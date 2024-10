No ha habido jamás un traficante que al mismo tiempo sea terrorista: Oswaldo Zavala

En semanas recientes, el dirigente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, anunció que presentará una iniciativa para tipificar el delito de “narcoterrorismo”, lo que en su momento fue duramente cuestionado por el expresidente López Obrador al señalarlo de intervencionismo.

Cortés explicó que buscaría que las autoridades mexicanas tuvieran una mayor colaboración con gobiernos y agencias de otros países para combatir al crimen organizado.

Para analizar la propuesta del senador panista, El Siglo de Torreón entrevistó al periodista, escritor y académico Oswaldo Zavala.

Zavala tiene una maestría en Literatura Hispánica por la Universidad de Texas en Austin, un doctorado también en Literatura Hispánica por la misma universidad y otro en Literatura Comparada por la Universidad París III, Sorbonne Nouvelle.

Es autor del polémico libro Los cárteles no existen: Narcotráfico y cultura en México (2018) donde a través de una serie de ensayos analiza la representación del narcotráfico en las obras culturales y cómo estas repiten la narrativa oficial de las autoridades de Estados Unidos y México.

En 2022, publicó La guerra en las palabras: Una historia intelectual del ‘narco’ en México (1975-2020) en este libro, aborda la historia de la guerra contra las drogas desde el punto narrativo y material sobre la violencia que vive el país desde la década de los años 70s.

De entrada, Zavala inicia la llamada con ánimo, ansioso por compartir su conocimiento, explica que conceptos como cárteles o narcoterrorismo que son utilizados por grupos de derecha en México y autoridades estadounidenses no sirven para describir correctamente el fenómeno del narcotráfico "son parte de la agenda de Seguridad Nacional y de la política antidrogas, primero que nada de Estados Unidos".

Plantea que estos conceptos tiene una intención geopolítica de intervención "pensada para avanzar y legitimar las mismas políticas antidrogas de quienes conciben esas ideas".

La idea del Narcoterrorismo

Explica que la idea de narcoterrorismo "es muy antigua...yo creo que empezó a flotar en el discurso público estadounidense alrededor de los años 80s".

Señala que en Estados Unidos no depende solo de figuras como el expresidente Donald Trump sino también es defendido por demócratas, quienes se supone están en el centro e incluso la izquierda en el entorno político americano.

"Una de las grandes propulsoras de ese concepto, por ejemplo, fue Hillary Clinton", señaló sobre quien fuera la candidata presidencial demócrata en 2016.

Para Zavala el concepto de "narcoterrorismo" no tiene ningún referente, "quiero decir, no existen narcoterroristas que alguna vez se hayan verificado, no importa lo que te diga Edgardo Buscaglia o Marko Cortés, no hay, no ha habido jamás un traficante que al mismo tiempo sea terrorista".

Apunta que se trata de imágenes sin contexto y recuerda los ataques simultáneos que se daban en varios estados donde personas quemaban tiendas comerciales, como los Oxxo, pero ni periodísticamente ni académicamente se tiene sustento sobre la identidad de esas personas.

Es decir, se desconocen sus motivaciones y políticas, un elemento clave para que algo sea clasificado como terrorismo.

Para el académico los conceptos "se instrumentalizan para legitimar la política violenta antidrogas, militarista, racista y clasista; entonces el lenguaje en este sentido construye una realidad, la inventa literalmente -el concepto de narcoterrorismo-, no hay nada real detrás, sino que inventa algo que no está ahí para legitimar esa discusión y se apoya, pues de un modo muy falaz y muy descontextualizado en fotografías o imágenes que de ningún modo nos muestran narcoterroristas".

El doctor en Literatura Comparada apunta que para ser verificable tendría que haber información corroborable de forma independiente de grupos que tengan un programa o manifiesto sea en un documento o expresado públicamente y cuyos objetivos sean ejercer terror en la sociedad.

Para ello señala dos ejemplos recientes en la actualidad, el ataque de Hamás contra Israel el 7 octubre de 2023 y los bombardeos israelíes contra hospitales, ya que ambos tienen fines políticos.

Zavala reitera "El narcotráfico en México por mucho que hemos visto extraordinarios muestras de violencia, yo no creo que de ninguna manera pueda describirse como ataques narcoterroristas".