y en Literatura Comparada describe lo que se llama "entretenimiento de seguridad nacional", que ha sido abordado por los investigadores Matthew Alford y Tom Secker, autores del libro National Security Cinema (2017).

Este "entretenimiento de seguridad nacional", como lo representado en Sicario 2 donde cárteles mexicanos ayudan a terroristas musulmanes no ocurre porque la gente cree espontáneamente o fue la imaginación de un guionista, sino a partir de las consultorías que hacen las producciones de Hollywood con agencias estadounidenses de seguridad como el Departamento de Defensa, la DEA, el FBI, la CIA.

"Intervienen directamente en los guiones y de esto hay documentación, eso sí está verificado... sabemos que eso pasa de verdad, que hay gente designada en las oficinas de publicidad de las agencias de seguridad para literalmente coordinar las producciones y muchas de las veces incluso chantajear las producciones..."

Reitera "no es una paranoia, no es una teoría de la conspiración, es literalmente un patrón de producción cultural, eso está pasando constantemente. Estos dos investigadores incluso marcaron más de mil producciones de las que ellos saben, por supuesto están pasando muchas más".

Apunta que a diferencia del narcoterrorismo, "que no tiene referentes, esto sí tiene referentes. Esto sí sabemos y lo hemos corroborado".

Zavala manifiesta que la función del cine al ser utilizado por las agencias "es de propaganda", a lo que se suman casi todas las películas o series sobre traficantes de Amazon Prime, Netflix, etcétera.

"La función de propaganda es tan potentes y como es tan expansiva, este ejercicio de cerco epistemológico, de presión y de propaganda que pues todos terminamos más o menos convencidos de que esas cosas si no han ocurrido podrían ocurrir".

Advierte que luego en la discusión pública en México, conceptos como el narcoterrorismo no aparecen solo usados por políticos de derecha, también por periodistas y expertos en seguridad, quienes luego creen estar haciendo una reflexión crítica o de resistencia en contra del Estado, pero "en realidad lo que estás haciendo es alimentar la lógica de la seguridad nacional estadounidense en México".

El académico señala que la función de la televisión y el cine es tan profunda que generan un consenso que volvería aceptable "no solo la violación de la soberanía nacional, sino el asesinato extrajudicial por parte de Fuerzas Armadas de Estados Unidos de ciudadanos mexicanos".

En relación a la información oficial, como cuando en marzo de 2021, Glen VanHerk el jefe del Comando Norte de Estados Unidos declaró que entre el 30 y el 35 % de México era territorio 'sin gobierno', donde las organizaciones criminales prosperaban, el también periodista hizo una fuerte crítica a los medios en México.

"Lo que pasa es que los medios son muy complacientes con la manera en que se produce, se genera la noticia y circula...en efecto que un general estadounidense que 35% del territorio mexicano está copado por traficantes, pues no importa, en qué redacción estés eso va a ser una nota... pero además de anotar eso hay que hacer trabajo periodístico... en este caso si se puede entrevistar al general, magnífico, preguntarle cómo sabe eso, en qué se basa, qué tipo de inteligencia arroja ese porcentaje, muestre evidencia de que eso está ahí".

En caso de no poderse tener acceso al general, plantea que tiene que haber un cambio de paradigma de cómo se hace el periodismo en México y Estados Unidos, ya que en México es un trabajo precarizado donde se expone al reportero a todo tipo de violencia; mientras en Estados Unidos los corporativos de medios "muchas veces son parte de la la agenda propagandística".

Critica que los corresponsales enviados por periódicos como The New York Times o The Washington Post creen el discurso oficial de seguridad "son militantes y dan por sentado... entonces ellos podrían tener recursos para hacer mejor periodismo, pero no lo van a ejercer porque creen y comparten esa mirada de intervencionismo, de prejuicios, de racismo y de clasismo sobre países como México".

Al respecto, Zavala propone desnaturalizar este uso tan normalizado del lenguaje, 'yo por ejemplo cuando me pregunta o escribo la palabra cártel yo siempre la pongo entre comillas'.

Y sentencia "yo creo que el periodista aunque sea precarizado puede ejercer esos mínimos gestos de resistencia para empezar y luego después creo que en su conjunto la sociedad tiene que presionar a sus gobernantes, a su clase intelectual, a sus medios corporativos de hacer ese salto también, pero ahí sí ya estamos en el territorio de la fantasía".