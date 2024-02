El arte de Felipe Rivas San Martín

Recientemente participó en la edición 2024 de Zona Maco, la feria de arte contemporánea más importante de América Latina. Luego, se trasladó a Torreón, donde en la semana impartió una charla sobre el empleo de las nuevas tecnologías y este sábado a las 14:00 horas ha inaugurado su exposición 'Un archivo inexistente', que permanecerá hasta el 25 de marzo en la vitrina de Galería Rastro, ubicada en un establecimiento comercial del sector Alianza.

El artista chileno Felipe Rivas San Martín (Valdivia, 1982), es un artista visual chileno, ensayista y activista sexo-disidente. Tiene un máster en Artes visuales por la Universidad de Chile y es doctor en Arte por la Universitat Politècnica de València. Su interés artístico se centra en la creación y la experimentación artística a través de nuevas tecnologías, el empleo de algoritmos computacionales e inteligencia artificial.

'Un archivo inexistente' es un proyecto que el artista tuvo oportunidad de exponer por primera vez en México hace un año, en la Zona Maco de 2023. Se trata de una serie de fotografías ficticias creadas mediante inteligencia artificial (en Torreó se optó por exhibir sólo una en gran formato).

El artista se sitúa en un periodo histórico cien años atrás donde las expresiones de amor y cariño entre personas del mismo sexo no solían ser capturadas por las cámaras. Es aquí donde los algoritmos y la tecnología plasman a personas LGBTIQ+ que no existieron en esa época y cuyas muestras de afecto no eran permisibles.

"Este proyecto es un conjunto de imágenes ficticias. No son realmente fotografías, sino que son imágenes generadas artificialmente, producidas con herramientas generativas, que propone una especie de especulación hacia el pasado, que genera un archivo de parejas y personas LGBT, queer o no binarias, latinoamericanas y además de clase trabajadora, que se ubican temporalmente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX".

El artista indicó en entrevista que este tipo de imágenes afectivas no existen en ese contexto histórico latinoamericano. Se trata de imágenes que fueron negadas por las condiciones de censura, violencia y heteronormatividad imperantes. A esto se suman otras formas de exclusión de clase, es decir, no sólo es la discriminación a las personas LGBTQ+, sino también a las de clase trabajadora.

"Hay elementos que implican que ese tipo de imágenes no pudo existir o que prácticamente fue negado, invisibilizado o destruido. Entonces, la ausencia de ese archivo o la negación de ese archivo implica en la estrategia artística utilizar estas nuevas herramientas que permiten crear imágenes, para producir esas imágenes del pasado que no pudieron ser".

La obra toma las ideas del teórico queer de origen cubano José Esteban Muñoz, sobre que una de las consecuencias de la cultura heteronormativa responde a que la experiencia queer del pasado no tuvo la oportunidad de dejar archivo ni registro. Tal como lo indicó Felipe Rivas San Martín, esta negación de archivo se torna aún más dramática cuando se trata de personas pertenecientes al llamado "Sur Global" o a la clase trabajadora.

Para este proyecto, el artista trabajó con modelos entrenados, es decir bases de datos alimentadas por un conjunto de imágenes datificadas, brindando así un universo de imágenes que funcionan como referencias para el sistema. Luego se encuentra el algoritmo, que responde a la configuración de procesos, los cuales procesan esas imágenes, para dar paso a la parte artística: las indicaciones que el artista introduce en el sistema para obtener la imagen deseada.

"Ahí hay todo un tema de ensayo y error, de ir buscando qué palabras son más adecuadas para lograr el resultado".

Felipe Rivas San Martín comparte que estos sistemas de datos no están libres de discriminación, pues poseen ciertos sesgos por los que suelen representar con mayor frecuencia a personas con rasgos occidentales, por lo que el reto del artista es encontrar el código correcto para enfrentar a estas representaciones hegemónicas también desde la trinchera digita.

Sobre la inteligencia artificial, considera que se trata de una herramienta novedosa como en su momento lo fue el pincel o algún instrumento musical. Se trata de un instrumento creado por el ser humano con la capacidad de ser empleado en el arte.

"Es tal cual lo que dices, por lo menos hasta ahora, para mí estas herramientas generativas son eso: herramientas. En algunos casos también funciona como prótesis escriturales, creativas o imaginativas, en el sentido de que crean imágenes, pero con base a lo que uno les pide y con base también a un imaginario, un conjunto de imágenes que ya existen".